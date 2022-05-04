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Новини Санкції проти Росії Війна
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Через жахливі втрати РФ вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Необхідно більше санкцій проти Росії та важке озброєння для Києва, - Кулеба

рф,санкції

Необхідно запровадити ще більше санкцій проти РФ, щоб зупинити її ракетний терор, спрямований на Україну.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія намагається просуватися вперед і зазнає жахливих втрат, а відтак вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Але ми не боїмося, і світ теж не повинен боятися. Більше санкцій проти Росії. Більше важкого озброєння для України, російський ракетний тероризм має бути покараний", - зауважив він.

Також читайте: Перемога України залежить від санкцій, зброї та перспективи членства в ЄС, - Кулеба

Автор: 

ракети (4051) росія (65883) санкції (12058) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Балабол ты, Кулеба сделал для Украины столько, как никто это признают даже на западе.
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04.05.2022 11:08
+12
а что тут непонятного? ... этот балобол, как и другие из сбродной команды бибочки, рассказывает что орки обстреливают ракетами потому что бесятся от потерь .... они обстреливают Украину с 24 февраля, нонстоп, даже когда и потерь у них не было ... и делают это они не потому что от потерь бесятся .. а потому что могут ... ПВО то у нас нет - часть разхерачили еще 24, когда бибочка хотел ***** в глаза позаглядывать, а другое в асфальт зарыли ... и ответить для успокоения орков тоже нечем, потому что привет асфальт

а этот Кулебоба и другие бибочки балаболят и делают вид что это не их вина, что нет ни ПВО, ни ракет
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04.05.2022 11:18
+10
А с чем из "Больше санкций против России. Больше тяжелого вооружения для Украины, российский ракетный терроризм должен быть наказан" ты не согласен?
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04.05.2022 11:07
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еще один балабол .... орки начали войну с ракетного обстрела и с тех пор не прекращают
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04.05.2022 11:05 Відповісти
А с чем из "Больше санкций против России. Больше тяжелого вооружения для Украины, российский ракетный терроризм должен быть наказан" ты не согласен?
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04.05.2022 11:07 Відповісти
а что тут непонятного? ... этот балобол, как и другие из сбродной команды бибочки, рассказывает что орки обстреливают ракетами потому что бесятся от потерь .... они обстреливают Украину с 24 февраля, нонстоп, даже когда и потерь у них не было ... и делают это они не потому что от потерь бесятся .. а потому что могут ... ПВО то у нас нет - часть разхерачили еще 24, когда бибочка хотел ***** в глаза позаглядывать, а другое в асфальт зарыли ... и ответить для успокоения орков тоже нечем, потому что привет асфальт

а этот Кулебоба и другие бибочки балаболят и делают вид что это не их вина, что нет ни ПВО, ни ракет
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04.05.2022 11:18 Відповісти
И только настоящие патриоты из Нидерландов знают, что надо говорить министру иностранных дел. Коверканье фамилий и имён оппонентов признак низкого уровня мозговой деятельности.
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04.05.2022 11:23 Відповісти
демократия она такая ... а еще, в правовом государстве есть принцип преступление-наказание ... о нападении орков знали все, в том числе и Бибочка, но ничего не сделал в военном плане ... как результат - оккупация значительной части Украины, особенно Юга, и потерянные жизни .... за это придется вам зеленым ответить, не сомневайтесь в правосудии для вас !
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04.05.2022 11:46 Відповісти
По-перше, не принижуйте нашу ППО-частина ракет нею все ж таки збивається, і не тільки біля Києва, а і у інших областях України. А по-друге, навіть "Залізний купол" не усі ракети збиває. А Палестина уже не один десяток років їх пуляє та пуляє по Ізраїлю. До речі, що там тієї Палестини у порівнянні з підорашею. Але ж, все як завжди-зрада та асфальт.
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04.05.2022 11:44 Відповісти
не все ... это сколько .. 2-3 из 100 ... ? ... это раз

