Війська РФ обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонщині: 1 людина загинула, 4 поранено

У Херсонській області в результаті російського обстрілу населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула", - йдеться в дописі.

Інформація, наскільки серйозні поранення отримали люди, зараз уточнюється.

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