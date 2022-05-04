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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Я абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - лідер ХДС Мерц відвідав Ірпінь

війна,ірпінь

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц під час свого візиту до Києва висловив потрясіння руйнуваннями України під час розв'язаної Росією війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я був і залишаюся абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - заявив Мерц.

Мерц розповів, що в Ірпені він бачив, що ударами важких озброєнь зруйновано культурні центри, дитячі садки та лікарні, і що війна ведеться і проти цивільного населення.

"Таке не можна дивитися просто по телевізору, це треба бачити на власні очі, щоб усвідомити весь трагізм таких нападів", - сказав лідер опозиції ФРН. За його словами, Німеччина має допомогти Україні у відновленні Ірпеня.

Мерц також заявив, що підтримує постачання зброї Києву та надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Читайте також: Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини Мерцем

Автор: 

Німеччина (7467) Ірпінь (358) ХДС (23)


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Топ коментарі
+36
Когда увидят Мариуполь тогда шок будет ещё больше. Надо всех упоротых еврочиновников привозить и показать.
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04.05.2022 09:08
+36
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04.05.2022 09:09
+33
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04.05.2022 09:08
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Не скоро пройде шок,ступор, не розуміння Чому Україна, чому так жорстоко і чому так зробили люди,а в цьому випадку нелюди.
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04.05.2022 09:04 Відповісти
Шановна, цій війнй 400 років. От саме тому Україна. Ваші прадіди ще воювали на цій війні. Нашому поколінню випала доля нарешті цю війну завершити назавжди, зруйнувавши Імперію Зла вщент. На її місці має бути що-завгодно, тільки не росія.
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04.05.2022 11:13 Відповісти
Ты не прав этой войне около 900 лет. Почитай сколько раз московиты уничтожали Киев. Больше чем с московитами наши предки ни с кем не воевали. Благодаря им, больше всего наших предков было убито. один голодомор 1933 (это 6-10 млн) кроме этого куча куча войн где украинцы сражались на стороне Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского против московитов. поэтому нельзя отступать и договариваться они обязательно вернутся через не сколько лет. Кто-то должен растпастся либо они либо мы.
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04.05.2022 12:52 Відповісти
тих так званих західних партнерів...То як кота ,поки мордою не ткнеш в какашку ,то не взнають
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04.05.2022 09:07 Відповісти
Когда увидят Мариуполь тогда шок будет ещё больше. Надо всех упоротых еврочиновников привозить и показать.
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04.05.2022 09:08 Відповісти
"Єврочиновников"??? Чи тих, хто говорив "нєнадонагнєтать"???
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04.05.2022 09:14 Відповісти
И даже немного обеспокоен
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04.05.2022 09:08 Відповісти
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04.05.2022 09:08 Відповісти
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04.05.2022 09:09 Відповісти
Пришел Ермак.

Шо не так ?
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04.05.2022 09:23 Відповісти
Невиконана обіцянка Порошенка, швидко закінчити антитерористичну операцію: "Антитерористична операція не може і не буде тривати два-три місяці. Вона повинна і буде тривати години" він вимовив у ніч після президентських виборів-2014, після оголошення результатів екзит-полів, уже будучи практично впевненим у своїй перемозі.

У квітні 2014 року, Порошенко зустрічаючись зі студентами Харківського юридичного університету, пообіцяв "швидко і ефективно" налагодити стосунки з Росією. "Три місяці я відводжу, щоб відносини з Росією були нормалізовані", сказав Порошенко тоді.
Президент, який обіцяє: чого не виконав Порошенко: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160425_poroshenko_promises_upd_sx

Не портібно вибілювати Порошенко, обоє рябоє, що Порошенко, що Зеленський)))
Зеленський так критикував Порошенко, але все робить в точності, як він.
Одна у нас тільки була при Порошенко перевага, більш-менш проукраїнська Рада, яка не дала протянути баригі особливий статус Донбасу.
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04.05.2022 09:56 Відповісти
Але з іншого боку: давайте подивимося, скільки новітньої техніки саме українського виробництва передали ЗСУ при Порошенку, а скільки при Зе? Згадайте, як при Пороху постійно показували - в ЗСУ то Т-64 Булат надходили, то БТР Буцефал і тд...
А у 2019-2021 оборонне замовлення недовиконувалося. Ну це ж правда - я не те щоб порохобот, але варто визнати, що Зе обрав будівництво доріг, а не посилення ЗСУ. З Нептунами тими ж - у нас уже в 2020 мав бути цілий дивізіон їх. Стугни в 2021 взагалі ПРИПИНИЛИ ЗАКУПОВУВАТИ!

