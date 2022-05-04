Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи: намагається просунутися далі на Донбас, - Міноборони Британії
Росія розгорнула поблизу Ізюма 22 батальйонні тактичні групи, щоб просунутися далі на Донбас.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Незважаючи на труднощі з проривом української оборони, Росія, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму, щоб захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк.
"Захоплення цих місць зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні", - йдеться у зведенні.
Топ коментарі
+20 Игорь Ковальчук #514672
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+17 Ksenia VB
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+17 Rostyslav Komarnytsky
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Активно відсовують орків від Харкова. Скажімо Кутузівка та Руська Лозова важливі точки, бо звідти обстрілюється двох-мільйонне місто.
Те що віджали під Харковом за останній тиждень важить більше, ніж всі здобутки орків за останній місяць.
До речі по харківському напрямку цензор пише дуже мало. А справи у орків там кепські.
В окупованій Макіївці горить нафтобаза.
Цензор.нет сьогодні пригальмовує.
Про це у середу, 4 квітня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, сили противника були атаковані на території, яка, як вважало керівництво ЗС РФ, перебуває під їхнім контролем.
На херсонському напрямку йде планомірна робота з утилізації орків артилерією.
Бригади там як я зрозумів в основному легкі піхотні. Та ще й нові. В окопах вони норм. Але наступ, та ще й пішки їм поки-що рано.
Слава ЗСУ! Смерть ворогам!