УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12386 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
28 007 51

16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщині внаслідок зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика загинули 16 осіб.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб.

Наразі відомо про шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення № (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу", - йдеться в повідомленні.

Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю. Інформація буде оновлюватися.

16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик 01
16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик 02

В ДСНС повідомили, що 3 травня близько 19:50 у с. Ситне Дубенського району на автошляху "Київ-Чоп" сталося зіткнення бензовозу з автобусом з послідуючим загоранням. О 20:13 пожежу локалізовано, о 20:35 - ліквідовано.

Попередньо 17 загибих, 6 людей постраждало. На місці працюють від ДСНС 24 чол. та 6 одиниць техніки.

Також читайте: Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж

16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик 03
16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик 04
16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик 05
16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик 06

Автор: 

ДТП (4480) Нацполіція (15260) Рівненська область (1187)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
ще цього бракувало.. (((
показати весь коментар
03.05.2022 21:53
+25
Впевнений, що це якесь бидлота на легковикові. Скільки разів бачив, що пре, падло, по зустрічній тобі в лоб, бо вважає, що інші пригальмують, та пропустять. Але й можуть і не успіти, бо не розраховують на придурків.
показати весь коментар
03.05.2022 22:00
+22
Ужас. Просто нет слов.
показати весь коментар
03.05.2022 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще цього бракувало.. (((
показати весь коментар
03.05.2022 21:53 Відповісти
Ужас. Просто нет слов.
показати весь коментар
03.05.2022 21:53 Відповісти
Ще й будинки зачепили...
Навіть не знаю, як такому запобігти...
Хіба що бензовози з поліцейським супроводом пускати...
показати весь коментар
03.05.2022 21:54 Відповісти
Які ще будинки? Це ж траса. Дві смуги. Винуватець вочевидь водій легковика. Всі ж на нервах - війна.
показати весь коментар
03.05.2022 21:59 Відповісти
А на третій фото що горить?
Чи то автобус так виглядає?
Силуетом (з лобовим склом) схожий на силует будинку...
показати весь коментар
03.05.2022 22:04 Відповісти
Будинки там тільки при фантастичній уяві
показати весь коментар
03.05.2022 22:09 Відповісти
та мажор мабуть якийсь. вони інакше і їздити не вміють. скільки було скандалів і смертей з ними в мирний час.
показати весь коментар
03.05.2022 22:14 Відповісти
На жаль, і без мажорів вистачає дебілів на дешевих авто, яким терміново треба обігнати когось, хто їде на 10 км/год повільніше за них. То переключися на 4-ту і проїдь трішки повільніше якийсь час, поки буде можливість безпечно обігнати.
показати весь коментар
03.05.2022 22:20 Відповісти
А до війни таке траплялося з якої причини?))) зає...ли вже невігласи порушники пдр вигадувати причини...
показати весь коментар
03.05.2022 22:23 Відповісти
траса дві смуги...?))) Київ-Чоп траса дві смуги? порахуй скільки ця траса дві смуги проходить селами...
показати весь коментар
03.05.2022 22:26 Відповісти
Треба не порушувати правила дорожного руху. Хтось їхав швидко або хотів обігнати там те не треба було,або хтось був на підпитку .Якщо всі дотримуються правил руху ,такого не трапляється .Нажаль все це результат недбалісті якогось водія.Ось так.Дуже сумно
показати весь коментар
03.05.2022 22:04 Відповісти
що за триздець, 16 небойових втрат просто на пустому місці...
показати весь коментар
03.05.2022 21:55 Відповісти
+ ще мінімум одна 22-річна дівчина ц іншій дтп на Рівненщині. 2-є в лікарні. Легковик під фуру, на щустрічну виліз. Плюс два легковика зачепило, один з них на даху. І на Хмельниччині смертельна дтп. День такий? Магнітні бурі?
показати весь коментар
03.05.2022 22:36 Відповісти
Це просто жахливо...
показати весь коментар
03.05.2022 21:59 Відповісти
бензовозів багато, їдуть швидко, щоб встигнути розвезти по заправках...
все з коліс, резервів нема і не треба
показати весь коментар
03.05.2022 22:30 Відповісти
Проблема в тому, що мусарня абсолютно нічого не робить для того, щоб водії виконували ПДР .
показати весь коментар
03.05.2022 22:00 Відповісти
Якщо у керманича сміття в голові, жодна мусорня нічого не вдіє
показати весь коментар
03.05.2022 22:11 Відповісти
дак відмазуються ж мажори. а босс їх прикриває.
показати весь коментар
03.05.2022 22:16 Відповісти
Впевнений, що це якесь бидлота на легковикові. Скільки разів бачив, що пре, падло, по зустрічній тобі в лоб, бо вважає, що інші пригальмують, та пропустять. Але й можуть і не успіти, бо не розраховують на придурків.
показати весь коментар
03.05.2022 22:00 Відповісти
І війни не потрібно .....
показати весь коментар
03.05.2022 22:02 Відповісти
Білий день, суха дорога без поворотів, - як таке стається? Хтось хотів обігнати бензовоз ?
показати весь коментар
03.05.2022 22:03 Відповісти
Двосмугова дорога з вузькими узбіччями, плюс повна відсутність культури водіння автомобіля у багатьох за кермом. На жаль...
показати весь коментар
03.05.2022 22:04 Відповісти
Обочина там нормальная. А вот то, что межгосударственная дорога двухполосная - это 100% ДТП были, есть и будут. При таком плотном потоке движения, обгон - это выезд на встречку.
Большой привет "Большому строительству"!
показати весь коментар
03.05.2022 22:22 Відповісти
То не обганяй, поки вузько. Час від часу там розширення дороги до 4-х полос. Позавчора їхав. Чудова дорога і жодних проблем з обгоном
показати весь коментар
03.05.2022 23:15 Відповісти
не обгонять часами тяжело и таких обгонов нужно делать десятки сотни если одна полоса
показати весь коментар
04.05.2022 00:01 Відповісти
"десятки і сотні обгонів"???

