16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщині внаслідок зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика загинули 16 осіб.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб.

Наразі відомо про шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення № (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу", - йдеться в повідомленні.

Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю. Інформація буде оновлюватися.





В ДСНС повідомили, що 3 травня близько 19:50 у с. Ситне Дубенського району на автошляху "Київ-Чоп" сталося зіткнення бензовозу з автобусом з послідуючим загоранням. О 20:13 пожежу локалізовано, о 20:35 - ліквідовано.

Попередньо 17 загибих, 6 людей постраждало. На місці працюють від ДСНС 24 чол. та 6 одиниць техніки.

Також читайте: Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж







