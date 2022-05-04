Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,5 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 077 танків і 2 610 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1077 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,

артилерійських систем - 491 (+16) од,

РСЗВ - 163 (+1) од,

засоби ППО - 81 (+1) од,

літаків - 194 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,

кораблі /катери - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 87 (+3).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.