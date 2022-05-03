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Новини Війна
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Упродовж доби відбито 12 атак ворога, знищено 35 одиниць техніки окупантів та 4 повітряні цілі, - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 3 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Також дивіться: Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку, - ООС. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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неплохо.
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03.05.2022 22:25 Відповісти
Но, Ямполь, к сожалению, *******.
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04.05.2022 00:37 Відповісти
Мосты через Донец к Славянску - перебиты русней. Если мостов через Донец больше не осталось, то Лиман - Дробышевское - Ярова - Святогорск сейчас уже в окружении и без снабжения. Надеюсь, у наших есть возможность оттуда вовремя *********.
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04.05.2022 00:43 Відповісти
молодці які. і це все під шквальним, безперервним вогнем.
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03.05.2022 22:26 Відповісти
Сподівання, що скоро їм нічим буде вести шквальний вогонь. Високоточні ********** з Америки зроблять москалів чемнішими (мертвішими).
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03.05.2022 22:29 Відповісти
Схоже, в дегенератів танки закінчуються.
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03.05.2022 23:29 Відповісти
Тайная специальная операция Мариуполе от Зеленского продолжается?
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04.05.2022 08:23 Відповісти
 
 