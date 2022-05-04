УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7521 відвідувач онлайн
Новини Війна
14 191 30

​Танкісту "ДНР", який приїхав розстрілювати маріупольців, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Затримано танкіста "ДНР", який стріляв по будинках в Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, уродженець м. Донецька протягом березня – квітня 2022 року як навідник-оператор танку у складі незаконного збройного формування "9-го окремого полку морської піхоти військової частини 08819 1 АК НМ ДНР" брав участь у широкомасштабному вторгненні держави-агресора на територію України. На виконання злочинних наказів військового керівництва ворожої армії підозрюваний здійснював постріли з танку по багатоповерхових будинках Лівобережного району м. Маріуполя, руйнуючи та знищуючи майно мирного населення.

 24 квітня під час виконання бойового завдання його затримали військовослужбовці Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 220 дітей, понад 406 - поранено, - Офіс Генпрокурора

​Танкісту ДНР, який приїхав розстрілювати маріупольців, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3272)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Під суд його всю його родину.Без сроку давності.Щоб тільки тварюки лесь виїхати сразу же були зарештовані.А так до стінки ось і все.Це лайно ще кормити.
показати весь коментар
04.05.2022 02:25
+21
я не розумию чому це чмо ще живе.
показати весь коментар
04.05.2022 02:53
+19
Що за фігня ,яка підозра . "Он солдат вражеской армии , воюет с оружием в руках и вина его не требует доказательств " ( Жеглов (Высоцкий) Место встречи изменить нельзя ) . Може йому ще й заставу призначити та адвоката безкоштовного .
показати весь коментар
04.05.2022 02:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Під суд його всю його родину.Без сроку давності.Щоб тільки тварюки лесь виїхати сразу же були зарештовані.А так до стінки ось і все.Це лайно ще кормити.
показати весь коментар
04.05.2022 02:25 Відповісти
я не розумию чому це чмо ще живе.
показати весь коментар
04.05.2022 02:53 Відповісти
в кожного вдома є електродрель............. через пару нових дирок зайде свобода в цю пусту голову
показати весь коментар
04.05.2022 05:28 Відповісти
Кормят на рашке, в Украiнi годують!
показати весь коментар
04.05.2022 08:42 Відповісти
15 лет на нары уроду!
показати весь коментар
04.05.2022 02:27 Відповісти
На 15 частей разрезать урода, а не 15 лет.
показати весь коментар
04.05.2022 03:47 Відповісти
Прив'язати до танкової гармати і знищити.
показати весь коментар
04.05.2022 08:28 Відповісти
Пожиттево!
показати весь коментар
04.05.2022 08:44 Відповісти
Морду ПОКАЖІТЬ!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.05.2022 02:27 Відповісти
то попав до полону Азова,і тепер це створіння ще треба годувати,відбираючи їжу від рота бійців і цивільних наших?
показати весь коментар
04.05.2022 02:32 Відповісти
Що за фігня ,яка підозра . "Он солдат вражеской армии , воюет с оружием в руках и вина его не требует доказательств " ( Жеглов (Высоцкий) Место встречи изменить нельзя ) . Може йому ще й заставу призначити та адвоката безкоштовного .
показати весь коментар
04.05.2022 02:40 Відповісти
Он не солдат вражеской армии. Войны никто не объявлял. Тем более, что он из ДНР. Измена Родине плюс терроризм. Пожизненное в Жёлтых водах. Но перед этим повредить ему конечности, чтобы приятней было трудиться
показати весь коментар
04.05.2022 06:21 Відповісти
Можно и так. Но какая пидозра, смешно? Он террорист, просто расстрел коленей, яичек без оказания медпомощи, а потом головы.
показати весь коментар
04.05.2022 08:13 Відповісти


"Но какая пидозра, смешно"
Вивчайте мат. частину.
Така процедура, якщо у 2-х словах: затримання - підозра - слідство - суд - вирок - відбування покарання.
показати весь коментар
04.05.2022 09:10 Відповісти
а як вин потрапив у полон? просто втик з танку? чому не пристрелили собаку на мисци?
показати весь коментар
04.05.2022 03:12 Відповісти
ну если пойдет на общак то жить ему три дня.
показати весь коментар
04.05.2022 03:18 Відповісти
А коли його відпустять, щоб українці не впізнали
показати весь коментар
04.05.2022 05:46 Відповісти
"9-го окремого полку морської!!! піхоти ДНР на танку!!
мабудь цей підрозділ входить до складу космічних військ..

показати весь коментар
04.05.2022 04:28 Відповісти
Та яка **** підозра ! Ви зовсім ****** ! У нас війна ! Ця падла вбила людей ! На її руках кров може сотні українців, а може й більше !Чому вона досі жива ? Сидить в теплі, жре, п'є! Що ви робите ? Може ще штраф випишите та додому відправите ?
показати весь коментар
04.05.2022 05:45 Відповісти
не надо сейчас брать пленных... каждый первый кацап должен быть уничтожен... КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ...
показати весь коментар
04.05.2022 06:26 Відповісти
Браво офісу генпрокурора-от тепер з тисячами "підозр" ви забезпечені "роботою" на сто років...правда, хрен ви і будете її робити... будуть важніші справи-щемити тероборонців, воїнів, волонтерів... зуб даю...
показати весь коментар
04.05.2022 06:40 Відповісти
Тварина, по своїх же гатив, по співвітчизниках! Треба було по-свійськи йому руки з пальцями переламати, щоб і ложку тримати в руці не могло, падло таке!
показати весь коментар
04.05.2022 07:08 Відповісти
Це не співвітчизник, це нелюдь.
показати весь коментар
04.05.2022 08:30 Відповісти
А чого пику йому ховаєте ? Гуманісти ху#ві
показати весь коментар
04.05.2022 08:36 Відповісти
За законами військового часу, для громадянину України -смертна кара.
показати весь коментар
04.05.2022 09:08 Відповісти
Це громадянин України, йому повинна світити державна зрада. А так як московія не оголошувала війну Україні, її військові - терористи.
показати весь коментар
04.05.2022 09:09 Відповісти
Все одно відпустять.Всупереч всіх міжнародних законів о військових злочинах,відпустять.
показати весь коментар
04.05.2022 10:17 Відповісти
Опять напоминаю, не молчать! Почему не введены военно-полевые суды???
показати весь коментар
20.06.2022 19:21 Відповісти
 
 