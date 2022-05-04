Зеленський нагородив 185 захисників України. 2 - посмертно, ще двом присвоєно звання Героя України

Президент Володимир Зеленський нагородив 185 українських воїнів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 185 військовослужбовців Збройних Сил України, з них двоє – посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Героя України", - зазначив він.

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