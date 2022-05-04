УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8300 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 717 1

Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА. ФОТО

Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах у центрі Донецької області. Сьогодні зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

"Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку. Закликаю всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, покинути область. Не наражайте себе на небезпеку!", - зауважив очільник регіонів.

Читайте: 21 цивільний загинув на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, поранено 27 осіб, - Кириленко

Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА 01
Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА 02
Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА 03
Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА 04
Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА 05
Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА 06

Автор: 

армія рф (17743) обстріл (29006) Донецька область (8744) Авдіївка (2342) Мар’їнка (622) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путен приди ... кричали они .... не жалко эту вату от слова совсем
показати весь коментар
04.05.2022 09:01 Відповісти
 
 