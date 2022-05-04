Через ситуацію в Україні у Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я

Віцепрем'єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, формат переговорів "5+2" щодо врегулювання придністровського конфлікту перестав працювати через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Серебряна в ефірі телеканалу TV8.

За його словами, формат переговорів зараз поставлений на паузу і на його роботі, безперечно, позначиться війна в Україні.

"Ми не можемо давати прогнози про те, що буде в майбутньому, у нас гарантовано буде новий геополітичний пейзаж", - зазначив Серебрян.

При цьому він сказав, що Кишинів поки не пропонуватиме зміни формату переговорів.

Зазначимо, що у формат "5+2" входять представники сторін, посередників і спостерігачів Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії, України, Євросоюзу і США.

Серебрян також заявив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів у Придністров'ї. За його словами, причина інцидентів-протистояння всередині регіону.

У Придністров'ї сталося три теракти, після яких президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що сліди організаторів вибухів ведуть в Україну.

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