Взагалі (це докір і Петі, і Зе) у нас ще із 2014 року мала бути мілітаризація економіки!
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04.05.2022 10:14 Відповісти
Я тобі більше скажу - шоб була мілітаризація економіки, треба, як мінімум, шоб та економіка була.

А коли в держбюджеті 14 року 10 тисяч гривень, то мілітаризуй їх скільки хочеш
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04.05.2022 21:53 Відповісти
Якщо в терористичній операції на кшталт квітня 2014 року треба воювати проти 100 утирків Гіркіна, то чому Вам обіцянка закінчити цю операцію здається нейздісненною ?

І чому Ви цю обіцянку переносите та ситуацію, коли не 100 довбойобів з автоматами, а три бригади регулярної армії кацапії ?
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04.05.2022 10:47 Відповісти
Языком молоть есть мастаки, а делать концерты как в Горловке в 2014 году, когда украинцев убивали за то, что они-- украинцы , не все способны.
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04.05.2022 09:12 Відповісти
я просто поклав сюди ці два скріни що б нагадати ще раз якого ідіота-ватника з менталітетом русьні обрали президентом у 2019-му році
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04.05.2022 09:17 Відповісти
Да когда ж вы заткнетесь, сколько можна вонять на эту тему и разгонять срач ?
Сейчас есть претензии ?
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04.05.2022 09:21 Відповісти
Валом...
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04.05.2022 09:23 Відповісти
Есть.

И очень много.

А зачем ты спрашиваешь ?
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04.05.2022 09:24 Відповісти
есть, и много
вспомните фильм "Кавказская пленница", когда герои Моргунова и Никулина держат Вицина за руки, перегораживая дорогу - такова ситуация и с Зеленским: Байден и Джонсон будут держать Zе до победного конца, не давая ему уползти в кювет
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04.05.2022 09:27 Відповісти
Сто про) а главное Джонсон
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04.05.2022 09:31 Відповісти
Коллаборант-титтушка ты, одним словом..
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04.05.2022 09:45 Відповісти
есть. какого он убрал с эфира прямой пятый и эспресо? какого разрешено вещать тем, кто все эти годы поливали грязью Украину? почему каломойскому позволено зашибать огромные деньги на нефти и газе во время войны?
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04.05.2022 09:29 Відповісти
Допоки є живий Петро

НАДІЯ Є !!!

