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Новини Війна
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Наслідки вчорашнього ракетного удару по Львівщині: Знеструмлено район, є затримка руху потягів, завдано суттєвої шкоди залізничним підстанціям

львів

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу, який стався увечері 3 травня. За його словами, окупанти атакували залізничні підстанції.

Про це Козицький заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На даний момент частково один з районів Львівщини знаходиться без струму, ведеться робота з відновлення, є затримка руху потягів. Удар був по залізничним підстанціям, завдано суттєвої шкоди", - зазначив керівник області.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу постраждали дві особи. Вони були госпіталізовані з легкими ушкодженнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві, - Козицький

Автор: 

армія рф (17743) залізниця (1517) Львів (3087) обстріл (29006) ракети (4051) електроенергія (6247) Козицький Максим (126) Львівська область (2454)


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Топ коментарі
+13
тримайся, місто Левів ...
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04.05.2022 10:33
+12
Кацапи , здохніть всі до єдиного та залиште нас в спокої 😡
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04.05.2022 10:37
+11
100% якесь падло орків наводило. Бо інакше вони б вдарили раніше. А тут напевно чекали на те, коли те падло надасть точні координати цілей.
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04.05.2022 10:35
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тримайся, місто Левів ...
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04.05.2022 10:33 Відповісти
100% якесь падло орків наводило. Бо інакше вони б вдарили раніше. А тут напевно чекали на те, коли те падло надасть точні координати цілей.
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04.05.2022 10:35 Відповісти
У Львові велика расєйська диаспора не дарма там расєйське консульство завжди було...
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04.05.2022 10:40 Відповісти
Двадцять відсотків жителів центрального львівського району - Галицького (колишній Ленінський) голосували за партію регіонів.Саме там в сецесійних,збудованих ще за Австріі будинках живуть нащадки колишніх кегебістів,що приїхали після Другої Світової у Львів.Багато з них спилось,здохло від наркоти,але ще досить залишилось і ходить по Львову,блискаючи з під лоба ненависним поглядом і розмовляючи,до речі,чистою галицькою говіркою...Ними треба СБУ зайнятись,поставити на облік,працювати з ними...
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04.05.2022 12:50 Відповісти
Наводили і знали,що означає розруха інфраструктури. Не потрібно писати,що вони яйцеголові. Убивати орки навчились. Тримайтесь і бережіть Україну
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04.05.2022 10:41 Відповісти
зачем нужно было из каждого утюга вещать, что в Польшу прибывают военные самолеты США с военной же помощью, и как теперь эту помощь везти туда, где она нужна..., неужели никто из тех, кому мешал язык во рту, не подумал, что так оно и будет...
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04.05.2022 10:36 Відповісти
А вы думаете это как то остановит прибытие помощи куда нужно?
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04.05.2022 10:39 Відповісти
Ну затримає точно... А третій удар по підйомному мосту поблизу Затоки, фактично відрізав залізничний шлях з Румунії до Одеси. Відтак будь-яке залізничне постачання з Бухареста до Одеси вже неможливе.
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04.05.2022 11:12 Відповісти
Є таке пойняття, "дезінформація", думайте.
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04.05.2022 10:40 Відповісти
вот ненавижу "слишком умных", особенно в комментах, вы сильно мешаете...
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04.05.2022 11:05 Відповісти
Те, що ви б воліли заборонити є відкритою інформацією. А саме - кількість, час і місце прильоту транспортних літаків. А інформацію про склад надходжень легше отримати не з публікацій Цензора, а від спостерігача в Жешуві.
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04.05.2022 13:52 Відповісти
Кацапи , здохніть всі до єдиного та залиште нас в спокої 😡
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04.05.2022 10:37 Відповісти
Танки,гаубиці, джавеліни...ПРО давайте. Бо не доїдуть до передової.
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04.05.2022 10:41 Відповісти
Вспоминаю интервью Арестовича ( Люси )за 3 недели до войны - у нас самое сильное ППО в Европе, ракет у них мало, точных изче меньше, короче у кацапов нет шансов.
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04.05.2022 10:59 Відповісти
Я б за краще просто забув Арестовича, але воно курва лізе з відусіль зі своїми "експертними оцінками і коментаріями".
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04.05.2022 11:14 Відповісти
То що ця говоряча дупа варнякає ще пів біди.Основна біда для нас то це що йому дають час на державнихканалах.
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04.05.2022 12:28 Відповісти
ПРО дуже потрібне. Стільки шкоди вже завдали тими ракетами... Чого лише Кременчуцький НПЗ вартує...
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04.05.2022 11:14 Відповісти
Анджеліну Джолі хотіли вбити?

Під час її візиту до Львова я була впевнена, що у Львів прилетить.
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04.05.2022 11:21 Відповісти
очевидно, що усі важливі підстанції треба закопувати під землю в бункера.
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04.05.2022 12:08 Відповісти
Пригадую, колись у моє містечко приїхав на літні канікули хлопчик з Ленінграда років 9-10, і всіх задовбував одним питанням, - "А пачіму у вас нєт мєтро? Ето же можна било би єздіть сюда на мєтро прямо із Лєнінграда?"

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04.05.2022 14:21 Відповісти
 
 