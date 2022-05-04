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Новини Війна
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У Горлівку привезли понад сотню трупів росіян, ліквідованих у Запорізькій області, - ОВА

ліквідація

У морг Горлівки доставлено понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області, також на Запорізькому напрямку група росіян потрапила в полон.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація щодо російського вторгнення станом на 04.05.2022 року (08:00) - #ЗСУ, 70 доба

На Запорізькому напрямку російські війська проводили штурмові дії у напрямку Оріхова, але знову не мали успіху. У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області.

Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.

У Гуляйполі внаслідок ворожих атак горіли житлові та господарські споруди. Пожежники загасили вогонь у літній кухні на площі 48 кв.м., а також на даху житлового будинку та прибудовах загальною площею 170 кв м.

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Разом з тим, піротехніки ДСНС звітують про знищені ними у Запорізькому районі поблизу Новояковлівки 39 одиниць залишків реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами сучасного виробництва. Крім того, у селі Веселянка Запорізького району на полі агрофірми було вилучено та знешкоджено 2 реактивні снаряди "Ураган" 220-мм.

За порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 24 особи, серед яких 20 чоловіків та 4 жінки. До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано 15 осіб, яким вручено повістки. Окрім того, за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння затримано 2 водіїв.

У своїх телеграм-каналах росіяни поширюють фейк, що нібито всі, хто виїжджатиме з тимчасово окупованих територій області у Запоріжжя зазнаватимуть у місті "СБУшних репресій". Як доказ наводять слова виконуючого обов’язки голови Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що до Запоріжжя стікається багато переселенців із Донбасу, тож поліція проводить "перевірочні та фільтраційні заходи". Також окупанти закликають мешканців регіону виїжджати на територію рф, де влада, мовляв, не влаштовує жодних фільтраційних заходів біженцям". Правда ж є зовсім інакшою. Так, українські поліцейські перевіряють документи тих, хто виїхав із непідконтрольної Україні території, аби не пропустити у мирне Запоріжжя російських диверсантів. Але навряд можна назвати перевірку документів фільтраційними заходами. Натомість нам добре відомо про існування російських фільтраційних таборів та допити, які влаштовують загарбники цивільним жителям окупованих територій.

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Відомий в Запоріжжі колаборант Владімір Рогов на своєму телеграм-каналі звинуватив міську владу Запоріжжя у знищенні пам’яті про Другу світову війну, повідомивши, що вчора нібито було демонтовано радянський літак на бульварі Шевченка. Крім цього, він зазначив, що начебто його продали якомусь колекціонеру. Насправді кожен мешканець Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці, щоправда, на самому постаменті прибрали деякі елементи, які підпадають під заборону Закону України про декомунізацію".

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4050) Запорізька область (3700)


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Топ коментарі
+35
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04.05.2022 09:32
+30
жаль, что только сотню... лучше бы пару тысяч... а после этого майор Чернобаев позвонил бы каждой кацапской свиноматке и сообщил радостную весть - сын нашелся, получите компенсацию...
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04.05.2022 09:30
+18
"Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці", - коли перед кожним гомном починають виправдовуватися, то у мене перед очима спливає недалекий виборець та його вібор 2019
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04.05.2022 09:38
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жаль, что только сотню... лучше бы пару тысяч... а после этого майор Чернобаев позвонил бы каждой кацапской свиноматке и сообщил радостную весть - сын нашелся, получите компенсацию...
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04.05.2022 09:30 Відповісти
Це вже, мабуть, мобiлiзованi з Донбасу, iм компенсацii не буде.
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04.05.2022 09:38 Відповісти
Так. Це мобілізовані "дирляндійці". Про це повідомив сьогодні Генштаб ЗСУ у цій новині -

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області. Джерело:
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04.05.2022 13:49 Відповісти
Это то, что привезли. А так много больше
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04.05.2022 10:11 Відповісти
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04.05.2022 09:32 Відповісти
бурячени....
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04.05.2022 10:02 Відповісти
чебуреки .., они же ... копченые чебуряты путлера ...
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04.05.2022 10:04 Відповісти
Сотня чмонєй повернулась в донбаську швейцарію...
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04.05.2022 09:37 Відповісти
"Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці", - коли перед кожним гомном починають виправдовуватися, то у мене перед очима спливає недалекий виборець та його вібор 2019
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04.05.2022 09:38 Відповісти
"Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці", -

коли перед кожним гомном починають виправдовуватися, то у мене перед очима спливає недалекий виборець та його вібор 2019
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04.05.2022 09:39 Відповісти
От як воно там получається?Всі знають,що воно колаборант і йому, за це, нічого.
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04.05.2022 09:50 Відповісти
Так а де цей "відомий в Запоріжжі колаборант"?
Його вже затримано?
Він вже дає покази?
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04.05.2022 09:53 Відповісти
До речі не погана ідея: інфільтрувати до мордору , разом з біженцями, наших диверсантів.
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04.05.2022 10:02 Відповісти
У морг Горлівки доставлено понад 100 тіл російських військовослужбовців Джерело: https://censor.net/ua/n3338813

В Горловку нет прямой дороги из Запорожской области. Сейчас можно проехать только через Донецк, поэтому вряд ли это привезли россиян, их бы либо сгрузили бы в Донецке, либо повезли бы сразу "домой". Скорее всего это местные, горловские и из соседних поселков.
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04.05.2022 10:03 Відповісти
Довго в нас ще будуть рефлексії на всяких рогових і тому подібну ватну шваль?
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04.05.2022 10:08 Відповісти
Горловку в первые дни войны наши вроде как заняли. Жаль, не удержали.
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04.05.2022 10:08 Відповісти
никто ее (Горловку) не занимал,увы...к сведению, этот город больше по площади чем Запорожье и для взятия нужно немало личного состава.
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04.05.2022 11:55 Відповісти
«Насправді кожен мешканець Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці, Джерело: »

блин , сколько вы ещё оправдываться будете изза відомих колаборантов( Рогов) ? Враги пол Украины разрушили !!

НА ГИЛЯКУ ТОГО РОГОВА , шоб воду не мутил !!!
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04.05.2022 10:10 Відповісти
Хорошо отдыхают , а могли бы идиоты , водку пить , шашлыки жрать , и баб своих трахать . И все за *****, я не могу их понять, дебилы.
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04.05.2022 10:13 Відповісти
Якщо б були наші плояльні українські громадяни , мобілізовані в дирі, то встигли б здатися в полон. А так , пішли на путінський шашлик.
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04.05.2022 10:14 Відповісти
там обережніше с дондасяо -щось дуде багато колоборантів сдають позиції ЗСУ.
Таке враженя що хочуть розвідати шляхи постачання західної зброї
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04.05.2022 10:45 Відповісти
Чем больше будет такого "товара", тем лучше будет Украине!!!
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04.05.2022 12:24 Відповісти
Коли на повну пiде ленд-лiз - зашкварених *************** буде бiльше
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04.05.2022 13:21 Відповісти
 
 