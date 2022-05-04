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Новини Війна
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Зеленський нагородив 185 захисників України. 2 - посмертно, ще двом присвоєно звання Героя України

герой,україни

Президент Володимир Зеленський нагородив 185 українських воїнів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 185 військовослужбовців Збройних Сил України, з них двоє – посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Героя України", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський відзначив нагородами 438 українських військових

Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24222) нагорода (1276)


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