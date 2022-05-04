Хакерські атаки РФ спрямовані передусім на логістику, транспорт та енергетику, - голова Держспецзв'язку Щиголь

Хакерські атаки Росії спрямовані на всі державні органи, однак найбільше загарбників цікавлять логістика, транспорт та енергетика.

Про це під час брифінгу повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Практично на всі державні органи, але найбільше окупантів цікавить логістика, транспорт, енергетика - те, що забезпечує цивільну інфраструктуру і життєдіяльність нашої держави", - сказав Щиголь.

Він підкреслив, що хакерські атаки спрямовані на нанесення якомога більшої шкоди населенню.

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Нагадаємо, згідно з даними Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за два місяці на Україну було здійснено 430 кібератак.