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Новини Війна
10 029 15

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,5 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 077 танків і 2 610 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1077 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,

артилерійських систем - 491 (+16) од,

РСЗВ - 163 (+1) од,

засоби ППО - 81 (+1) од,

літаків - 194 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,

кораблі /катери - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 87 (+3).

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,5 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 077 танків і 2 610 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) техніка (1846) втрати (4434)


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Топ коментарі
+13
Олександр Бригинець
@bryhynets
Коли Зеленський говорить про «територіальну цілісність» він говорить про стан на 24.02.22 - це ми усі повинні мати на увазі, бо для більшості українців це сприймається так, як зазначено в Конституції.
Далі свіжа президентська цитата:
«Відновити територіальну цілісність - це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого" - розповів президент в свіжому в інтерв'ю Wall Street Journal
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04.05.2022 09:23
+9
Наши деды отцы защитили мир от немецких нацистов. Украинская армия продолжила их дело и защищает мир от российских нацистов. Потери фашисткой российской армии это лучший подарок украинскому народу на 9 мая. Спасибо вам!
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04.05.2022 09:29
+8
Щось літаки перестали збиватися. І таке враження, що замість танків вони все частіше й частіше застосовують БМП, БТР, МТЛБ.
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04.05.2022 09:36
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Олександр Бригинець
@bryhynets
Коли Зеленський говорить про «територіальну цілісність» він говорить про стан на 24.02.22 - це ми усі повинні мати на увазі, бо для більшості українців це сприймається так, як зазначено в Конституції.
Далі свіжа президентська цитата:
«Відновити територіальну цілісність - це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого" - розповів президент в свіжому в інтерв'ю Wall Street Journal
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04.05.2022 09:23 Відповісти
Треба розуміти, що наразі й повернення до 24.02 видається не дуже ймовірним. Коли вдасться розгромити сухопутні війська рф і відкинути їх на 24.02, визволення Донбасу - справа одного тижня.
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04.05.2022 09:30 Відповісти
Він має на увазі. Спочатку добитися цієї цілі, а далі подивимось згідно тієї ситуації, яка складеться на той момент. Він же консультується з генералами. Просто до ситуаціі на 2014 рік ще дуже далеко. Він має на увазі що розберемося тут, якщо зможемо, тоді й про те поговоримо.
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04.05.2022 09:34 Відповісти
А чим визволення Херсону принципово відрізняється від визволення Донецька?
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04.05.2022 09:55 Відповісти
только количеством освобождаемых крикунов "хватит кормить Украину" и "вова, введи войска"
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04.05.2022 10:20 Відповісти
Наши деды отцы защитили мир от немецких нацистов. Украинская армия продолжила их дело и защищает мир от российских нацистов. Потери фашисткой российской армии это лучший подарок украинскому народу на 9 мая. Спасибо вам!
показати весь коментар
04.05.2022 09:29 Відповісти
Щось літаки перестали збиватися. І таке враження, що замість танків вони все частіше й частіше застосовують БМП, БТР, МТЛБ.
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04.05.2022 09:36 Відповісти
свинособаки бояться залітати на нашу територію, бо тут же повно стінгерів, та й навіть Ігла спрацьовує.
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04.05.2022 11:08 Відповісти
Начали Арту выкашивать. Скоро орки пересядут на БТР52 и танки Т54/55.
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04.05.2022 09:43 Відповісти
Чому Верховна Рада досі не оголосила війну РФ??? Пора надати юридичний дозвіл військам атакувати території рашистів! Не хочете називати війну війною- ок, придумайте якусь тупу назву типу 'спецоперації'! Ганьба якась сидіти в обороні!
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04.05.2022 09:45 Відповісти
Озброєння поки що не вистачає. Тому по теріторії русні б'ємо виключно по стратегічно важливих об'єктах.
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04.05.2022 10:30 Відповісти
- Бук.
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04.05.2022 09:54 Відповісти
Ще треба 2 пункти, "генералів" та "полковників"!
PS: Відомо, що у стада свинопсів, офіцерів і бути не може, але...
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04.05.2022 10:01 Відповісти
МалоВАТА)))
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04.05.2022 14:21 Відповісти
 
 