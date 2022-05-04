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Новини Санкції проти Росії
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ЄС представив проєкт нафтового ембарго стосовно РФ: передбачається поступова заборона протягом 6-8 місяців, для Угорщини та Словаччини - до кінця 2023 року

нефть

Європейська комісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє австрійське агентство APA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами дипломатів, Комісія передала документ членам ЄС в ніч на середу. Він передбачає поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми місяців. Винятки мають бути для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти. Їм має бути дозволено продовжити імпорт до кінця 2023 року.

Нафтове ембарго є основною складовою шостого пакету санкцій проти Росії. Для ухвалення необхідно одноголосне рішення 27 країн ЄС.

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На думку дипломатів ЄС, пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку: Чехія та Болгарія також наполягають на винятках, посилаючись на вразливість своїх економік, які сильно залежать від російської нафти.

Угорщина та Словаччина отримують російську нафту через південну гілку нафтопроводу "Дружба", який також постачає Чехію. Згідно з урядовими даними, Угорщина імпортує близько 65 відсотків своєї нафти з Росії – більш ніж вдвічі більше, ніж у середньому по ЄС (26 відсотків).

Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо воно обмежить її безпеку поставок. Міністр економіки Словаччини Річард Сулік наголосив, що прощання його країни з російською нафтою займе "кілька років". Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив у понеділок у Брюсселі, що Німеччина підтримає нафтове ембарго.

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Окрім нафтового ембарго, пропозиція Єврокомісії також передбачає нові санкції проти компаній. Серед останніх – найбільший російський банк Сбербанк, а також ще два банки та телевізійні канали, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Банки більше не повинні мати можливість використовувати міжнародну фінансову комунікаційну систему Swift.

Осіб, відповідальних за російські звірства в таких українських містах, як Буча та Маріуполь, додадуть до списку ЄС осіб та організацій, чиї активи планується заморозити.

Автор: 

Угорщина (2335) нафта (5575) росія (65883) санкції (12050) Словаччина (1113) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+10
Куйнуть ту "дружбу" і звільнить Євросоюз від цих проблем. Тоді швидко знайдуть інших постачальників, і я впевнений не до кінця 2023 а до кінця поточного місяця.
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04.05.2022 09:06
+6
с этим нефтепроводом Дружба вообще мутняк ... вроде он на балансе у какой-то белоордынской конторы, которая принадлежит олигарху, который под санкциями ... и проходит нефтепровод по территории Украины, между прочим .... и орки разбомбили несколько наших нефтеперерабатывающих заводов, между прочим ...
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04.05.2022 09:06
+3
пропоную переселити мадярів за урал---і всі питання вирішені
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04.05.2022 09:18
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Куйнуть ту "дружбу" і звільнить Євросоюз від цих проблем. Тоді швидко знайдуть інших постачальників, і я впевнений не до кінця 2023 а до кінця поточного місяця.
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04.05.2022 09:06 Відповісти
Это точно❗Мнутся в нерешительности👎
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04.05.2022 09:09 Відповісти
Ага, и весь транспорт "до кінця місяця" в Словакии и Венгрии остановится . . . А тогда ЕС или отдельные страны в отместку за создание проблем возьмут и заветируют продолжение санкций. Или прекратят помощь Украине (финансовую, военную . . .). И что тогда "кувать" будете ?

Международные отношения - это всегда дорога с двухсторонним движением, не забывайте. Русские это забыли и сейчас выгребают от всего цивилизованного мира. И плохо кончат, 100%.
Поэтому надо делать выводы и вести себя ответственно. Нефтяное эмбарго будет обязательно. Надо просто усиленно и быстро искать схему, приемлемую для всех, а не кавалерийские наскоки устраивать. Сложные системы не работают на простых решениях. К сожалению.
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04.05.2022 11:23 Відповісти
с этим нефтепроводом Дружба вообще мутняк ... вроде он на балансе у какой-то белоордынской конторы, которая принадлежит олигарху, который под санкциями ... и проходит нефтепровод по территории Украины, между прочим .... и орки разбомбили несколько наших нефтеперерабатывающих заводов, между прочим ...
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04.05.2022 09:06 Відповісти
Німеччині потрібно також допобачення сказати руській культурі,цілий день музика,кухня,інтерв'ю. А по нафті, так тут уже писали та хоть завтра,а тепер нові дані.
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04.05.2022 09:07 Відповісти
Треба говорити чесно якраз німці і схилили решту краї до санкцій, без Німеччини ембарго не буде.
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04.05.2022 09:21 Відповісти
Без Германии Венгры бы уже украинским флагом подтирались,а Вован бы венгерский язык вторым государственным сделал,надо ж реверс газа с Венгрии продолжать на зло врагу
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04.05.2022 10:01 Відповісти
пропоную переселити мадярів за урал---і всі питання вирішені
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04.05.2022 09:18 Відповісти
6-8 месяцев??расчёт на то что разобьем кацапов и снимут санкции???
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04.05.2022 09:23 Відповісти
Я ДУМАЮ ВІЙНА НА ТЕРИТОРІЇ ЄС ЇМ БИ ПІШЛА НА КОРИСТЬ, А МАХАННЯ ПРАПОРЦЯМИ ТИПУ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ, НІЧИМ НЕ ВІДМІНЮЄТЬСЯ ВІД 8- ЛІТНЬОГО ОБУРЕННЯ.
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04.05.2022 09:30 Відповісти
На счёт Сербии, только, не скажу

А остальные уже завтра отказались бы от российской нефти, если бы был предложен альтернативный адекватный вариант !!!
Но его нет, пока
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04.05.2022 09:32 Відповісти
Ищут
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04.05.2022 10:18 Відповісти
Нафту треба брати, але за копійки. Тобто, доцільніше ввести величезне мито. Тоді раша зможе її продавати тільки з великою знижкою, можливо навіть в збиток. Так буде краще для Європи, для нас, і паганіше для касапстану.
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04.05.2022 10:19 Відповісти
Це просто знущання, через 6-8 місяців вже не треба може бути. Європейські підараси!
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04.05.2022 10:33 Відповісти
 
 