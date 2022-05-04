У Горлівку привезли понад сотню трупів росіян, ліквідованих у Запорізькій області, - ОВА

У морг Горлівки доставлено понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області, також на Запорізькому напрямку група росіян потрапила в полон.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація щодо російського вторгнення станом на 04.05.2022 року (08:00) - #ЗСУ, 70 доба



На Запорізькому напрямку російські війська проводили штурмові дії у напрямку Оріхова, але знову не мали успіху. У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області.

Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.



У Гуляйполі внаслідок ворожих атак горіли житлові та господарські споруди. Пожежники загасили вогонь у літній кухні на площі 48 кв.м., а також на даху житлового будинку та прибудовах загальною площею 170 кв м.

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Разом з тим, піротехніки ДСНС звітують про знищені ними у Запорізькому районі поблизу Новояковлівки 39 одиниць залишків реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами сучасного виробництва. Крім того, у селі Веселянка Запорізького району на полі агрофірми було вилучено та знешкоджено 2 реактивні снаряди "Ураган" 220-мм.



За порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 24 особи, серед яких 20 чоловіків та 4 жінки. До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано 15 осіб, яким вручено повістки. Окрім того, за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння затримано 2 водіїв.



У своїх телеграм-каналах росіяни поширюють фейк, що нібито всі, хто виїжджатиме з тимчасово окупованих територій області у Запоріжжя зазнаватимуть у місті "СБУшних репресій". Як доказ наводять слова виконуючого обов’язки голови Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що до Запоріжжя стікається багато переселенців із Донбасу, тож поліція проводить "перевірочні та фільтраційні заходи". Також окупанти закликають мешканців регіону виїжджати на територію рф, де влада, мовляв, не влаштовує жодних фільтраційних заходів біженцям". Правда ж є зовсім інакшою. Так, українські поліцейські перевіряють документи тих, хто виїхав із непідконтрольної Україні території, аби не пропустити у мирне Запоріжжя російських диверсантів. Але навряд можна назвати перевірку документів фільтраційними заходами. Натомість нам добре відомо про існування російських фільтраційних таборів та допити, які влаштовують загарбники цивільним жителям окупованих територій.

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Відомий в Запоріжжі колаборант Владімір Рогов на своєму телеграм-каналі звинуватив міську владу Запоріжжя у знищенні пам’яті про Другу світову війну, повідомивши, що вчора нібито було демонтовано радянський літак на бульварі Шевченка. Крім цього, він зазначив, що начебто його продали якомусь колекціонеру. Насправді кожен мешканець Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці, щоправда, на самому постаменті прибрали деякі елементи, які підпадають під заборону Закону України про декомунізацію".