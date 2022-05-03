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Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, - Камишін

львів

Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає… Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - написав Камишін.

Він також зазначив, що з 14 поїздів, які затримуються через обстріл, частина вже в дорозі, решту буде відправлено протягом двох годин.

Також читайте: У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"

Автор: 

залізниця (1517) обстріл (28993) Укрзалізниця (6893) Камишін Олександр (165)


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Топ коментарі
+35
Надо спросить Арестовича сколько у касапов ещё ракет осталось.
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03.05.2022 22:53
+30
Це припинилось би швидко, коли за кожну ракету у нас була б відповідь.
Запустили ракету по нам, з карти параші зник аеродром, другу - зникла військова частина...
У 2018, коли на лінію зіткнення стали надходити наші ПТРК, після кожного пострілу в наш бук, з нашого боку була відповідь по завчасно наміченим цілям. Через деякий час орки боялися ходити поряд, не те що стріляти...
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03.05.2022 22:58
+24
Петро Порошенко в свій час за свої гроші (пишуть 2.5 млрд, хз може і так) модернізував систему ПВО Києва. Результат бачили всі. ПВО працювало. Збити все нереально, то вам любий військовий експерт скаже. Але якщо порахувати скільки на столицю летіло то результат відмінний. А що ж наш шановний Садовий??? Сміттєвий завод не спромігся навіть за півтора десятка рік, яке вже там ПВО чи щось інше. Наїхало у Львів купа переселенців- бізнесу - треба баблос стригти.
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03.05.2022 23:08
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Надо спросить Арестовича сколько у касапов ещё ракет осталось.
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03.05.2022 22:53 Відповісти
да это и я могу сказать. дофига.
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03.05.2022 22:55 Відповісти
Кожний раз каже що вже тільки половина.
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03.05.2022 23:09 Відповісти
Доки не буде ракет з дальністю 2000 км, обстріли будуть тривати.
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03.05.2022 22:56 Відповісти
будут.
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03.05.2022 23:12 Відповісти
Были у нас такие ракеты. Но украинцы решили что скидка на газ и дружба с мышебратьями важнее каких то ракет.
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03.05.2022 23:26 Відповісти
В кацапів системи ППО тільки над москвабадом та ленінградом. Більш не мають ніде.
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04.05.2022 00:06 Відповісти
Це припинилось би швидко, коли за кожну ракету у нас була б відповідь.
Запустили ракету по нам, з карти параші зник аеродром, другу - зникла військова частина...
У 2018, коли на лінію зіткнення стали надходити наші ПТРК, після кожного пострілу в наш бук, з нашого боку була відповідь по завчасно наміченим цілям. Через деякий час орки боялися ходити поряд, не те що стріляти...
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03.05.2022 22:58 Відповісти
Навіть рашка зі своїма тисячами ракет, зніщує по-більшості трансформатори та амбари. А ви пропонуєте там чимось аеродроми та війскові частини зніщувати. Це чим, наприклад? Ядерною зброєю? Орбітальною іонною гарматою?
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03.05.2022 23:03 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Кацапня знищує інфраструктуру.
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03.05.2022 23:13 Відповісти
Та ти що? Яка несподіванка!
Я не про те, куди вони цілять, а про те, на що здатні ракети. В них не дуже велика вогнева потужність, одна ракета за 5 млн $ - один трансформатор або коровник. Це якщо вона долетіла. Цім неможливо нанести серйозне ураження, наприклад, аеродрому.
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03.05.2022 23:30 Відповісти
Ну чому? Якщо буде воронка на злітній смузі, то аеродром тимчасово буде виведений з ладу...
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03.05.2022 23:46 Відповісти
Треба посилювати охорону залізниць, заборонити наближатися до підстанцій тощо.
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03.05.2022 23:00 Відповісти
Треба посилювати ППО.
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03.05.2022 23:04 Відповісти
І тоді ракета пролетить мимо?
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03.05.2022 23:26 Відповісти
Це наш про@б Львів це жд хаб .Тут питання про ПВО дуже гостре.
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03.05.2022 23:02 Відповісти
Солоха@Soloha_Lviv

·https://twitter.com/Soloha_Lviv/status/1521556368330833922 1 ч

Негативне: 5 прильотів по Львову.
Позитивне: зомбоящик з марафоном не працює.
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03.05.2022 23:20 Відповісти
Дуже не хочуть кацапи, щоб зброя до нас доїхала! Та цей процес не зупинити. Раніше треба було думати.
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03.05.2022 23:03 Відповісти
Знову по підстанціям довбанули напевно...
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03.05.2022 23:03 Відповісти
с таким "пафосом" млять подаються новини про обстріли та руйнації шо аж хочеться по іпалу настукати тому Камишину та інш.-ще не пролунав відбій тривоги , а він млять вже знає наперед скільки і де чого прилетіло і пошкоджено..
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03.05.2022 23:03 Відповісти
Цю інформацію залізничники і їх керівники знають через 5 хвилин після ураження об'єктів. Так що заспокойся і не треба нікому нічого бити. Залізниця це об'єкт який працює цілодобово і де інформація передається миттєво
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03.05.2022 23:38 Відповісти
Петро Порошенко в свій час за свої гроші (пишуть 2.5 млрд, хз може і так) модернізував систему ПВО Києва. Результат бачили всі. ПВО працювало. Збити все нереально, то вам любий військовий експерт скаже. Але якщо порахувати скільки на столицю летіло то результат відмінний. А що ж наш шановний Садовий??? Сміттєвий завод не спромігся навіть за півтора десятка рік, яке вже там ПВО чи щось інше. Наїхало у Львів купа переселенців- бізнесу - треба баблос стригти.
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03.05.2022 23:08 Відповісти
да реально спасибо Порошенко что Киев стал более безопасным чем мог бы быть без его ПВО ..
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04.05.2022 00:21 Відповісти
Допоки? Допоки, цимипусквми й пусковими усановками небуде займатися Окрема Структура ???
Необхідно переходити н іншій організаційий рівень !!!
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03.05.2022 23:16 Відповісти
ще не кінець
тревога у чотирьох областях
тварі ніяк не заспокояться
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03.05.2022 23:21 Відповісти
тревога это не значит что ракеты долетели хватит панику разводить - война идет - на передовой страшнее в 1000 раз
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04.05.2022 00:24 Відповісти
Вы *** еще расскажите расписание поездов когда вы их отправите
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03.05.2022 23:24 Відповісти
Розклад руху при бажанні може знати кожен. Для пасажирських поїздів в інтернеті, а для вантажних у кожного машиніста є службовий розклад руху на дільниці де він їздить. Правда від того користі мало, бо де знаходиться в даний момент поїзд з розкладу не дізнаєшся, коли мова йде про вантажний потяг
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03.05.2022 23:46 Відповісти
менше б розповідали про строки постачання зброї
стріляють по жд перед поставками
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04.05.2022 00:02 Відповісти
Ссут орки что нам оружие сильное приходит.Значит боятся наших войск ..Недолго вам осталось нашу землюшку топтать вашими вонючим сапогами .Орда немытая ..
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04.05.2022 00:11 Відповісти
хренова в москалів математика, бо чомусь мені думається, що залізнична станція коштує менше ніж високоточна ракета і станція може бути відновлена/створена набагато швидше ніж ракета, тому знову МИМО, МОСКАЛІ!!!
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04.05.2022 01:05 Відповісти
А скільки на кацапіі обстріляно снаряди у нас не закінчились
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04.05.2022 07:09 Відповісти
 
 