Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"

Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, є загиблі та поранені, ще три ракети, випущені по Одещині, були збиті силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема, Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Ще три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО.

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