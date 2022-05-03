Упродовж доби відбито 12 атак ворога, знищено 35 одиниць техніки окупантів та 4 повітряні цілі, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 3 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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