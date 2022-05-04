На Південному напрямку за добу знищено 47 рашистів та 15 одиниць техніки окупантів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України на вечір 3 травня.

Про це у Facebook повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку противник продовжував інженерне удосконалення своїх позицій, активних наступальних дій не вів, але здійснював обстріли артилерією та броньованою технікою.

Відучора в місті Токмак, на Запоріжжі окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України. Не виключено здійснення провокативних дій такими "вирядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення.

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Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежи Миколаївщини і Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Загальні ворожі втрати за добу склали 47 рашистів та 15 одиниць техніки, серед яких 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційна станція та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 7 складів, колонна противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

"Ввечері ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України, на півдні, зокрема по Одещині і Кіровоградщині. Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО. Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих нема.

Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів перебуває у готовності нанесення ракетних ударів по території України", - додали в ОК.

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