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Новини Війна
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Ситуація в регіонах: ракетні удари, обстріли Харкова та Миколаєва, зранку на Сумщині відпрацював ворожий вертоліт, - звіти ОВА

луганщина

Ввечері 3 травня російська армія випустила ракети по 8 областях України, вранці 4 травня у Сумській області поблизу кордону працював російський вертоліт, у Донецькій області вдруге поспіль обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, вночі був обстріл Миколаєва, Донбас і Херсонщина – під постійними обстрілами.

Про це свідчать дані голів регіонів станом на 8-му ранку середи 4 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях, проте напередодні ввечері ворог випустив ракети по різних регіонах України. Так, на Вінниччині, Київщині та у Запорізькій області ракети були знешкоджені ППО.

На Кіровоградщині: влучання ракет в тягову підстанцію, жертв немає. Ще одну ракету знешкодило ППО.

На Одещині: ввечері три ракети збито ППО, проте є влучення в інфраструктурні об'єкти у Арцизькій ТГ Одеської області. Постраждалих станом на ранок немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через жахливі втрати РФ вдається до відчайдушного ракетного терору по Україні. Необхідно більше санкцій проти Росії та важке озброєння для Києва, - Кулеба

На Дніпропетровщині ввечері два ракетні удари по залізниці. Зруйновано тягову підстанцію. Одну людину поранено. Ніч минула без повітряних тривог.

На Закарпатті ввечері влучення ракети в електропідстанцію залізничної станції, жертв немає, пошкоджено розподільчий газогін. Тривають відновлювальні роботи. Постраждалих немає.

Львівщина: також вчора ввечері ракетні влучання по електричних підстанціях. Завдано серйозних пошкоджень. Була затримка у русі потягів. Двоє людей, які перебували неподалік від місць вибухів, отримали поранення. Пожежі ліквідовані.

Сумщина: з вечора 3 травня росіяни тричі обстріляли території Сумщини зі своїх позицій з-за кордону. Близько 7 ранку у Сумському районі вздовж кордону відпрацював ворожий вертоліт. Дані щодо втрат та руйнувань уточнюються.

Харківська область: вночі були неінтенсивні обстріли околиць міста Харків, постраждалих немає.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв.

За добу – 6 поранених (Харків, Золочів, Первомайський) та одна людина загинула у Донецькій громаді Ізюмського району.

В Ізюмському напрямку тривають бої.

Луганщина: вночі були обстріли Лисичанська та Новодружеська, внаслідок яких двоє цивільних загинуло, двох – поранено. Евакуйовано 49 людей.

Минулої доби по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому було завдано чотири ракетно-бомбових ударів. Також ворог здійснив артобстріли Лисичанська, Сєвєродонецька, Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

Донеччина: у вівторок ввечері росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Є загиблі і поранені. Сьогодні зранку: черговий обстріл АКХЗ. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з’ясовуються.

В Мар'їнській ВА напередодні ввечері вдалось відновити лінію 110 кВт на м. Красногорівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки вчорашнього ракетного удару по Львівщині: Знеструмлено район, є затримка руху потягів, завдано суттєвої шкоди залізничним підстанціям

21:30 м. Мар'їнку обстріляли запалювальними снарядами, сталося загоряння по приватному сектору. В районі с. Новомихайлівка – обстріли майже цілодобово.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вночі – вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують мародерства на Херсонщині. Стабільно критична ситуація.

Миколаївщина: вночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.

Автор: 

ОДА (1630)


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Топ коментарі
+7
А чего вертолет не посадили стингером? Или зе дал команду их не сбивать, а то путен нападет?
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04.05.2022 11:23
+6
Фон дер Ляйен: в 6 пакете санкций мы отключим Сбербанк от SWIFT.

Насколько я помню, его один раз уже отключали в феврале, 2 раза в марте и раз в апреле, это уже 5 "отключение". Нас все это время за дураков держали?
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04.05.2022 11:20
+4
Живицький сказав, що постійні, щоденні обстріли Сумської області з території рашкостану не треба коментувати, бо ми заважаємо роботі.

То можна коменти під цією публікацією закривати, щоб не заважати...
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04.05.2022 11:25
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Фон дер Ляйен: в 6 пакете санкций мы отключим Сбербанк от SWIFT.

Насколько я помню, его один раз уже отключали в феврале, 2 раза в марте и раз в апреле, это уже 5 "отключение". Нас все это время за дураков держали?
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04.05.2022 11:20 Відповісти
Сбербанк не відключали.
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04.05.2022 11:51 Відповісти
тих, хто думає спинним мозком, за дураків тримати не потрібно. вони такими є по факту. а руzzкій "сбербанк" від свіфту не відключали, через блокування цього німцями. тепер німецьких ліберастів дотисли і нарешті рішення ухвалено.
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04.05.2022 12:41 Відповісти
А чего вертолет не посадили стингером? Или зе дал команду их не сбивать, а то путен нападет?
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04.05.2022 11:23 Відповісти
Можливо прикордонники їх і не мають...
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04.05.2022 14:31 Відповісти
Живицький сказав, що постійні, щоденні обстріли Сумської області з території рашкостану не треба коментувати, бо ми заважаємо роботі.

То можна коменти під цією публікацією закривати, щоб не заважати...
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04.05.2022 11:25 Відповісти
надо идти дальше ... и всех кто не за Бибочку заклеивать рот изолентой
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04.05.2022 11:55 Відповісти
Ну і де американська протиповітряна зброя??
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04.05.2022 11:26 Відповісти
В Америке, наверное.
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04.05.2022 12:04 Відповісти
Заважаємо Живицькому рахувати "втрати і руйнування"...
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04.05.2022 11:27 Відповісти
У Воловці (Закарпаття - куди вони по підстанції залізниці поцілили) компресорна станція гілки ГТС "уренгой - помари - Ужгород".
Наші такі наївні, як маленьке пиво - не могли заявити, що зруйновано компресорну і перекрити на деякий час газ?
Щоб тоді в Європі сказали?

Вони, до речі, ще ні разу ГТС на Європу не пошкодили - стараються не поцілити.
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04.05.2022 12:07 Відповісти
Відпрацював?!- це як, спокійненько залетів наробив шкоди і довольний полетів. Ви інших слів для ворожих обстрілів не найшли.
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04.05.2022 12:37 Відповісти
Сколько граница в км. С россией
На каждом километре не поставил ПВО
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04.05.2022 13:04 Відповісти
 
 