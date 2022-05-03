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Новини Війна
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"Росія ніколи ні на кого не нападала, а лише захищалась", - патріарх РПЦ Кирил. ВIДЕО

Московський патріарх Кирил (Гундяєв) розповів про "миролюбиву" Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час проповіді в Архангельському соборі Кремля.

"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священники РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати родичів молодих росіян спонукати їх укладати військовий контракт, - ГУР оприлюднило список

Автор: 

Кирил (453) росія (65856) РПЦ (515)


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Топ коментарі
+82
Пійшов нахер
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03.05.2022 23:44
+54
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03.05.2022 23:51
+50
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd

https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1521575558727016452 1 ч

Усі бояться початку ІІІ світової.
Я ж нагадаю, як почалася друга: у 1939 Рейх почав військову операцію в Польщі.
Ніхто тоді і не підозрював, що вогонь охопить весь світ.
Так і зараз: ІІІ світова вже почалася, просто всі бояться це визнати!
І війна в Україні - лише перша її битва
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03.05.2022 23:45
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Мэр Конотопа запретил в городе УПЦ МП

"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.


А в случае моспархата это два в одном.

Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой генсетной сети ФСБ", - говорится в сообщении.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
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05.05.2022 11:06 Відповісти
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