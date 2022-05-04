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Новини Війна
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З шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві, - Козицький

ракета

За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону. Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів", - йдеться у повідомленні.

Двоє людей звернулися у медзаклади Львівщини з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості.

Також дивіться: Дві особи дістали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (28993) ППО (3258) Козицький Максим (126) Львівська область (2454)


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да 4 прилетело. 2 сбили. саме так.
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04.05.2022 00:34 Відповісти
Львовская область в 80_х была колыбелью ПВО… *** !!!! 4 ракеты пропустили из 6. Ну кого го милого расформировали части!!!
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04.05.2022 06:14 Відповісти
Споживай помірно, друже, яка колибєль ППО на львівщині у 80х, згадала дівка коли целкою була)) срср був, на західному кордоні від НАТО усюди були такі колибєлі)) яка економіка України потягнула б ту кількість дивізіонів, бригад та корпусів ППО срср?) тим більше що загроза з заходу зникла а на сході братський народ...
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04.05.2022 09:32 Відповісти
Вопрос, а до Львова ракеты не летели?
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04.05.2022 06:58 Відповісти
Где каспий, а где Львов((.. летело через всю Украину?!
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04.05.2022 07:58 Відповісти
Що всі системи ПВО в Україні передали для охорони ОП ?
1000 кілометрів Кривий Ріг,Винниця,Хмельницький,Тернопіль,ракети не "зустріли" жодної системи ПВО.
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04.05.2022 08:21 Відповісти
Дураку уже понятно, что рашисты будут бить по тяговым подстанциям и дальше.
У нас 90% тяги на электричестве.
Делает ли что-нибудь правительство для срочного увеличения количества дизель-тепловозов?
За последние 2 недели на этот счет ни единого слова не было сказано!
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04.05.2022 08:55 Відповісти
У радянські часи на випадок війни тримали велику кількість паровозів)) а дизель-тепловози не панацея, солярка у дифіциті як і самі тепловози...
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04.05.2022 09:38 Відповісти
 
 