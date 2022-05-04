Наслідки вчорашнього ракетного удару по Львівщині: Знеструмлено район, є затримка руху потягів, завдано суттєвої шкоди залізничним підстанціям
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу, який стався увечері 3 травня. За його словами, окупанти атакували залізничні підстанції.
Про це Козицький заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На даний момент частково один з районів Львівщини знаходиться без струму, ведеться робота з відновлення, є затримка руху потягів. Удар був по залізничним підстанціям, завдано суттєвої шкоди", - зазначив керівник області.
Він додав, що в результаті ворожого обстрілу постраждали дві особи. Вони були госпіталізовані з легкими ушкодженнями.
Топ коментарі
+13 Вася Шевченко #371210
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Під час її візиту до Львова я була впевнена, що у Львів прилетить.