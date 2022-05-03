16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Рівненщині внаслідок зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика загинули 16 осіб.
Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
"Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб.
Наразі відомо про шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення № (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу", - йдеться в повідомленні.
Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю. Інформація буде оновлюватися.
В ДСНС повідомили, що 3 травня близько 19:50 у с. Ситне Дубенського району на автошляху "Київ-Чоп" сталося зіткнення бензовозу з автобусом з послідуючим загоранням. О 20:13 пожежу локалізовано, о 20:35 - ліквідовано.
Попередньо 17 загибих, 6 людей постраждало. На місці працюють від ДСНС 24 чол. та 6 одиниць техніки.
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Навіть не знаю, як такому запобігти...
Хіба що бензовози з поліцейським супроводом пускати...
Чи то автобус так виглядає?
Силуетом (з лобовим склом) схожий на силует будинку...
все з коліс, резервів нема і не треба
Большой привет "Большому строительству"!
Яка дозволена швидкість руху на даному типі автошляху?
Люди, не обганяйте в місцях, де це заборонено або небезпечно через щільний трафік. Краще проїдьте ті 5 км в когось на хвості і обганяйте на розширенні дороги чи коли буде менше зустрічних авто. Ну йомайо, ви ж підставляєте не тільки себе, а і тих, хто не встигне вирулити у випадку ДТП
Це ж не може бути 2 різні аварії.