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Радбез ООН 5 травня розгляне ситуацію в Україні, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

оон,радбез

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 травня розгляне ситуацію в Україні.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, серед пріоритетів роботи Ради Безпеки будуть питання, пов’язані із залежністю продовольчої безпеки від конфліктів, використання цифрових технологій у підтриманні міжнародного миру та безпеки, війна Росії проти України, гуманітарна криза в Сирії.

Томас-Грінфілд наголосила, що проблема продовольчої безпеки у світі загострилася у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

"Сьогодні ця тема стає ще більш актуальною через кричуще вторгнення Росії в Україну. Україна, як ви всі знаєте, була житницею для країн, що розвиваються, але Росія створила найбільшу кризу біженців у Європі від часів Другої війни, блокувала ключові порти та нищить цивільну інфраструктуру й зернові запаси", - сказала американський дипломат.

На думку постпреда США, успіхом РБ за останній час можна вважати те, що "нам вдалося ізолювати росію в Раді безпеки, об’єднати голоси засудження на Генеральній Асамблеї, завдяки чому 141 країна підтримала резолюцію "Агресія проти України". Крім того, Генасамблея ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", а також виключила РФ із Ради ООН з прав людини.

Саме позиція більшості членів РБ відіграла в цьому ключову роль, зауважила Томас-Грінфілд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскомандувач НАТО Брідлав закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН

Автор: 

Радбез ООН (861) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+8
А смысл?пока там роисся заседает..
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03.05.2022 22:25
+8
Анулюйте візу Небензі та викиньте його в рашку.
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03.05.2022 22:26
+6
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03.05.2022 22:29
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А смысл?пока там роисся заседает..
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03.05.2022 22:25 Відповісти
Анулюйте візу Небензі та викиньте його в рашку.
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03.05.2022 22:26 Відповісти
правильно. і його приспішників також. і кабаєву теж можна.
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03.05.2022 22:28 Відповісти
Кабаеву арестовать и вывезди в Мариуполь, в Азовсталь.
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03.05.2022 22:38 Відповісти
Путешествие по замкнутому кругу. Это ООН.
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03.05.2022 22:28 Відповісти
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03.05.2022 22:29 Відповісти
Вы может и на что сгодитесь, а в музыканты не рядитесь.
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03.05.2022 22:35 Відповісти
Почекайте!
"Ситуацію в Україні" чи "напад РФ на Україну"?
Це ж абсолютно різні речі.
Вже навіть формулювання теми для обговорення гнилувате.
А організація геть прогнивша. Генсек їде спочатку в столицю країни-агресора, а потім до нас.
Треба з ООН виходити. Наху..я нам така ООН?
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03.05.2022 22:33 Відповісти
Я не в захваті від ООН,

але ООН - це не керівний орган планети

а лише майданчик, де тусуються всякі тварі.
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03.05.2022 22:43 Відповісти
Розкажу як буде. Всі: бла-бла-бла-бла. І тут москалі - вето! Кінець.
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03.05.2022 22:33 Відповісти
Але позбавити москалів права вето в ООН може тільки ...

Вам же не складно знайти цю інформацію ?
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03.05.2022 22:46 Відповісти
Українська артилерія?
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03.05.2022 22:51 Відповісти
Пока там сидят людоеды, никакого толку не будет.
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03.05.2022 22:35 Відповісти
оффтоп. во Львове все нормас.. Жертв нет. Одна раненая. не критично. пожары затушены. на блокпостах появились БТР..
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03.05.2022 22:36 Відповісти
Та кого ще цей генератор стурбованостей цікавить, нічого там робити.
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03.05.2022 22:44 Відповісти
В дупу оон.
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03.05.2022 23:04 Відповісти
Россию выгнать с ООН - это террористы и изверги!
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03.05.2022 23:18 Відповісти
І що?.. Ці кастрати ні на що не здатні.
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04.05.2022 05:42 Відповісти
 
 