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Хакерські атаки РФ спрямовані передусім на логістику, транспорт та енергетику, - голова Держспецзв'язку Щиголь

хакер,киберпреступление

Хакерські атаки Росії спрямовані на всі державні органи, однак найбільше загарбників цікавлять логістика, транспорт та енергетика.

Про це під час брифінгу повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Практично на всі державні органи, але найбільше окупантів цікавить логістика, транспорт, енергетика - те, що забезпечує цивільну інфраструктуру і життєдіяльність нашої держави", - сказав Щиголь.

Він підкреслив, що хакерські атаки спрямовані на нанесення якомога більшої шкоди населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - не єдина ціль російських хакерів, проте одна з головних, - Держспецзв'язок

Нагадаємо, згідно з даними Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за два місяці на Україну було здійснено 430 кібератак.

Автор: 

хакер (1360) Держспецзв’язок (356) кібератака (416)


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А елеватори для чого обстрілюють? Ракета коштує більше, ніж зерно, що знищується. Нищать усе, до чого можуть дотягнутися просто "на зло".
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04.05.2022 11:50 Відповісти
 
 