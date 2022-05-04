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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через ситуацію в Україні у Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я

рау,придністров’я

Віцепрем'єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, формат переговорів "5+2" щодо врегулювання придністровського конфлікту перестав працювати через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Серебряна в ефірі телеканалу TV8.

За його словами, формат переговорів зараз поставлений на паузу і на його роботі, безперечно, позначиться війна в Україні.

"Ми не можемо давати прогнози про те, що буде в майбутньому, у нас гарантовано буде новий геополітичний пейзаж", - зазначив Серебрян.

При цьому він сказав, що Кишинів поки не пропонуватиме зміни формату переговорів.

Зазначимо, що у формат "5+2" входять представники сторін, посередників і спостерігачів Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії, України, Євросоюзу і США.

Серебрян також заявив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів у Придністров'ї. За його словами, причина інцидентів-протистояння всередині регіону.

У Придністров'ї сталося три теракти, після яких президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що сліди організаторів вибухів ведуть в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Придністров'я не є великою загрозою для України, - Буданов

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+12
Молдове надо заглянуть в чоколадный глаз Куйла в поисках там мира.
Некоторые пациенты палаты № 6 до сих пор верят, что это помогает.
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04.05.2022 06:49
+8
Молдавани і досі не зрозуміли, що ніякого врегулювання з Придністров'ям не буде ?
Це ж фактично повторюють бубочкіні слова - припинити стріляти, щоб завершити війну.
Пропонують вам зачистити гнидник - погоджуйтесь, інакше так і сидітимите на пороховій бочці.
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04.05.2022 08:05
+3
Замість того, щоб мочити русню у банановій республіці пимири, поки є така нагода, Молдова грається у переговори.
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04.05.2022 07:58
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Молдове надо заглянуть в чоколадный глаз Куйла в поисках там мира.
Некоторые пациенты палаты № 6 до сих пор верят, что это помогает.
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04.05.2022 06:49 Відповісти
Ты бы молдован не очень учил
кто такой ***** мы хорошо знаем
и воевали мы русней в 92- ом
шоколада мало от них
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04.05.2022 12:20 Відповісти
Куйло в 92-м тырило нефть в обмен на продовольствие в Питере, а заглядывали в очко тогда дегенерату Лебедю. Но Параша последние 500 лет одна и та же, так что ваша война 1992-го не первая и не последняя.
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04.05.2022 12:37 Відповісти
щас! мамалига довариться, відкоркують букет молдавіі і почнуть
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04.05.2022 07:06 Відповісти
Не надо обзывать и унижать соседей которые приняли в свои дома более 100 тыс украинцев беженцев и обогрели и делятся последним куском хлеба
на всякий случай напомню что в 92-ом когда мы воевали с русней именно через Украину русские перебрасывались свои силы в Приднестровье и многие из Украины воевали против молдаван на стороне русн
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04.05.2022 12:23 Відповісти
Замість того, щоб мочити русню у банановій республіці пимири, поки є така нагода, Молдова грається у переговори.
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04.05.2022 07:58 Відповісти
Война это крайняя мера когда кто то нападает!
но если есть возможность вести переговоры и сохранять тысячи жизни ~ так это нужно делать!
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04.05.2022 12:25 Відповісти
Молдавани і досі не зрозуміли, що ніякого врегулювання з Придністров'ям не буде ?
Це ж фактично повторюють бубочкіні слова - припинити стріляти, щоб завершити війну.
Пропонують вам зачистити гнидник - погоджуйтесь, інакше так і сидітимите на пороховій бочці.
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04.05.2022 08:05 Відповісти
Молдаване все прекрасно понимают что в переговорах с русней толка будет мало!!
почему не зачистили???
потому что так же как и Украина не зачистила ДНяр иЛНР
точно по такой же причине
думаю куда понятней
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04.05.2022 12:29 Відповісти
Але зараз інша ситуація. Україна могла б самостійно зачистити ПНР і перевести дві бригади на Херсон за наявності політичної волі в Кишеневі і в Києві.
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04.05.2022 14:01 Відповісти
кажуть Молдові діло, за прохання про зачистку ПМР, а вона тупіт
ps молдовани мабуть тільки лампочки толково можуть вкручувати
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04.05.2022 08:40 Відповісти
Ты очень ошибаеся
мы ещё в 92-ом воевали с 14- ой армией почти без оружия
Молдаввне не очень себя дадут в обиду
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04.05.2022 12:31 Відповісти
молдоване слабые во всех отношениях по-этому и ссцут
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04.05.2022 08:58 Відповісти
Мы молдаване в 92 -ом почти голыми руками остановили танки 14- ой армии Лебедя.
иесли надо будет ещё остановим и сегодня
кто тебе сказал что молдаване ссыкливые????
я. Ещё скажу что ты очень ошибаешься!!
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04.05.2022 12:27 Відповісти
вышки РЕТРАСЛЯТОРОВ придроченцев снова подорвали , радио "вести" с 8-00 молчат !!!
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04.05.2022 09:00 Відповісти
Виконуйте рішення Стамбульского саміту-- вивести збройні сили РФ до
2003 року.
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04.05.2022 09:02 Відповісти
придроченцы ВЧЕРА на переговорах с Молдовой заявили о ЦИВИЛИЗОВАННОМ РАЗВОДЕ с Молдовой и ПРИЗНАНИИ МИРОМ государства ПМР !!! точка !!! раньше говорили о конфидерации ,автономии СЕГОДНЯ о разводе !!! приехали )))))
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04.05.2022 09:37 Відповісти
певно мало переговорів на протязі 30 років, певно ще стільки потрібно
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04.05.2022 10:00 Відповісти
Так зверніться про допомогу до України і ми з союзниками вам гарантовано не відмовимо раз і назавжди закрити питання.
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04.05.2022 12:28 Відповісти
По большому счёту этот загон Приднестровья -Украина должна была им закрыть границы ещё 30 лет назад что бы сепары не гуляли свободно
и тогда вопрос давно решили
сегодня года наконец они заблокированы в своём загоне- сами разбегутся
уже бегут
и самое любопытно
многие из Приднестровья сегодня бегут в строну юга Украины
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Уважаемые соседи
очень удивляет ваши комменты и отношение к молдаванам!!!!
Мы молдаване приняли более 100 тыс беженцев в своих домах бесплатно и делимся куском хлеба хотя и нам нелегко!!
мы встречали на границе и развозили на поселение
моллаване приносили с дому еду и раздавали нуждающимся
моллаване делились одеждой необходимой
правительство и Президент полностью подёргивает Украину ещё с начала Крымской платформе - за участие в которой нам румын подняла цену на газ больше чем к всех стран европы
молдаване из за границы высылаю много гуманитарной помощи и наши волонтеры раздают в спец центрах помощь беженцам!!
правитеоьство открыло много центров по приему беженцев где получают необходимую помощь
итдитд
мв всегда относились к своим соседям с уважением и протягиваем руку помощи
по этому все что я здесь читаю по отношению к молдаванам- мне не очень понятно????
вы хотите нас зделать влагами??
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04.05.2022 12:38 Відповісти
Я прошу вибачення за своїх співвітчизників, які через недалекоглядність чи невігластво виявили неповагу в коментах до Молдови та молдавського народу, якиц допомагає українським біженцям у часи війни. В міру своїх можливостей
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04.05.2022 18:57 Відповісти
Серед коментів є і слушні зауваження про те, що Молдові зараз випала нагода позбутися ракової пухлини на своїй землі під назвою "ПМР". Поки зараз лаптєрейх і контрольована ним квазіреспубліка ослаблені через війну з Україною
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04.05.2022 19:00 Відповісти
 
 