В прихильників його

на сьоме,восьме чи дев"яте президентство...
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04.05.2022 09:40 Відповісти
петро в любом случае проживет дольше твоего ботокса зеленого
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04.05.2022 09:50 Відповісти
переважна більшість порохоботів підтримують Зеленського, як Верховного Головнокомандувача, але ніяк не підтримують його продюсера фсбешного Єрмака, зав'язаного на кацапських грошах Арахамію і іншу штибу них ******
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04.05.2022 10:41 Відповісти
Зє-виборці - як гуппі. Пам'ять, як у цього Пупкіна, який питає про претензії - не довще 5 хвилин. Тому їм постійно треба нагадувати про те, хто такий Зє насправді. Оскільки знову виберуть "бо-не-втік". І насрати, що якби не його дурна (чи зрадницька?) політика, то жертв було б значно менше, ми би не втратили так просто південь, що зараз він максимально піариться та закриває телеканали своїх ПАТРІОТИЧНИХ противників і т. д. А в тому, що ми тримаємося та перемагаємо - це заслуга виключно ЗСУ, наших західних партнерів та мужнього народу. Але ж Арестович каже "чого ви так захоплюєтеся Залужним? Він майже ніхто. Це всьо Зє робить". Ось справжнє нутро нинішньої влади.
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04.05.2022 11:19 Відповісти
Ну, и зачем ты это постишь, титушка-коллаборант, "друг Украины", сейчас никто лучше его эту работу не сделает!
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04.05.2022 09:44 Відповісти
Він хоть зрозумів , що це геноцид , і кацапня намагається знищити повністю украінську націю !
Так 90 років тому назад , наших предків москальня намагалась знищити голодом !
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04.05.2022 09:10 Відповісти
голодом нищила наших прашурів якраз його нація
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04.05.2022 15:21 Відповісти
То тягни за шкірку ту ліверну ковбасу шольца туди!
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04.05.2022 09:13 Відповісти
шорльца привези і покажи а штангельциркуля там і залиш-може касабска бомба заспокоїть прое*бани мозги
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04.05.2022 09:20 Відповісти
Сама ти, Катю, ковбаса ліверна. Є правила комунікації з союзниками, існуючими і потенційними. Але в Трускавці такому не навчають
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04.05.2022 09:21 Відповісти
Зе багато ***** наговорив і продовжує це робити з майстерністю. В разі потреби, ЗСУ його винесе разом з народом.
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04.05.2022 09:14 Відповісти
Це у нього така карма. Він всі життя саме цим і займався.
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04.05.2022 09:27 Відповісти
А,оскільки потреби немає ,то порохоботи ,ви б трішки "попустились " !
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04.05.2022 09:42 Відповісти
порох вам кацапам очко порвал - петухи зеленые
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04.05.2022 09:51 Відповісти
Сподіваюсь на те, що в спілкуванні з цим політиком, влада уникне хамських та жлобських заяв.
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04.05.2022 09:18 Відповісти
Мерц ніколи не був **************, як Шмеркель, Шмольц і Штангенциркуль.
Фрідріх Мерц, - це політик старої школи, правого християнсько-демократичного спрямування, за що його ненавидить вся дрислява німецька лівачня, яка давно лягла під *****.
На сьогодні такі, як Мерц, поки що інерційно не можуть прийти до влади. Але дуже скоро це зміниться. І нинішній політичний клас Німеччини теж буде просто змушений до швидких змін. В іншому разі бурхливий потік історії просто змете цих нікчемних нездар, які постійно заглядають у рот москві.
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04.05.2022 13:02 Відповісти
Жлоби цього жлоба вибрали
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04.05.2022 13:41 Відповісти
Після другої світової американці змушували німців відвідувати концтабори смерті. Так треба і зараз шоб вони бачили своїма очима що натворили вигодувані ними нелюди. Бо багато з німців і зараз готові торгувати з мордором і робити вигляд що в Україні все гаразд.
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04.05.2022 09:26 Відповісти
А чому лише "вигодувані ними нелюди". Невже наша влада до 24.02.2022 не торгувала з росією, не загладала в очі, не просирала гроші на дороги, а не на оборону? Чому німець має переживати за нас, а нам пох..? Хто сказав що вони нам щось винні і повинні все для нас робити? Давайте будемо реалістами: Німеччина остання країна в Європі, з ким путін буде вести війну. І ще одне питання. Де були ми коли росія бомбила Грузію, Сірію? Чому тоді не оголошували війну путіну? Правильно, тому що нас це не стосувалося напряму. Тому що ви хочете від німців?
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04.05.2022 09:36 Відповісти
Эмоционально, но не совсем правдиво. Кстати, Ющенко прислал дивизион Буков в Грузию и они там трошки насбивали расеянских аналоговнетов.
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04.05.2022 11:10 Відповісти
ФРАУ МЕРКЕЛЬ, АГОВ?! А ти, газова канцлєрша, коли приїдеш подивитися на сконструйовані, тобою в числі перших, результати твоєї політики?
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04.05.2022 09:29 Відповісти
Штайнмаєра навіщо бортанули, коли він хотів приїхати?
Він зараз при посаді на відміну від Меркель.
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04.05.2022 09:32 Відповісти
Міністр закордонних справ Клімкін часів Порошенка підтримав це рішення Зеленського.
Можете переконатися в цьому самі, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY

Не треба бути занадто м'якою пампушкою, - бо тебе просто з'їдять. Іноді, зрештою, необхідно продемонструвати тверду принципову позицію. Щоб тебе поважали, і надалі були змушені рахуватися з твоєю думкою.
Я чомусь більше довіряю професійному дипломату Павлу Клімкіну, ніж диванним експертам, які постійно завивають "всьо прапало - зєля абідєл штангенциркуля".
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04.05.2022 13:18 Відповісти
Менше ******* потрібно було
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04.05.2022 13:27 Відповісти
Як би не гнали на європейських політиків, вони, в своїй більшості, визнають свої помилки після побачених власними очима злочинів, жахів, які вчинили рашисти.
І змінюю свою риторику та вчинки.

