"Я абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - лідер ХДС Мерц відвідав Ірпінь

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц під час свого візиту до Києва висловив потрясіння руйнуваннями України під час розв'язаної Росією війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я був і залишаюся абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - заявив Мерц.

Мерц розповів, що в Ірпені він бачив, що ударами важких озброєнь зруйновано культурні центри, дитячі садки та лікарні, і що війна ведеться і проти цивільного населення.

"Таке не можна дивитися просто по телевізору, це треба бачити на власні очі, щоб усвідомити весь трагізм таких нападів", - сказав лідер опозиції ФРН. За його словами, Німеччина має допомогти Україні у відновленні Ірпеня.

Мерц також заявив, що підтримує постачання зброї Києву та надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

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