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У МЗС нагадали Папі Римському хто відповідальний за війну і повторили запрошення до Києва

папа,римский,франциск

У Міністерстві закордонних справ України обережно нагадали Папі Франциску, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія, та повторили запрошення для понтифіка відвідати Київ.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інтерв’ю Папи Римського для італійської Corriere Della Sera. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Він висловив подяку Папі Римському за те, що Україна залишається у центрі його уваги.

"Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для Понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі.

Римський Понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикана до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійнити візит до Києва. Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні", - заявив Олег Ніколенко.

Читайте також: До Києва я поки що не поїду. Готовий поїхати до Москви, але Путін не хоче зустрічі цього разу, - Папа Римський Франциск

Як повідомлялося, в інтерв’ю Папа Римський вперше публічно згадав Росію та Путіна, говорячи про війну. Він розповів про плани поїхати до Москви, якщо його погодяться прийняти. Понтифік, намагаючись зрозуміти мотиви Путіна, сказав, що можливо його спровокувала на агресію діяльність НАТО.

Папа Франциск також розповів, як намагався говорити з російським патріархом Кирилом.

Автор: 

МЗС (4158) Папа Римський (336) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+22
пішов він ***** той ПАПА!!!
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03.05.2022 21:59
+16
*Та я все розумію, просто мільярди цього винуватця у нас в схронах в ватикані, а ваші мільйони у бєні на рахунку
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03.05.2022 21:57
+10
Нащо він нам всрався в Києві зараз?
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03.05.2022 22:03
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*Та я все розумію, просто мільярди цього винуватця у нас в схронах в ватикані, а ваші мільйони у бєні на рахунку
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03.05.2022 21:57 Відповісти
пішов він ***** той ПАПА!!!
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03.05.2022 21:59 Відповісти
у католицькій церкви інакше і не можна, целібат...)))
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03.05.2022 22:28 Відповісти
а в чому він найсвятіший..отець... то шо потифік
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03.05.2022 22:00 Відповісти
Нащо він нам всрався в Києві зараз?
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03.05.2022 22:03 Відповісти
та хтозна. може, шоп кацапів позлить, хіба що. он, як їх Анжеліна розлютила)
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03.05.2022 22:12 Відповісти
Та Анжеліну в телефоні видно щодня, а про Папу ті кацапи хіба що чули... Але, як на мене, після того "спільного" несення хреста, йому до Києва хіба що років за 50 треба завітати.
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03.05.2022 22:36 Відповісти
🔴⚫ Папа - справжній фашист. Як і всі італійці. 🔴⚫
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03.05.2022 22:04 Відповісти
Він не італієць, він аргентинець. Тому не чекайте від нього любові до Європи та США. А друзі Великобританії у нього взагалі спричиняють головний біль. Це світова політика, тут не можна подобатися одразу всім. Коли ми втопили "Москву", у того Папи відразу почалися душевні муки про аргентинський крейсер, який англійці на війні на Фольклендах втопили.
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03.05.2022 22:33 Відповісти
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81 Буенос-Айресі в сім'ї італійських мігрантів, був старшим із п'яти дітей.
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03.05.2022 23:28 Відповісти
от навіть до ізраїльських нащадків мудрих гебреїв щось почало доходити ---- а цей папа буде останнім у сенсі розуміння суті подій
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03.05.2022 22:11 Відповісти
для чого запрошувати в Україну Ватиканського касіра, рашистського антихриста і як можуть допомогти його молитви українському народові і Україні, коли він язиком молиться до Бога, а думки його в часі молитви, прославляють лукавого,???
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03.05.2022 22:11 Відповісти
Папа реально мутный крендель несёт бредятину. Походу миру наступает полная кизда.
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03.05.2022 22:11 Відповісти
папа этот незаконный, так как жив предыдущий папа
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03.05.2022 22:15 Відповісти
Цей поп ніхто, він нічого не може, нашо його слухати
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03.05.2022 22:14 Відповісти
Хай це мурло йде за кацапським кораблем.
І представника ватикану туди відправити.
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03.05.2022 22:14 Відповісти
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03.05.2022 22:15 Відповісти
***** Папу не может опустить. Только Гундяева.
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03.05.2022 23:44 Відповісти
вот сейчас Войтыле за него стыдно, и он жалеет, что именно он вручил ему титул кардинала ...
Одно слово - иезуит, он и есть иезуит.
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03.05.2022 22:15 Відповісти
Аказался наш атєц , нє атцом , а ***** .
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03.05.2022 22:15 Відповісти
Папа не надлюдина, хоча для багатьох він саме таким є. Він звичайна людина зі своїми комплексами.
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03.05.2022 22:18 Відповісти
так, можна стати Папою Римським, але аргентинцем ти все одно в душі залишишся.
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03.05.2022 22:35 Відповісти
Специалисты по дипломатии и военному делу.
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03.05.2022 22:20 Відповісти
Ну от ***** коли це скінситься ? Знову запросили ? Приниження це що національна риса така в мзс ? Він же вас нахєр тактовно послав, ви думаєте він нічого не розуміє коли бабло ***** лежить в банку ватикана чи що
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03.05.2022 22:21 Відповісти
У Ватикані теж засідають корумповані симпатики пуйла.
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03.05.2022 22:25 Відповісти
Ватикан кодло фанатиків - збоченців! Перестаньте до них звертатися, влада! Ганьба вам!!! Меркантильні халявні мужики в сукнях мають нарешті зайняти своє місце десь на задвірках історії! Нікому з них не місце в ********* світі!
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03.05.2022 22:28 Відповісти
А у нас большой мобрезерв.
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03.05.2022 22:29 Відповісти
Ваш мобрезер виходячи з населення 146 млн. всього навсього 22,5 млн. осіб які придатні до стройової служби. Решта самців інваліди, алкоголіки, дебіли та олігофрени не придатні до служби. Але реальна кількість населення за рівнем споживання основних продуктів та послуг в межах 89-92 млн. кацапів. Звідси реальний мобрезерв 14, 175 млн.. При наступі на підготовлені позиції втрати 5 до одного. Мобрезерв в Україні 11,5 млн.. Ми здорова нація. Значно здоровіша за кацапів! Сьогодні втрати окупантів в Україні 8 до одного ЗСУ. От і порахуй, мудила, чим це для вас, уйобків ця війна закінчиться за умови ленд-лізу на який ви не розраховували коли окуповували Крим і починали другий етап окупації... Розуміючи що ти тупий то я тобі посню на пальцях. Після того як ми виженемо з України кацапки будуть народжувати від дебілів, інвалідів, наркоманів та кавказців всіх порід. Твоя країна припинить своє існування. І не сумнівайся. Ми вбємо всіх окупантів.
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03.05.2022 22:53 Відповісти
зачот
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03.05.2022 23:43 Відповісти
Папа Франціск перший в історії понтифік ієзуїт. Якщо тепер це Перший після Бога то схоже що постулат "какая разніца" вже світовий тренд... Сумно. Ганьбить католиків і неадекватно інтерпретує Біблію (історія Каїна та Авеля).
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03.05.2022 22:37 Відповісти
Вообще Ватиканом наверно интересуется американская разведка .

