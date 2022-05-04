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Упродовж 4 травня діятимуть два гуманітарні коридори з Енергодара, - мер

енергодар

Упродовж 4 травня працюють два гуманітарні коридори для евакуації з Енергодара до Запоріжжя, також можна їздити у зворотному напрямку.

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"4 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Камянське і через Токмак - Оріхів. Також буде можливість доїхати з Запоріжжя до Енергодара за вказаними маршрутами", - наголоси він.

У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за вказаними напрямками може бути обмежено.

Також читайте: Окупанти в Енергодарі почали створювати фейкові органи влади, - Енергоатом

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евакуація (2335) Енергодар (263) гуманітарний коридор (178)


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це така у нас "тактика" -здавати міста, села , атомні ел.станції оккупанту без бою , а потім вимолювати у рашистів гуманітарні коридори ?
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04.05.2022 10:52 Відповісти
 
 