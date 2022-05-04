Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 220 дітей, понад 407 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв-дітей за добу не змінилася - 220. Зросла кількість поранених - понад 407.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

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2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок зазнала тяжких поранень 6-річна дівчинка.



Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.