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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти знищують транспортну інфраструктуру України: завдано ракетних ударів по об’єктах у 8 областях, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 4 травня щодо російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Так, розпочалась сімдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

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З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил Республіки Білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску "Нові Юрковичі", "Погар" та "Ломаковка" Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил Російської Федерації зі складу Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій у районі "Азовсталі".

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

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У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку, з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій, ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них - реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) інфраструктура (493)


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Топ коментарі
+28
Прощавайте дороги і мости.
І не кажіть, що ми правильно три роки бюджетні кошти вкладали.
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04.05.2022 08:07
+10
Зе , Юзіки та інші зелені гниди вважають що бюджетні кошти "вкладали" правильно .
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04.05.2022 08:11
+9
Нічого фашисти рашисти, ракети багатомільйонні зроблені давно, закінчаться і рабсіяни стануть ще біднішими у намаганнях зробити нові під санкціями, а те що вони нищать ми відбудуємо. Перемога буде за нами.
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04.05.2022 07:57
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Прокинулись.
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04.05.2022 07:50 Відповісти
Нічого фашисти рашисти, ракети багатомільйонні зроблені давно, закінчаться і рабсіяни стануть ще біднішими у намаганнях зробити нові під санкціями, а те що вони нищать ми відбудуємо. Перемога буде за нами.
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04.05.2022 07:57 Відповісти
арестович, перелогинься
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04.05.2022 08:12 Відповісти
Не забувайте, 1 мільярд євро кожну добу платить Євросоз орді. А ще також платить Китай, Індія та інші.

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04.05.2022 08:13 Відповісти
Не забувай, що ці кошти - це де-факто 80% дохідної частини їхнього бюджету.
І далеко не всі євро "стріляють" - "оцень кушать хочеться".
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04.05.2022 08:22 Відповісти
и ты тоже этот 1 миллиард платишь. И даже я
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04.05.2022 08:48 Відповісти
Вірно, ці панічні коменти від офіса та і просто випадкових людей мотивацію не приносить. Ракету зробити потрібно місяць і сировину. На сьогодні немає ні того ні другого. Гроші Європи то ніщо,що спалює війна за день у раші.На війні,як на війні. Тримайтесь і бережіть Україну
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04.05.2022 08:24 Відповісти
Ракети дорогі і не роблять ніякої переваги, тільки розпалюють ненависть до фашистів рашистів, все вирішується на передовій.
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04.05.2022 08:37 Відповісти
Ну, а лукашенка не вважаємо військовим злочинцем? Це не докази? До суду не подаємо?
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04.05.2022 08:04 Відповісти
Прощавайте дороги і мости.
І не кажіть, що ми правильно три роки бюджетні кошти вкладали.
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04.05.2022 08:07 Відповісти
Зе , Юзіки та інші зелені гниди вважають що бюджетні кошти "вкладали" правильно .
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04.05.2022 08:11 Відповісти
Гешефт від тих вкладень вже в них на рахунку в офшорах, а це їм ближче до тіла ніж поточні проблеми.
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04.05.2022 08:15 Відповісти
проблема в тому що вони почали прямо зараз процес відновлення доріг на Сумщині та Чернігівщині https://www.slovoidilo.ua/2022/04/07/novyna/suspilstvo/opu-rozpovily-yak-pochalosya-vidnovlennya-chernihova-ta-sumshhyny https://www.slovoidilo.ua/2022/04/07/novyna/suspilstvo/opu-rozpovily-yak-pochalosya-vidnovlennya-chernihova-ta-sumshhyny


не доходить до зебілів що будувати дороги та інфраструктуру потрібно на західній Україні.... ну з цим нічого не поробиш - прйєзидент и йєго ******* зі сходу та півдня, їх дороги до ********** "блІжЕ к телу"
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04.05.2022 09:44 Відповісти
в ответ уничтжать не пробовали? ... а то как сами же наших мостов в Украине уже подорвали на порядок больше чем по всей орде ... мы со своими же мостами воюем или с орками? ... между ордой и белоордой есть мосты ... в окрестностях Белгорода и южней вообще возвышенность с кучей холмов .... там очевидно мостов хоть отбавляй
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04.05.2022 08:10 Відповісти
Господи, та скільки ж вас вилізло за добу.
От куди єрмак бюджетні (а вже і з іноземної допомоги бере) кошти витрачає.
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04.05.2022 08:24 Відповісти
Піди в диверсійну групу і вперед, знищуй мости рашистів. У нас немає далекобійних ракет, щоб знищувати цілі на території рашистів. Ракети в асфальті. А ті, що може нам дадуть, летять до 300 км. Якщо їх буде достатньо, щоб відпрацювати і по рашисти на нашій території, і по їх військовим об'єктам і по критичній інфраструктурі, то будуть завдавати удари у відповідь і по транспортній інфраструктурі тоді. А до того...
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04.05.2022 08:32 Відповісти
плохо стараешся ... тебе герМайор арестович за такое медальку не даст ... эти мантры про 300 киллометров уже заезженная пластинка

ты мне напомнил дурика который вчера рассказывал что до Змеиного 240 киллометров ... хотя по факту 35 км по прямой ...
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04.05.2022 08:40 Відповісти
Ботяра, ти в спалився, vpn не змінив на Україну. Пались далі.
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04.05.2022 10:02 Відповісти
Але ж є Країни - Гаранти безпеки України

Які мають і ракети і ЯЗ , і "" Стелси ""

Де удари у відповідь - де безпека України

Чому НАТО боїться ту орду кляту ?????
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04.05.2022 09:16 Відповісти
Які ж тупі ці зведення. Генштаб працює статистом у рашистів???? Де наші перемоги?? Де звіти про руйнування інфраструктури хоча б в Криму, а в ідеалі по всьому кордону з рашистами і білорашистами? Кому потрібна та кількість підбитих танків чи безпілотників??!
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04.05.2022 08:32 Відповісти
За вісім років війни у нас підстанції на залізниці виявились ніяк не захищені.
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04.05.2022 08:37 Відповісти
Від цього місця, будь ласка, детальніше.
Якщо знаєш, як їх захистити по всій країні - мільярдером станеш.
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04.05.2022 08:46 Відповісти
Томина Балка?

Ніфігасобі наші просунулися...
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04.05.2022 09:07 Відповісти
Добре б було

На 9 Травня

В день їхнього параду

вдарити військами НАТО

по тому червивому майдану у маас - ква ......
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04.05.2022 09:11 Відповісти
Це мабуть Макрон так ***** надихнув двогодинною розмовою з ним, що терорист N1 вирішив і до Закарпаття дістати. Давно звернула увагу, чим більше йому телефонують світові лідери, тим більше нам потім прилітає.

Може вже досить з ним розмовляти, настав час його вбивати.
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04.05.2022 10:02 Відповісти
Та не переймайтеся , - це вони від "безсилля"...
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04.05.2022 10:40 Відповісти
Война только начинается--- пора сказать уже вслух. И без вступления запада говорить о чём либо не стоит. И болтунов с экранов тв пора отправить заряжающим.
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04.05.2022 12:26 Відповісти
Як що ти довбойбе замість ракет будуєш шляхи,то тупа **** будь впевнена що ракети ти все одне отримаєш, тільки з боку ворога.
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04.05.2022 12:46 Відповісти
 
 