Тому потрібно не бикувати проти них хамськими заявами та неадекватними діями, а перетягувати їх на свій бік у протистоянні з Мордором.
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04.05.2022 09:31 Відповісти


Міністр закордонних справ Клімкін часів Порошенка підтримав це рішення Зеленського.
Можете переконатися в цьому самі, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY

Не треба бути занадто м'якою пампушкою, - бо тебе просто з'їдять. Іноді, зрештою, необхідно продемонструвати тверду принципову позицію. Щоб тебе поважали, і надалі були змушені рахуватися з твоєю думкою.
Я чомусь більше довіряю професійному дипломату Павлу Клімкіну, ніж диванним експертам, які постійно завивають "всьо прапало - зєля абідєл штангенциркуля".

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04.05.2022 13:30 Відповісти
"Бикувати", - це риторика кремля. Саме так вони бачать Україну.
Ви теж підтримуєте наративи москви?
Якщо ні, то маєте розуміти, що у кожної країни, - власні інтереси, і наші інтереси не обов'язково мають співпадати з інтересами, наприклад, Німеччини.
Тому, відстоювання інтересів України навіть перед союзниками, - можуть називати "бикуванням" тільки кацапи, або корисні ідіоти.
Значить, міністр ЗС Порошенка Клімкін теж "бикує", - адже він підтримав рішення Зеленського щодо Штайнмаєра?
Клімкін особисто про це сказав, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
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04.05.2022 13:32 Відповісти
Судячи з коментів персон з ніками 147dfsa тобто ботів, єфрейтор чмоня ,воно ж агент ФСБ мертведчук, дає покази на Порошенка)))!
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04.05.2022 09:33 Відповісти
А вони (німці) ще думають давати важке озброєння, чи не давати, щоб "нє разозліть дєдушку"! 🤔
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04.05.2022 09:46 Відповісти
‼️‼️‼️"Сегодня они стали верить. Надо верить украинской армии и информационной службе украинской армии. В этой войне Украина выбрала стратегию говорить правду... Весь мир сейчас должен верить Украине..." - политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью с Анной Степанец.

Шейтельман: Путин был изнасилован когда-то, скорее всего / война, Буча, Россия / Украина 24

https://youtu.be/FbXuM_BlrDs

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04.05.2022 10:23 Відповісти
Молодець. Правильно використовує момент і матиме відповідний рейтинг, а Шольц піде в минуле
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04.05.2022 10:45 Відповісти
цей політик яскравий суперник фрау. І фрау і шредер і разом і окремо дружать з Вольдемаром. За їх спинами виросли зелені та вільні демократи. І що ХДС а також демократи без них не можуть управляти. Україна стала водорозділом у політиків ФРН, теперішні так звані демократи тривалий час будуть у тіні. І все через тріо Ш.
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04.05.2022 10:59 Відповісти
Фрідріх Мерц завжди мав проукраїнську позицію - і щодо Північного потоку-2, і - від початку вторгнення Росії - виступав за постачання Україні зброї!
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04.05.2022 11:12 Відповісти
бедняжка это тебе не сосиски жрать сгрудей меркель и памперсы менять в комфортной баварии с боварским пивком.ай как яшокирован
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04.05.2022 12:09 Відповісти
ТЯЖЕЛО БЕЗ ШАШЛЫКОВ .НАВЕРНОЕ. СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 12:38 Відповісти
Що там зі статусом кандидата на вступ у ЕС? ... ще у статусі "перед кандидатна черга"... ааа, ще Турція поперду?... ще почекати? до 204ого року?.... ну добре почекаємо.
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04.05.2022 16:49 Відповісти
 
 