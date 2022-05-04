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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 220 дітей, понад 407 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв-дітей за добу не змінилася - 220. Зросла кількість поранених - понад 407.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати", - від російських обстрілів в бомбосховищах "Азовсталі" гинуть діти. ФОТО

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок зазнала тяжких поранень 6-річна дівчинка.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17743) діти (5128) воєнні злочини (1871) Офіс Генпрокурора (3272)


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Кажете,пане президент, кордони до 24 лютого, так і цих дітей поверните Вони були живі до війни. Майбутнє українських дітей вирішується сьогодні. Бережіть дітей, вони золотий фонд України
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04.05.2022 08:30 Відповісти
Зеленский, чей Крым и Донбасс? Зачем разминировали юг Украины и дали возможность захватить Мелитополь. Опять пошли договорняки, что ты плетешь какое 24 февраля и это после таких потерь мирного населения, женщин, детей. Срам сплошной
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04.05.2022 08:33 Відповісти
а сколько прокуроров на лексусах доблестно защищают страну в окопах ? в 14 году нам Матиос втирал что они героически воюют в подполье , а как сейчас , где подполье в Польше или Дубаи ?
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04.05.2022 08:38 Відповісти
это результат шашлыков...\обобщённое название деятельности слуг нарида...\
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04.05.2022 08:50 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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04.05.2022 10:23 Відповісти
Это без Мариуполя.
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04.05.2022 12:09 Відповісти
 
 