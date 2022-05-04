Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, - Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення країни
Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги нашої країни у війні з Росією. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет повинен принести величезні інвестиції.
Про це вона заявила сьогодну у Європарламенті, представляючи 6-й пакет санкцій проти РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну", - сказала фон дер Ляєн.
При цьому вона зазначила, що Україна потребує відновлення.
"Саме тому я пропоную почати роботу над масштабним пакетом відновлення для наших українських друзів", - додала глава Єврокомісії.
За її словами, цей пакет повинен принести величезні інвестиції для задоволення потреб і проведення необхідних реформ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Неможливо відновити країну,якщо такі люди як Коломойський, Ахмєтов і решта будуть мати вплив на політичну систему України.
Кожна фінансова допомога повиннна бути прозорою для суспільства. Суспільство має знати до деталей, куди, як і наскільки буде виділятись кожна копійка в потрібні сектори економіки.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20095&force-full=1
🇭🇺👥🇷🇺Венгрия открыто заявляет о возможности наложения вето на санкции Евросоюза против российских энергоресурсов. Официальная причина - тотальная зависимость от российского газа и нефти. Противоречия между странами Евросоюза действительно лежат скорее в плоскости экономических вопросов - если богатые страны готовы покупать более дорогие энергоресурсы у других поставщиков, то у более бедных стран такие меры вызывают ожидаемый протест. Однако Венгрия уже не в первый раз совершает действия, которые могут рассматриваться как жест в сторону Кремля. Несмотря на формальную поддержку Евросоюза в осуждении спецоперации, президент страны Виктор Орбан ранее осудил санкции в отношении России, а также запретил транзит оружия через Венгрию в Украину. Причина исключительного отношения к России со стороны Венгрии может быть основана на личных отношениях Путина и Орбана, но особенно - на наличии у Кремля компромата на последнего. Эту версию косвенно подтверждает резкое изменение позиции Орбана относительно России до и после 2009 года. В 2009 году Орбан неожиданно посетил съезд «Единой России» в Санкт-Петербурге, где у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Этому событию предшествовал арест в Москве международного криминального авторитета Семёна Могилевича, позже освобождённого «за отсутствием состава преступления». Согласно https://theins.ru/korrupciya/43801 расследованию The Insider, Могилевич в обмен на свободу передал видеозапись, подтверждающую получение Виктором Орбаном средств от криминального авторитета в 1994 году. Журналисты издания предполагают, что на судьбоносной встрече в 2009 году Путин мог впервые обозначить черты политики «кнута и пряника» в отношении Венгрии - сочетание компромата и выгодных для Орбана и его окружения энергетических контрактов. Уверенная победа возглавляемой Орбаном партии «Фидес» на апрельских парламентских выборах сулит отношениям России и Венгрии минимум пертурбаций. Тем не менее, Венгрия находится в критической зависимости не только от российских энергоресурсов, но и от финансирования со стороны Евросоюза. Как и всякий «союзник» России, Венгрия на данный момент сохраняет осторожный баланс между противоборствующими сторонами, но чем дольше длится спецоперация, тем более неизбежным становится окончательный выбор в пользу одной из них.
https://theins.ru/korrupciya/43801 Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокомпромат на лидера Венгрии?
Сегодня Владимир Путин с официальным визитом прибывает в Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, одним из наиболее лояльных Кремлю европейских лидеров
THE INSIDER
Бо єрмак вже ручками сучить від радості.
США,Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония,Словения.
Польша вообще показала себя настоящим другом, сильным союзником, благодаря ее усилиям, что-то в Еврозоне вообще что-то двигается.
Абсолютно ничего не слышно от Италии, Испании,Франции хотя это далеко не последние экономики мира. Для них войны не существует. Только блаблабла по СМИ.
Он хочет посредине. У него всё по средине
Я переселенка з Сумської обл. і обіцяли хоч щось заплатити, але нуль, та щей кажуть що хто з Сумької обл. то зняли допомогу, щоб поверталися а там ідуть обстріли і міни кидають. От вам і правда