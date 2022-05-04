"Я абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - лідер ХДС Мерц відвідав Ірпінь
Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц під час свого візиту до Києва висловив потрясіння руйнуваннями України під час розв'язаної Росією війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.
"Я був і залишаюся абсолютно шокований, ці картини не виходять із голови", - заявив Мерц.
Мерц розповів, що в Ірпені він бачив, що ударами важких озброєнь зруйновано культурні центри, дитячі садки та лікарні, і що війна ведеться і проти цивільного населення.
"Таке не можна дивитися просто по телевізору, це треба бачити на власні очі, щоб усвідомити весь трагізм таких нападів", - сказав лідер опозиції ФРН. За його словами, Німеччина має допомогти Україні у відновленні Ірпеня.
Мерц також заявив, що підтримує постачання зброї Києву та надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.
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Шо не так ?
У квітні 2014 року, Порошенко зустрічаючись зі студентами Харківського юридичного університету, пообіцяв "швидко і ефективно" налагодити стосунки з Росією. "Три місяці я відводжу, щоб відносини з Росією були нормалізовані", сказав Порошенко тоді.
Президент, який обіцяє: чого не виконав Порошенко: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160425_poroshenko_promises_upd_sx
Не портібно вибілювати Порошенко, обоє рябоє, що Порошенко, що Зеленський)))
Зеленський так критикував Порошенко, але все робить в точності, як він.
Одна у нас тільки була при Порошенко перевага, більш-менш проукраїнська Рада, яка не дала протянути баригі особливий статус Донбасу.
А у 2019-2021 оборонне замовлення недовиконувалося. Ну це ж правда - я не те щоб порохобот, але варто визнати, що Зе обрав будівництво доріг, а не посилення ЗСУ. З Нептунами тими ж - у нас уже в 2020 мав бути цілий дивізіон їх. Стугни в 2021 взагалі ПРИПИНИЛИ ЗАКУПОВУВАТИ!
Взагалі (це докір і Петі, і Зе) у нас ще із 2014 року мала бути мілітаризація економіки!
А коли в держбюджеті 14 року 10 тисяч гривень, то мілітаризуй їх скільки хочеш
І чому Ви цю обіцянку переносите та ситуацію, коли не 100 довбойобів з автоматами, а три бригади регулярної армії кацапії ?
Сейчас есть претензии ?
И очень много.
А зачем ты спрашиваешь ?
вспомните фильм "Кавказская пленница", когда герои Моргунова и Никулина держат Вицина за руки, перегораживая дорогу - такова ситуация и с Зеленским: Байден и Джонсон будут держать Zе до победного конца, не давая ему уползти в кювет
НАДІЯ Є !!!
В прихильників його
на сьоме,восьме чи дев"яте президентство...
Так 90 років тому назад , наших предків москальня намагалась знищити голодом !
Фрідріх Мерц, - це політик старої школи, правого християнсько-демократичного спрямування, за що його ненавидить вся дрислява німецька лівачня, яка давно лягла під *****.
На сьогодні такі, як Мерц, поки що інерційно не можуть прийти до влади. Але дуже скоро це зміниться. І нинішній політичний клас Німеччини теж буде просто змушений до швидких змін. В іншому разі бурхливий потік історії просто змете цих нікчемних нездар, які постійно заглядають у рот москві.
Він зараз при посаді на відміну від Меркель.
Можете переконатися в цьому самі, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Не треба бути занадто м'якою пампушкою, - бо тебе просто з'їдять. Іноді, зрештою, необхідно продемонструвати тверду принципову позицію. Щоб тебе поважали, і надалі були змушені рахуватися з твоєю думкою.
Я чомусь більше довіряю професійному дипломату Павлу Клімкіну, ніж диванним експертам, які постійно завивають "всьо прапало - зєля абідєл штангенциркуля".
І змінюю свою риторику та вчинки.
Тому потрібно не бикувати проти них хамськими заявами та неадекватними діями, а перетягувати їх на свій бік у протистоянні з Мордором.
Міністр закордонних справ Клімкін часів Порошенка підтримав це рішення Зеленського.
Можете переконатися в цьому самі, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Не треба бути занадто м'якою пампушкою, - бо тебе просто з'їдять. Іноді, зрештою, необхідно продемонструвати тверду принципову позицію. Щоб тебе поважали, і надалі були змушені рахуватися з твоєю думкою.
Я чомусь більше довіряю професійному дипломату Павлу Клімкіну, ніж диванним експертам, які постійно завивають "всьо прапало - зєля абідєл штангенциркуля".
Ви теж підтримуєте наративи москви?
Якщо ні, то маєте розуміти, що у кожної країни, - власні інтереси, і наші інтереси не обов'язково мають співпадати з інтересами, наприклад, Німеччини.
Тому, відстоювання інтересів України навіть перед союзниками, - можуть називати "бикуванням" тільки кацапи, або корисні ідіоти.
Значить, міністр ЗС Порошенка Клімкін теж "бикує", - адже він підтримав рішення Зеленського щодо Штайнмаєра?
Клімкін особисто про це сказав, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Шейтельман: Путин был изнасилован когда-то, скорее всего / война, Буча, Россия / Украина 24
https://youtu.be/FbXuM_BlrDs