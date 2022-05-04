Упродовж 4 травня діятимуть два гуманітарні коридори з Енергодара, - мер
Упродовж 4 травня працюють два гуманітарні коридори для евакуації з Енергодара до Запоріжжя, також можна їздити у зворотному напрямку.
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"4 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Камянське і через Токмак - Оріхів. Також буде можливість доїхати з Запоріжжя до Енергодара за вказаними маршрутами", - наголоси він.
У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за вказаними напрямками може бути обмежено.
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Лаур
показати весь коментар04.05.2022 10:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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