пуляют арабы в том числе самодельными гуано-ракетами из газовых баллонов ... такую дичь классической ПВО и не сбить ... это два
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04.05.2022 11:49 Відповісти
По офіційним даним Ізраїлю, ефективність-близько 90%, тобто 10 із 100. Палестинці обстрілювали ракетами Ізраїль з 2000, а Залізний купол почали розробляти лише у 2007 та прийняли на озброєння лише у 2011.
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04.05.2022 12:04 Відповісти
Ну то виходь на Майдан з плакатом:"Не зрада .Не асфальт."
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04.05.2022 12:33 Відповісти
Балабол ты, Кулеба сделал для Украины столько, как никто это признают даже на западе.
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04.05.2022 11:08 Відповісти
Ось тільки не треба робити з Кулеби чи Зеленського чи ще когось батьків нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, бо замовчування це шлях до московської моделі влади, до диктатури.
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04.05.2022 12:01 Відповісти
кулеба за ДТП ще не наказаний
і взагалі кулеба кіздобол
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04.05.2022 13:16 Відповісти
Поки баби рожають більше орків чим гине на Україні. Недоработка. Але надія не вмерла
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04.05.2022 11:13 Відповісти
Те що від безсилля рашка нищить усе,то це правдв, загиблих до чорта, а ось про більше і більше, то потрібно знати,що в Україні уже зброї від країн донорів тоже до чорта, рівно,як і особистого складу військ.
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04.05.2022 11:17 Відповісти
Отключить все баки от свифта, запретить банкам РФ тразакции в долларах, юро, стерлингах ну и.т.д.
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04.05.2022 11:07 Відповісти
Инфа от Антиколорадоса: ...«ряд лиц, особо приближенных к императору», под разными предлогами, пытались выехать к детям, погостить. Причем, захотели они это сделать удивительно синхронно и насколько можно понять, именно смыться из федерации, они в принципе могли, но имея на холке участие в военных преступлениях, они всячески зондировали настроения «за бугром», по поводу того, как их там встретят. Насколько можно понять, это был не праздный интерес, и эти персонажи прекрасно понимали, что если им удастся поехать к дочке в условный Париж и в еще более условный Нью-Йорк, то понадобится билет в одну сторону, а вот то как оно там все дальше будет, должно было разровнять наличие чего-то, что эти персонажи должны были условно привезти с собой. Ведь все же помнят об операции «Скрепка», которую реализовали американские спецслужбы в конце Второй Мировой войны? Так вот, мсье лавров одним из первых стал наводить справки и именно ему, по тем же каналам, был передан маршрут движения вслед за русским военным кораблем... Но ему не свезло, а кому-то уже пришло «добро».
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04.05.2022 11:07 Відповісти
Интересно, что именно те, кому дали "добро", отвезут на Запад?
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04.05.2022 11:09 Відповісти
Ну, Cкрепка была всё-таки больше про учёных.

https://www.youtube.com/watch?v=17cNgMpBiWw
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04.05.2022 11:14 Відповісти
Они тоже кое-что отвезут...
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04.05.2022 11:34 Відповісти
А де ви зараз його читаєте?
ЛО не доступне...
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04.05.2022 11:12 Відповісти
https://defence-line.org/
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04.05.2022 11:19 Відповісти
У меня вообще никак, ни с мобильного ни с проводного... Х.Е.З.
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05.05.2022 00:47 Відповісти
Есть проблемы с доступом, но скачано мной сегодня прямо с сайта.
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04.05.2022 11:35 Відповісти
Есть какие-то подтверждения этим фактам или высосано из пальца? При этом даже непонятно кто "высосал" - антикалорадос или Бенина мама. Ведь источник, где можно ознакомиться с утверждениями антиколорадоса не указан, а в самом утверждении никаких данных о том, откуда взято само утверждение. Антиколорадос имеет свои источники у х@йла в окружении? ну-ну
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04.05.2022 11:29 Відповісти
А погуглить не ??? Слабо ??? Даже по отрывку текста с ЛО.
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04.05.2022 11:36 Відповісти
Наша армия дала путину по морде, так оно ущербное на детях и мирных отыгрывается
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04.05.2022 11:10 Відповісти
З першого дня ракетами обстрілюють.
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04.05.2022 11:13 Відповісти
А я думал к 9 мая на Срацеи всё будет вырываться,так спланировано?
Видать планируют там там только" вэлыке будывныцтво"
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04.05.2022 11:14 Відповісти
Я би порадив країнам НАТО уважно спостерігати за технологіями застосування ракет РФ в Україні. Це не тільки стратегія знищення оборонного потенціалу України, а і тренування в застосуванні ракет далекої дії, виявлення можливостей цих ракет. І ці знання і уміння без сумніву будуть враховані якщо РФ все ж вирішить атакувати НАТО
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04.05.2022 11:24 Відповісти
Кулеба балаболит так само, як і Зеленський. Яке важке озброєння потрібне Києву-танки? А чому тілки Киеву ? А що тоді Україні?
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04.05.2022 11:30 Відповісти
Вадим ізюмов, що ж ти такий неграмотний
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04.05.2022 11:39 Відповісти
Більше заяв "зеленомойских " переговорників про нейтральний статус,перемога України це -відвід рашистського війска до 24 лютого і гарантії безпеки Китаю для України від міністра закордонних справ "бабломойского" -Кулєби, можуть значно зменшити і санкції протів рашиста і війсково-фінансову допомогу Україні .не кажучи про ленд-ліз для України і українського народу
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04.05.2022 11:49 Відповісти
Нужно чтобы запад предоставил Украине противоракетные комплексы! Нельзя похвалять расии уничтожать инфраструктуру Украины
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04.05.2022 12:27 Відповісти
а де ж наші ракети?? поясніть тупому мені???
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04.05.2022 13:17 Відповісти
 
 