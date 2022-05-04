З шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві, - Козицький
За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону. Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів", - йдеться у повідомленні.
Двоє людей звернулися у медзаклади Львівщини з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1000 кілометрів Кривий Ріг,Винниця,Хмельницький,Тернопіль,ракети не "зустріли" жодної системи ПВО.
У нас 90% тяги на электричестве.
Делает ли что-нибудь правительство для срочного увеличения количества дизель-тепловозов?
За последние 2 недели на этот счет ни единого слова не было сказано!