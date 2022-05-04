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Новини Війна
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Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи: намагається просунутися далі на Донбас, - Міноборони Британії

рф

Росія розгорнула поблизу Ізюма 22 батальйонні тактичні групи, щоб просунутися далі на Донбас.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Незважаючи на труднощі з проривом української оборони, Росія, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму, щоб захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк.

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"Захоплення цих місць зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні", - йдеться у зведенні.

Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи: намагається просунутися далі на Донбас, - Міноборони Британії 01

Автор: 

Велика Британія (5643) Ізюм (338)


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Топ коментарі
+20
Будет. Поставляют. Так и будут, и ещё довольно долго. После войны будет анализ.
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04.05.2022 09:50
+17
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04.05.2022 09:54
+17
Якщо дотримуватися логіки дій і мати якусь стратегію, то час контрнаступу ще не прийшов. Потенціал противника ще не дозволяє проводити нам наступальні операції з прийнятними втратами. А якщо взяти до уваги плани пуцина про мобілізацію, то почавши контрнаступ зараз можна отримати котли буквально за два-три тижні. Поки не вирішиться питання з кацапською мобілізацією, ніякого контрнаступу не буде. І це правильно і логічно. Але мене напружує інше - заяви про те, що "перемогою вважається вихід на рубежі до 24.02.2022". Це схоже на не далекоглядність, або навіть на відверту зраду. Бо якщо зупинитися на цих рубежаз - то це означає, що плацдарм для наступної агресії ми щалишаємо неушкодженим і лише питання часу, коли ця агресія розпочнеться знову. Вже всім зрозуміло, що залишивши кацапам Крим ми наражаємося на морську блокаду власних морських портів, а залишивши Донбас - втрачає значну частину виробничого потенціалу. І ще одне. Відклюочування ворога на передвоєнні позиції не означатиме для нього поразку, а лише невдалу спробу. В той час як для відбиття у ворога бажання здійснювати агресію в майбутньому ворогу потрібно завдати саме поразку.
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04.05.2022 10:17
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15-16к.чтото средненько надо артой их подавить
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04.05.2022 09:39 Відповісти
приблизно 17 600 тис.якшо по 800..і це біля одного Ізюму...
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04.05.2022 10:00 Відповісти
Більше. Це не штат батальйону, а батальйонно-тактична група. Вона псилюєтьмя придатними засобами і особовим складом забезпечення. Тому кількість рил може сягати від 1000. Так що в загальному це може бути від 20 до 25 тисяч орків.
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04.05.2022 10:04 Відповісти
ни хрена себе чего-то их до фига в одном месте - как тараканов и крыс вместе взятых - надо "причесать" кацапов расческой155 мм ..
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04.05.2022 10:19 Відповісти
Без фанатизму, як пишуть західні стратеги - їх потрібно навіть трохи впуститив цю кишку і вдарити в тил з сторони Харкова -щоб взяты вже їх в оперативне кільце. В Україні своє командування їм на місці видніше. Я так поняв покащо бронитехніки в орків більше -треба дочекатись броні с заходу.
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04.05.2022 10:31 Відповісти
контрнаступ буде? Озброєння нам поставляють,чи тільки обіцяють? Вороги так і будуть місто за містом захватувати? Де детальний аналіз?
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04.05.2022 09:44 Відповісти
Будет. Поставляют. Так и будут, и ещё довольно долго. После войны будет анализ.
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04.05.2022 09:50 Відповісти
так..буде..до осені...невідомо шо )(уйло ще киздане про мобілізацію...йде війна..і йде на виснаження орда лізе...
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04.05.2022 10:02 Відповісти
Кацапов виженуть. Але не без труднощів
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04.05.2022 10:03 Відповісти
Якщо дотримуватися логіки дій і мати якусь стратегію, то час контрнаступу ще не прийшов. Потенціал противника ще не дозволяє проводити нам наступальні операції з прийнятними втратами. А якщо взяти до уваги плани пуцина про мобілізацію, то почавши контрнаступ зараз можна отримати котли буквально за два-три тижні. Поки не вирішиться питання з кацапською мобілізацією, ніякого контрнаступу не буде. І це правильно і логічно. Але мене напружує інше - заяви про те, що "перемогою вважається вихід на рубежі до 24.02.2022". Це схоже на не далекоглядність, або навіть на відверту зраду. Бо якщо зупинитися на цих рубежаз - то це означає, що плацдарм для наступної агресії ми щалишаємо неушкодженим і лише питання часу, коли ця агресія розпочнеться знову. Вже всім зрозуміло, що залишивши кацапам Крим ми наражаємося на морську блокаду власних морських портів, а залишивши Донбас - втрачає значну частину виробничого потенціалу. І ще одне. Відклюочування ворога на передвоєнні позиції не означатиме для нього поразку, а лише невдалу спробу. В той час як для відбиття у ворога бажання здійснювати агресію в майбутньому ворогу потрібно завдати саме поразку.
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04.05.2022 10:17 Відповісти
На тебе чекають
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04.05.2022 10:24 Відповісти
Він вже є. Але поки-що не біля Ізюма.

