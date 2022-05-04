Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,5 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 077 танків і 2 610 броньованих машин
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,5 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1077 (+15) од,
бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,
артилерійських систем - 491 (+16) од,
РСЗВ - 163 (+1) од,
засоби ППО - 81 (+1) од,
літаків - 194 (+0) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
кораблі /катери - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 87 (+3).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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@bryhynets
Коли Зеленський говорить про «територіальну цілісність» він говорить про стан на 24.02.22 - це ми усі повинні мати на увазі, бо для більшості українців це сприймається так, як зазначено в Конституції.
Далі свіжа президентська цитата:
«Відновити територіальну цілісність - це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого" - розповів президент в свіжому в інтерв'ю Wall Street Journal
PS: Відомо, що у стада свинопсів, офіцерів і бути не може, але...