Через жахливі втрати РФ вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Необхідно більше санкцій проти Росії та важке озброєння для Києва, - Кулеба

Необхідно запровадити ще більше санкцій проти РФ, щоб зупинити її ракетний терор, спрямований на Україну.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія намагається просуватися вперед і зазнає жахливих втрат, а відтак вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Але ми не боїмося, і світ теж не повинен боятися. Більше санкцій проти Росії. Більше важкого озброєння для України, російський ракетний тероризм має бути покараний", - зауважив він.

Також читайте: Перемога України залежить від санкцій, зброї та перспективи членства в ЄС, - Кулеба