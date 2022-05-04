З шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві, - Козицький

За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону. Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів", - йдеться у повідомленні.

Двоє людей звернулися у медзаклади Львівщини з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості.

Також дивіться: Дві особи дістали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)