Избрание Папы могло проходить кардиналами , которых щедро оплатила раша . Раша боялась получить нового Папу Ивана Павла , который люто ненавидел рашу.

коррупционные скандалы В МОК, В ФИФА и т д - все работа раши - мильярды за газ и нефть позволяли скупать весь мир

не исключаю подкупа кардиналов по нудной хремлю кандидатуре ‼️‼️
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03.05.2022 22:39 Відповісти
І не соромно папі нести брєд що ***** спровокувало нато. Тіпа гвалтівника спровокувала краса дівчини чи злодія гарний телефон потерпіло го. Папа не може бути святим, звичайний хитрий дідусь. Ну і куди йдуть гроші святоі церкви ? Могли б забрати усіх украінських дітей з рахи яких викрали свинособаки
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03.05.2022 22:40 Відповісти
Рада душа в рай та гріхи не пускають, каже українське прислів'я.
А папу римського бабло ***** тримає за яйця.
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04.05.2022 00:26 Відповісти
черговий фашистський недобиток!
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03.05.2022 23:11 Відповісти
зачем МЗС унижается перед уродом, котрый отморозил что путина "спровоцировал гавкит НАТО"????!
нашлите на него Мельника. Он ему быстро мозги вправит.
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03.05.2022 23:16 Відповісти
Франциска могло спровокувати бабло кремля.
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03.05.2022 23:25 Відповісти
ватикан на содержании у кремля
забавно
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03.05.2022 23:52 Відповісти
Папа Римський називає кирила гундяєва, який освячує вбивство українців, братом.

"За словами понтифіка, він протягом приблизно 40 хвилин розмовляв у Zoom із патріархом Кирилом (у світі Володимиром Гундяєвим). Протягом перших 20 глава РПЦ зачитував текст з аркуша, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ в Україну.

Вислухавши Франциск, сказав, що нічого в цьому не розуміє.

"Брате, ми не придворні клірики, ми повинні використовувати не мову політики, а Ісуса, - пояснив він. - Ми повинні шукати можливості для миру, щоб покласти край обстрілам. Патріарх не може перетворюватися на прислужника біля вівтаря Путіна".

https://focus.ua/uk/world/514222-papa-rimskiy-nazval-patriarha-kirilla-prisluzhnikom-u-altarya-putina
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04.05.2022 00:23 Відповісти
У мене після совецької армії ось уже 37 років різко негативна реакція на слово "брат"... За поребриком це або "спільник" або "лох" якого збираються обчистити.
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04.05.2022 00:41 Відповісти
клас
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04.05.2022 15:59 Відповісти
Папа Римський Франциск I заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про план російського керівництва завершити війну 9 травня. Про це понтифік https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/intervista-papa-francesco-putin-694c35f0-ca57-11ec-829f-386f144a5eff.shtml заявив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

... один із лідерів країн ЄС засумнівався у тому, що свідчення масових убивств російськими солдатами мирних жителів у Бучі на Київщині не сфальсифіковані українською стороною. За даними журналістів, глава української держави https://focus.ua/uk/*******-novosti/511862-glava-pravitelstva-odnoy-iz-stran-es-potreboval-dokazatelstv-rezni-v-buche-zelenskiy мав на увазі прем'єра Угорщини Орбана .

Крім цього, відомо, що уряд під керівництвом цього політика https://focus.ua/uk/world/513788-ugroza-edinstvu-es-kreml-zastavil-kompanii-iz-evropy-platit-za-gaz-v-rublyah-smi?hash=502c69509770b3577721314b759aedbf прийняв умову Путіна про оплату за російський газ виключно в рублях, незважаючи на критику такого підходу з боку Європейської комісії.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/514183-orban-skazal-chto-rf-planiruet-zavershit-voynu-9-maya-papa-rimskiy
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04.05.2022 00:35 Відповісти
чем иметь такого папу лучше быть сиротой!
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04.05.2022 15:20 Відповісти
 
 