Активно відсовують орків від Харкова. Скажімо Кутузівка та Руська Лозова важливі точки, бо звідти обстрілюється двох-мільйонне місто.

Те що віджали під Харковом за останній тиждень важить більше, ніж всі здобутки орків за останній місяць.

До речі по харківському напрямку цензор пише дуже мало. А справи у орків там кепські.
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04.05.2022 10:37 Відповісти
Під Ізюмом знищено колону орків з ************.

В окупованій Макіївці горить нафтобаза.

Цензор.нет сьогодні пригальмовує.
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04.05.2022 09:46 Відповісти
про Iзюм это позавчерашний баян
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04.05.2022 10:21 Відповісти
???

Про це у середу, 4 квітня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, сили противника були атаковані на території, яка, як вважало керівництво ЗС РФ, перебуває під їхнім контролем.
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04.05.2022 10:33 Відповісти
Сподіваюсь наш Генштаб знає що треба робити. Боже поможи.
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04.05.2022 09:50 Відповісти
что делать - знают! а вот как делать ? есть вопросы
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04.05.2022 10:23 Відповісти
Як робити - то може розповісти будь-яка домогосподарка! 😁 От лише сумніваюся, чи будь-який генерал може взяти на себе всі обов'язки домогосподарки у вільний від роботи у Генштабі час. Всім любителям давати поради бойовим генералам (інших у нас зараз просто немає, виведені за штат, як Таран) раджу завантажити комп'ютерні стратегії і воювати там. 😊 Хоча сильно сумніваюся, що навіть в іграх, де можна почати спочатку, чи повернути невдалий хід її чекатиме безперервний успіх. Хочу, щоб всі зрозуміли - рішення птактиці і особливо по стратегії приймаються на основі величезної аналітики, яка спирається на потужний масив різноманітної, в тому числі і розвідувальної інформації з різних джерел, в тому числі і від західних союзників, в тому числі і їхньої космічної і агентурнох розвідки. Любителі давати поради впевнені, щ їм відома ця інформація у таких об'ємах, які мають у Генштабі? Ось чому я цілковито покладаюся на наших військових на всіх рівнях прийняття рішень від тактичної ланки - взвод-рота до стратегічної - Генштаб.
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04.05.2022 11:02 Відповісти
Цікава ціль для тестування М777
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04.05.2022 09:52 Відповісти
От тепер влупіть по цьому угрупуванння зі всього, що тільки є на озброєнні. І зітріть їх в пил.
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04.05.2022 09:53 Відповісти
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04.05.2022 09:54 Відповісти
Tut nasiol obcuju kartinu.Ukrainskije dani brigadami oni 2 ili 3 olse cem BTG
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04.05.2022 10:01 Відповісти
Тут виходить що під Херсоном у нас абсолютна перевага.
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04.05.2022 10:36 Відповісти
бригада ВСУ 5-6 к военных,так какого хера мы еще не в Херсоне?
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04.05.2022 10:43 Відповісти
2.5 тис приблизно бригада.

На херсонському напрямку йде планомірна робота з утилізації орків артилерією.

Бригади там як я зрозумів в основному легкі піхотні. Та ще й нові. В окопах вони норм. Але наступ, та ще й пішки їм поки-що рано.
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04.05.2022 10:57 Відповісти
Больше 3000.
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04.05.2022 11:46 Відповісти
Одічалих треба знищити!

Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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04.05.2022 10:21 Відповісти
Багато нечисті і вона охоче помирає. ЗСУ готували зустріч, Краматорськ і Сєверодонецьк ще потрібно взяти. Зброя в дорозі з новими учнями. Тримайтесь і бережіть Україну
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04.05.2022 10:34 Відповісти
Ребятки!! нужно ещё немножко продержаться на нынешних рубежах!!Хотя бы неделюку-10-ок дней , а дальше будет немного легче!! Слава Украине!!
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04.05.2022 14:05 Відповісти
Ну і де та американська артилерія із міліоном знарядів щоб згорнути ці БТГ? Вже хочеться прочитати: стволи гармат поплавились після тижневого безперевного використання.
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05.05.2022 00:17 Відповісти
 
 