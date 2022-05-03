У МЗС нагадали Папі Римському хто відповідальний за війну і повторили запрошення до Києва
У Міністерстві закордонних справ України обережно нагадали Папі Франциску, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія, та повторили запрошення для понтифіка відвідати Київ.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інтерв’ю Папи Римського для італійської Corriere Della Sera. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Він висловив подяку Папі Римському за те, що Україна залишається у центрі його уваги.
"Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для Понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі.
Римський Понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикана до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійнити візит до Києва. Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні", - заявив Олег Ніколенко.
Як повідомлялося, в інтерв’ю Папа Римський вперше публічно згадав Росію та Путіна, говорячи про війну. Він розповів про плани поїхати до Москви, якщо його погодяться прийняти. Понтифік, намагаючись зрозуміти мотиви Путіна, сказав, що можливо його спровокувала на агресію діяльність НАТО.
Папа Франциск також розповів, як намагався говорити з російським патріархом Кирилом.
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І представника ватикану туди відправити.
Одно слово - иезуит, он и есть иезуит.
Избрание Папы могло проходить кардиналами , которых щедро оплатила раша . Раша боялась получить нового Папу Ивана Павла , который люто ненавидел рашу.
коррупционные скандалы В МОК, В ФИФА и т д - все работа раши - мильярды за газ и нефть позволяли скупать весь мир
не исключаю подкупа кардиналов по нудной хремлю кандидатуре ‼️‼️
А папу римського бабло ***** тримає за яйця.
нашлите на него Мельника. Он ему быстро мозги вправит.
забавно
"За словами понтифіка, він протягом приблизно 40 хвилин розмовляв у Zoom із патріархом Кирилом (у світі Володимиром Гундяєвим). Протягом перших 20 глава РПЦ зачитував текст з аркуша, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ в Україну.
Вислухавши Франциск, сказав, що нічого в цьому не розуміє.
"Брате, ми не придворні клірики, ми повинні використовувати не мову політики, а Ісуса, - пояснив він. - Ми повинні шукати можливості для миру, щоб покласти край обстрілам. Патріарх не може перетворюватися на прислужника біля вівтаря Путіна".
https://focus.ua/uk/world/514222-papa-rimskiy-nazval-patriarha-kirilla-prisluzhnikom-u-altarya-putina
... один із лідерів країн ЄС засумнівався у тому, що свідчення масових убивств російськими солдатами мирних жителів у Бучі на Київщині не сфальсифіковані українською стороною. За даними журналістів, глава української держави https://focus.ua/uk/*******-novosti/511862-glava-pravitelstva-odnoy-iz-stran-es-potreboval-dokazatelstv-rezni-v-buche-zelenskiy мав на увазі прем'єра Угорщини Орбана .
Крім цього, відомо, що уряд під керівництвом цього політика https://focus.ua/uk/world/513788-ugroza-edinstvu-es-kreml-zastavil-kompanii-iz-evropy-platit-za-gaz-v-rublyah-smi?hash=502c69509770b3577721314b759aedbf прийняв умову Путіна про оплату за російський газ виключно в рублях, незважаючи на критику такого підходу з боку Європейської комісії.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/514183-orban-skazal-chto-rf-planiruet-zavershit-voynu-9-maya-papa-rimskiy