Танкісту "ДНР", який приїхав розстрілювати маріупольців, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Затримано танкіста "ДНР", який стріляв по будинках в Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, уродженець м. Донецька протягом березня – квітня 2022 року як навідник-оператор танку у складі незаконного збройного формування "9-го окремого полку морської піхоти військової частини 08819 1 АК НМ ДНР" брав участь у широкомасштабному вторгненні держави-агресора на територію України. На виконання злочинних наказів військового керівництва ворожої армії підозрюваний здійснював постріли з танку по багатоповерхових будинках Лівобережного району м. Маріуполя, руйнуючи та знищуючи майно мирного населення.
24 квітня під час виконання бойового завдання його затримали військовослужбовці Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
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"Но какая пидозра, смешно"
Вивчайте мат. частину.
Така процедура, якщо у 2-х словах: затримання - підозра - слідство - суд - вирок - відбування покарання.
мабудь цей підрозділ входить до складу космічних військ..