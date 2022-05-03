Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, - Камишін

Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає… Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - написав Камишін.

Він також зазначив, що з 14 поїздів, які затримуються через обстріл, частина вже в дорозі, решту буде відправлено протягом двох годин.

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