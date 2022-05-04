Зеленський нагородив 185 захисників України. 2 - посмертно, ще двом присвоєно звання Героя України
Президент Володимир Зеленський нагородив 185 українських воїнів.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 185 військовослужбовців Збройних Сил України, з них двоє – посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Героя України", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль