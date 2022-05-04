Через ситуацію в Україні у Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я
Віцепрем'єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, формат переговорів "5+2" щодо врегулювання придністровського конфлікту перестав працювати через війну Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Серебряна в ефірі телеканалу TV8.
За його словами, формат переговорів зараз поставлений на паузу і на його роботі, безперечно, позначиться війна в Україні.
"Ми не можемо давати прогнози про те, що буде в майбутньому, у нас гарантовано буде новий геополітичний пейзаж", - зазначив Серебрян.
При цьому він сказав, що Кишинів поки не пропонуватиме зміни формату переговорів.
Зазначимо, що у формат "5+2" входять представники сторін, посередників і спостерігачів Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії, України, Євросоюзу і США.
Серебрян також заявив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів у Придністров'ї. За його словами, причина інцидентів-протистояння всередині регіону.
У Придністров'ї сталося три теракти, після яких президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що сліди організаторів вибухів ведуть в Україну.
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Некоторые пациенты палаты № 6 до сих пор верят, что это помогает.
кто такой ***** мы хорошо знаем
и воевали мы русней в 92- ом
шоколада мало от них
на всякий случай напомню что в 92-ом когда мы воевали с русней именно через Украину русские перебрасывались свои силы в Приднестровье и многие из Украины воевали против молдаван на стороне русн
но если есть возможность вести переговоры и сохранять тысячи жизни ~ так это нужно делать!
Це ж фактично повторюють бубочкіні слова - припинити стріляти, щоб завершити війну.
Пропонують вам зачистити гнидник - погоджуйтесь, інакше так і сидітимите на пороховій бочці.
почему не зачистили???
потому что так же как и Украина не зачистила ДНяр иЛНР
точно по такой же причине
думаю куда понятней
ps молдовани мабуть тільки лампочки толково можуть вкручувати
мы ещё в 92-ом воевали с 14- ой армией почти без оружия
Молдаввне не очень себя дадут в обиду
иесли надо будет ещё остановим и сегодня
кто тебе сказал что молдаване ссыкливые????
я. Ещё скажу что ты очень ошибаешься!!
2003 року.
и тогда вопрос давно решили
сегодня года наконец они заблокированы в своём загоне- сами разбегутся
уже бегут
и самое любопытно
многие из Приднестровья сегодня бегут в строну юга Украины
очень удивляет ваши комменты и отношение к молдаванам!!!!
Мы молдаване приняли более 100 тыс беженцев в своих домах бесплатно и делимся куском хлеба хотя и нам нелегко!!
мы встречали на границе и развозили на поселение
моллаване приносили с дому еду и раздавали нуждающимся
моллаване делились одеждой необходимой
правительство и Президент полностью подёргивает Украину ещё с начала Крымской платформе - за участие в которой нам румын подняла цену на газ больше чем к всех стран европы
молдаване из за границы высылаю много гуманитарной помощи и наши волонтеры раздают в спец центрах помощь беженцам!!
правитеоьство открыло много центров по приему беженцев где получают необходимую помощь
итдитд
мв всегда относились к своим соседям с уважением и протягиваем руку помощи
по этому все что я здесь читаю по отношению к молдаванам- мне не очень понятно????
вы хотите нас зделать влагами??