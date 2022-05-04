Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи: намагається просунутися далі на Донбас, - Міноборони Британії

Росія розгорнула поблизу Ізюма 22 батальйонні тактичні групи, щоб просунутися далі на Донбас.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Незважаючи на труднощі з проривом української оборони, Росія, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму, щоб захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк.

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"Захоплення цих місць зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні", - йдеться у зведенні.