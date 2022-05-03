"Росія ніколи ні на кого не нападала, а лише захищалась", - патріарх РПЦ Кирил. ВIДЕО
Московський патріарх Кирил (Гундяєв) розповів про "миролюбиву" Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час проповіді в Архангельському соборі Кремля.
"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі", - сказав він.
Топ коментарі
+82 bezmegh
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+54 Павло ШОвте
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+50 olele
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А в случае моспархата это два в одном.
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https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html