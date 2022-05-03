Радбез ООН 5 травня розгляне ситуацію в Україні, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 травня розгляне ситуацію в Україні.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, серед пріоритетів роботи Ради Безпеки будуть питання, пов’язані із залежністю продовольчої безпеки від конфліктів, використання цифрових технологій у підтриманні міжнародного миру та безпеки, війна Росії проти України, гуманітарна криза в Сирії.

Томас-Грінфілд наголосила, що проблема продовольчої безпеки у світі загострилася у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

"Сьогодні ця тема стає ще більш актуальною через кричуще вторгнення Росії в Україну. Україна, як ви всі знаєте, була житницею для країн, що розвиваються, але Росія створила найбільшу кризу біженців у Європі від часів Другої війни, блокувала ключові порти та нищить цивільну інфраструктуру й зернові запаси", - сказала американський дипломат.

На думку постпреда США, успіхом РБ за останній час можна вважати те, що "нам вдалося ізолювати росію в Раді безпеки, об’єднати голоси засудження на Генеральній Асамблеї, завдяки чому 141 країна підтримала резолюцію "Агресія проти України". Крім того, Генасамблея ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", а також виключила РФ із Ради ООН з прав людини.

Саме позиція більшості членів РБ відіграла в цьому ключову роль, зауважила Томас-Грінфілд.

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