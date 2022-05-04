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Через жахливі втрати РФ вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Необхідно більше санкцій проти Росії та важке озброєння для Києва, - Кулеба
Необхідно запровадити ще більше санкцій проти РФ, щоб зупинити її ракетний терор, спрямований на Україну.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія намагається просуватися вперед і зазнає жахливих втрат, а відтак вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Але ми не боїмося, і світ теж не повинен боятися. Більше санкцій проти Росії. Більше важкого озброєння для України, російський ракетний тероризм має бути покараний", - зауважив він.
Топ коментарі
+12 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар04.05.2022 11:08 Посилання
+12 Руслан Жгун #517528
показати весь коментар04.05.2022 11:18 Посилання
+10 pacerhard melina
показати весь коментар04.05.2022 11:07 Посилання
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а этот Кулебоба и другие бибочки балаболят и делают вид что это не их вина, что нет ни ПВО, ни ракет
пуляют арабы в том числе самодельными гуано-ракетами из газовых баллонов ... такую дичь классической ПВО и не сбить ... это два
і взагалі кулеба кіздобол
https://www.youtube.com/watch?v=17cNgMpBiWw
ЛО не доступне...
Видать планируют там там только" вэлыке будывныцтво"