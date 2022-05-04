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Війська РФ обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонщині: 1 людина загинула, 4 поранено

град

У Херсонській області в результаті російського обстрілу населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на повідомлення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула", - йдеться в дописі.

Інформація, наскільки серйозні поранення отримали люди, зараз уточнюється.

Також читайте: Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули 10 осіб, 15 поранені, – Донецької ОВА (оновлено)

Автор: 

обстріл (28993) жертви (1810) Херсонська область (5850)


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у Су-30СМ закончился керосин, и они покинули район дежурства. И тут со стороны Килии к ********** снова прилетел Байрактар.
https://twitter.com/i/status/1521541038086762496
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04.05.2022 01:27 Відповісти
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04.05.2022 09:50 Відповісти
 
 