Яка дозволена швидкість руху на даному типі автошляху?
показати весь коментар
04.05.2022 13:30 Відповісти
Бо поспішати не треба. ДТП в 90% через перевищення швидкості і переоцінці власних можливостей
показати весь коментар
03.05.2022 22:06 Відповісти
Позавчора їхав цією трасою...

Люди, не обганяйте в місцях, де це заборонено або небезпечно через щільний трафік. Краще проїдьте ті 5 км в когось на хвості і обганяйте на розширенні дороги чи коли буде менше зустрічних авто. Ну йомайо, ви ж підставляєте не тільки себе, а і тих, хто не встигне вирулити у випадку ДТП
показати весь коментар
03.05.2022 22:04 Відповісти
жах...
показати весь коментар
03.05.2022 22:05 Відповісти
бл@аааа....
показати весь коментар
03.05.2022 22:08 Відповісти
Fuck
показати весь коментар
03.05.2022 22:15 Відповісти
Колись Гена Москаль пропонував усі авто оснастити відео реєстраторами та приймати їх записи у суді. І він був правий. Бо розвелося бидлоти не міряно. Учора у селі, на закритому повороті мене обігнало авто на швидкості десь у 100 км з ризиком втупитися у зустрічну машину. Цього барана можна би було покарати, якщо би була прийнята ця норма, і може у наступному разі люди живі залишаться.
показати весь коментар
03.05.2022 22:16 Відповісти
це пздц
показати весь коментар
03.05.2022 22:33 Відповісти
Не виключено ДРГ кацапів.
показати весь коментар
03.05.2022 22:44 Відповісти
Без ДРГ дурнів хватає, а зараз всі "поклали" на правила дорожнього руху
показати весь коментар
03.05.2022 23:01 Відповісти
Яке жахіття невже мало війчни ? ,швидше всього це диверсія.
показати весь коментар
03.05.2022 22:53 Відповісти
Кожен рік на дорогах України гинуло біля 5 тис людей!!! Це когось хвилювало? Та мало того ще всякі ідіоти писали що перевищення швидкості нідочого, хоча в більшості дтп це основний фактор!
показати весь коментар
03.05.2022 22:58 Відповісти
я як водій дивлюсь як зараз стали їздити. Це жах. Народ втратив страх повністю. Третина ігнорує світлофори, подвійну роздільну смугу. Прямо на очах поліції.. Тим мабудь діла немає. Камери заміру швидкості виключили, знаки обмеження швидкості також познімали...Бачимо результат. Хто там винен то вияснять, але впевнений хтось добикувався.
показати весь коментар
03.05.2022 22:59 Відповісти
ВІТьОк добикувався. Пер на все, очі вилупив
показати весь коментар
03.05.2022 23:26 Відповісти
Во всём этом, виновата скорость, и невнимательность самих водителей, а также халатное отношение ко всем окружающим. А возможно даже, кто-то из водил был под градусом или под наркотой, что очень часто такое случается на жаль.
показати весь коментар
03.05.2022 23:07 Відповісти
виновата не скорость а преступность тех кто за рулем - они не уважают ни себя ни других водителей
показати весь коментар
04.05.2022 00:02 Відповісти
Вже 27 загиблих... ЖАХ. Куди він так летів?
показати весь коментар
03.05.2022 23:24 Відповісти
Нічого не розумію, тут пише, що аварія сталась після 19 год. Я там проїжджав, був великий затор і обгорілі машини десь о 17 год.
Це ж не може бути 2 різні аварії.
показати весь коментар
04.05.2022 00:13 Відповісти
Ага, реально 2 аварії зі згорілими авто на Рівненщині
показати весь коментар
04.05.2022 01:48 Відповісти
закляте місце якесь там постійно трапляються аварії відколи трасу проклали
показати весь коментар
04.05.2022 00:28 Відповісти
Ага, дивина, траса міжнародного значення з 2 смуг.
показати весь коментар
04.05.2022 01:49 Відповісти
Что за день такой?.Обстреляли 7 областей по железодорожке и ещё эта авария с погибшими .На коксохиме 10 погибших.Ну сегодня просто закошмаренный день.
показати весь коментар
04.05.2022 00:32 Відповісти
 
 