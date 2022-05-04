ЄС представив проєкт нафтового ембарго стосовно РФ: передбачається поступова заборона протягом 6-8 місяців, для Угорщини та Словаччини - до кінця 2023 року
Європейська комісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.
Про це повідомляє австрійське агентство APA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами дипломатів, Комісія передала документ членам ЄС в ніч на середу. Він передбачає поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми місяців. Винятки мають бути для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти. Їм має бути дозволено продовжити імпорт до кінця 2023 року.
Нафтове ембарго є основною складовою шостого пакету санкцій проти Росії. Для ухвалення необхідно одноголосне рішення 27 країн ЄС.
На думку дипломатів ЄС, пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку: Чехія та Болгарія також наполягають на винятках, посилаючись на вразливість своїх економік, які сильно залежать від російської нафти.
Угорщина та Словаччина отримують російську нафту через південну гілку нафтопроводу "Дружба", який також постачає Чехію. Згідно з урядовими даними, Угорщина імпортує близько 65 відсотків своєї нафти з Росії – більш ніж вдвічі більше, ніж у середньому по ЄС (26 відсотків).
Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо воно обмежить її безпеку поставок. Міністр економіки Словаччини Річард Сулік наголосив, що прощання його країни з російською нафтою займе "кілька років". Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив у понеділок у Брюсселі, що Німеччина підтримає нафтове ембарго.
Окрім нафтового ембарго, пропозиція Єврокомісії також передбачає нові санкції проти компаній. Серед останніх – найбільший російський банк Сбербанк, а також ще два банки та телевізійні канали, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Банки більше не повинні мати можливість використовувати міжнародну фінансову комунікаційну систему Swift.
Осіб, відповідальних за російські звірства в таких українських містах, як Буча та Маріуполь, додадуть до списку ЄС осіб та організацій, чиї активи планується заморозити.
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Международные отношения - это всегда дорога с двухсторонним движением, не забывайте. Русские это забыли и сейчас выгребают от всего цивилизованного мира. И плохо кончат, 100%.
Поэтому надо делать выводы и вести себя ответственно. Нефтяное эмбарго будет обязательно. Надо просто усиленно и быстро искать схему, приемлемую для всех, а не кавалерийские наскоки устраивать. Сложные системы не работают на простых решениях. К сожалению.
вообщемутняк ... вроде он на балансе у какой-то белоордынской конторы, которая принадлежит олигарху, который под санкциями ... и проходит нефтепровод по территории Украины, между прочим .... и орки разбомбили несколько наших нефтеперерабатывающих заводов, между прочим ...
А остальные уже завтра отказались бы от российской нефти, если бы был предложен альтернативный адекватный вариант !!!
Но его нет, пока