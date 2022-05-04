Війська РФ продовжують гатити по Донеччині. Зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади, - ОВА. ФОТО

Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах у центрі Донецької області. Сьогодні зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

"Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку. Закликаю всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, покинути область. Не наражайте себе на небезпеку!", - зауважив очільник регіонів.

Читайте: 21 цивільний загинув на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, поранено 27 осіб, - Кириленко











