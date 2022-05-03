Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, - Камишін
Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України.
Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає… Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - написав Камишін.
Він також зазначив, що з 14 поїздів, які затримуються через обстріл, частина вже в дорозі, решту буде відправлено протягом двох годин.
Топ коментарі
+35 Саша Пончик
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+30 omelyan k
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+24 Victor Frey
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Запустили ракету по нам, з карти параші зник аеродром, другу - зникла військова частина...
У 2018, коли на лінію зіткнення стали надходити наші ПТРК, після кожного пострілу в наш бук, з нашого боку була відповідь по завчасно наміченим цілям. Через деякий час орки боялися ходити поряд, не те що стріляти...
Я не про те, куди вони цілять, а про те, на що здатні ракети. В них не дуже велика вогнева потужність, одна ракета за 5 млн $ - один трансформатор або коровник. Це якщо вона долетіла. Цім неможливо нанести серйозне ураження, наприклад, аеродрому.
·https://twitter.com/Soloha_Lviv/status/1521556368330833922 1 ч
Негативне: 5 прильотів по Львову.
Позитивне: зомбоящик з марафоном не працює.
Необхідно переходити н іншій організаційий рівень !!!
тревога у чотирьох областях
тварі ніяк не заспокояться
стріляють по жд перед поставками