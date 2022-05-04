Війська РФ обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонщині: 1 людина загинула, 4 поранено
У Херсонській області в результаті російського обстрілу населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook.
"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула", - йдеться в дописі.
Інформація, наскільки серйозні поранення отримали люди, зараз уточнюється.
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https://twitter.com/i/status/1521541038086762496