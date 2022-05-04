Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: "25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі". ДОКУМЕНТ+ФОТО

У мережі опублікували щоденник хлопчика з Маріуполя, який він він під час російської окупації.

Щоденник опублікував житель Маріуполя Євген Сосновський, передає Цензор.НЕТ.

У щоденнику 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі.

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