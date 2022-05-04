Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, - Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення країни

Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги нашої країни у війні з Росією. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет повинен принести величезні інвестиції.

Про це вона заявила сьогодну у Європарламенті, представляючи 6-й пакет санкцій проти РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну", - сказала фон дер Ляєн.

При цьому вона зазначила, що Україна потребує відновлення.

"Саме тому я пропоную почати роботу над масштабним пакетом відновлення для наших українських друзів", - додала глава Єврокомісії.

За її словами, цей пакет повинен принести величезні інвестиції для задоволення потреб і проведення необхідних реформ.

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