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Новини Війна
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Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"

ракета

Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, є загиблі та поранені, ще три ракети, випущені по Одещині, були збиті силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема, Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Ще три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО.

Також читайте: У Долинській на Кіровоградщині "приліт" ракети російських окупантів, - мер

Автор: 

обстріл (28993) Одеська область (3276) ППО (3258) Кіровоградська область (578)


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Топ коментарі
+6
по железке это плохо. а вот три сбитые ракеты это ништяк.
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03.05.2022 22:40
+3
сьогодны ввечори було з двух напрямків. на початок з півдня (є підозра що для відволикання та загрузки ППО) а потім вже з каспію з літаків
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03.05.2022 22:53
+2
Эти суки пытаются ослабить Украину как конкурента в энергоносителе, которого санкции ещё не коснулись. Ну, а гибель мирных людей их не останавливает.
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03.05.2022 22:43
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по железке это плохо. а вот три сбитые ракеты это ништяк.
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03.05.2022 22:40 Відповісти
Ваша правда, але звідки ган*они по нас луплять? З криму?
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03.05.2022 22:41 Відповісти
сьогодны ввечори було з двух напрямків. на початок з півдня (є підозра що для відволикання та загрузки ППО) а потім вже з каспію з літаків
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03.05.2022 22:53 Відповісти
может эти ту-шки с ракетами над каспием американцы с космоса епанут?
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04.05.2022 00:19 Відповісти
Кропивничщина
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03.05.2022 22:41 Відповісти
Эти суки пытаются ослабить Украину как конкурента в энергоносителе, которого санкции ещё не коснулись. Ну, а гибель мирных людей их не останавливает.
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03.05.2022 22:43 Відповісти
Сьогодні російські війська вдарили по шести залізничних станціях у центрі та на заході України, - голова правління «УЗ» Олександр Камишин . Затримується 14 поїздів. Пошкодження інфраструктури тяжкі .
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03.05.2022 22:43 Відповісти
В Арцизі таке прилетіло((
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03.05.2022 22:44 Відповісти
козломордые думают,что там военный аэродром ,который был при сэсэре ещё,а в 90х загнулся
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03.05.2022 22:56 Відповісти
Скільки ж нього тих ракет , дивлюсь не закінчуються , кожен день десятками
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03.05.2022 22:46 Відповісти
це на ранок цього дня

З початку вторгнення Росія випустила по Україні 2125 ракет, - Пентагон
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03.05.2022 22:51 Відповісти
Bylo bi xoroso stob bojevyje gusi ne tolko Belgorod bombili ,no i zavodi gde kalibri delajut
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03.05.2022 23:04 Відповісти
 
 