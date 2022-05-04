УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10784 відвідувача онлайн
Новини Війна
28 660 54

Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: "25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі". ДОКУМЕНТ+ФОТО

У мережі опублікували щоденник хлопчика з Маріуполя, який він він під час російської окупації.

Щоденник опублікував житель Маріуполя Євген Сосновський, передає Цензор.НЕТ.

У щоденнику 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Евакуаційні автобуси вже виїхали з Маріуполя, - Кириленко

Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: 25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано мясо на руці і дірка в нозі 01
Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: 25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано мясо на руці і дірка в нозі 02
Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: 25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано мясо на руці і дірка в нозі 03
Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: 25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано мясо на руці і дірка в нозі 04

Автор: 

діти (5128) Маріуполь (3243)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+70
Коли Китай буде захоплювати Рашку, ми маємо зробити усе, щоби жоден виродок із Рашки, незалежно від віку, не зміг втекти до нас. Бо серед нас будуть мерзоти, які розповідатимуть, що вони не усі такі, що давайте прихистимо їхніх самок та вивідок.
показати весь коментар
04.05.2022 11:58
+34
де цей хлопчик? вижив чи....
останній допис - у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь...- це і є істина, яку неможливо спростувати або виправдати ніяким... бредом русоговнопропаганды, шизофренией ***** и "спецоперацией" ... это геноцид !!!
показати весь коментар
04.05.2022 12:01
+33
Репарації за кожну сльозинку, повернення кордонів до 2013 року, демілітаризації кацапії
показати весь коментар
04.05.2022 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли Китай буде захоплювати рашку через 10-15 років, російські діти навіть часу не будуть мати, щоб вести щоденник
показати весь коментар
04.05.2022 11:52 Відповісти
Коли Китай буде захоплювати Рашку, ми маємо зробити усе, щоби жоден виродок із Рашки, незалежно від віку, не зміг втекти до нас. Бо серед нас будуть мерзоти, які розповідатимуть, що вони не усі такі, що давайте прихистимо їхніх самок та вивідок.
показати весь коментар
04.05.2022 11:58 Відповісти
В идеале расстреливать бегущих рашистов прямо на границе.
показати весь коментар
04.05.2022 12:27 Відповісти
наразі ж вони готуються парадувати
маріупольським пеклом

🤬 Свято на кістках. У центрі Маріуполя окупанти розбирають завали, щоб влаштувати «парад»

Окупанти за їжу змушують маріупольців розбирати завали на центральних вулицях, а також тіла вбитих та нерозірвані російські **********, повідомили в ГУР.

Відповідальний за «парад» - перший заступник глави адміністрації президента росії, Сергій Кирієнко. Він уже прибув до Маріуполя.

У росії триває широкомасштабна пропагандистська кампанія - людям покажуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки цих матеріалів, Маріуполь відвідали пропагандист володимир соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька денис пушилін.

🇺🇦 Маріуполь - це Україна! За всі свої злодіяння окупанти обов'язково поплатяться!
https://t.me/spravdi/7238
показати весь коментар
04.05.2022 12:32 Відповісти
доведеться брати частину рф-їі під контроль та створювати там "буферні зони" для акумуляції цього елементу. і бажано мати кілька поясів цього "буферу"
показати весь коментар
04.05.2022 13:03 Відповісти
Китай має власну стратегію захоплення. І вона полягає, зокрема, в поширенні китайського світу на самок і їх майбутній виводок. Значна частина яких, доречі, має українське коріння. Україна, направду, не може впоратися навіть із своїми ватними головами. А от Китай до такого звиклий.
показати весь коментар
04.05.2022 14:18 Відповісти
китай будет захватывать рашку как талько кончиться период правления *****, а 10-15 лет это занадто "оптиместично" ***** столько не протянет
показати весь коментар
04.05.2022 12:20 Відповісти
Вони її вже захоплюють. Латентно.
показати весь коментар
04.05.2022 12:38 Відповісти
Буде нове ***** якщо старе помре.
показати весь коментар
04.05.2022 13:29 Відповісти
Погоджуюся. Ця нація рабівзнайде собі нового *****.
показати весь коментар
04.05.2022 15:47 Відповісти
Репарації за кожну сльозинку, повернення кордонів до 2013 року, демілітаризації кацапії
показати весь коментар
04.05.2022 11:56 Відповісти
5 марта ЗЕ-мясник призвал безоружных людей защищать Мариуполь (атакже жителей Бучи, Волновахи и т.д.). За неколько недель до этого ВР приняла закон, ужесточающий право на владение оружием. Кто будет защищать города, если все жители уедут, сказал он. Как защищать город будучи полностью безоружным он не уточнил и пример не подал.

Что случилось позже - все в курсе, сотни и тысячи трупов на улице, люди не могли защитить себя, поскольку были безоружными. Зе по факту отправил людей на смерть и не понес ответственность.
показати весь коментар
04.05.2022 11:56 Відповісти
Я зневажаю Зелень, але це явно тупий і гіпертрофований вкид. Навіщо ви це робити? Ви хочете показати, що прихильники Порошенка тупі і забичені невігласи? Тільки така категорія може повестися на цей маразм. Ви робити шкоду!
показати весь коментар
04.05.2022 12:00 Відповісти
Тобто його заклик від 5 березня, який опубліковано навіть на Українській правді, це фейк?
показати весь коментар
04.05.2022 12:04 Відповісти
У тебя ,су -ка москальская, регистрация 01.03.22. Нас не разъединить! Не старайтесь! Все будет УКРАИНА!!!!
показати весь коментар
04.05.2022 12:24 Відповісти
Це якесь кацапське бачення Світу. Береться реальна подія і під неї бредове трактування.
Його заклик правда. Людям на виконання цього заклику роздавали прямо з коліс зброю і ніякі Закони мирного часу про обіг зброї не мають до цього відношення.
Мало того, для війни з кацапами потрібна автоматична бойова зброя, а обіг в мирний час це мисливська чи короткоствольна. Ти із чим хотів захищати Київ із ПМ???
показати весь коментар
04.05.2022 13:54 Відповісти
Ви тут навіщо? Маріуполь знав,що буде боротись в облозі і зброя була,є і буде.
показати весь коментар
04.05.2022 12:09 Відповісти
Працює рашистська ботоферма. В бан одразу тих, хто розділяє українців. Ми зараз всі об'эднані у своїй перемозі над рашизмом. В спам, свинособаки !
показати весь коментар
04.05.2022 12:19 Відповісти
Я розумію негодування, але бл-ха муха, у нас війна. Кацапня тільки і хоче щоб ми гризлись між собою. більшої шкоди ніж міжусобиці зараз нам не принести.
показати весь коментар
04.05.2022 12:32 Відповісти
де цей хлопчик? вижив чи....
останній допис - у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь...- це і є істина, яку неможливо спростувати або виправдати ніяким... бредом русоговнопропаганды, шизофренией ***** и "спецоперацией" ... это геноцид !!!
показати весь коментар
04.05.2022 12:01 Відповісти
Що з хлопчиком? Чому не написали???
показати весь коментар
04.05.2022 12:09 Відповісти
я не понимаю " СЕГОДНЯШНИХ ДЕТЕЙ " в школе нормально писать не учат ???? уже не первый раз от их почерка ахреневаю !!! звучит кощюнственно , но всетаки (((( или это ВЗРОСЛАЯ подстава с почерком ??? хотяяяяя чего хотеть от РЕБЕНКА , когда президент ХОЧЕТ иметь границы страны от 24 февраля 22 года !!!((( так и ЖИВЕМ , от мала до велика (((((
показати весь коментар
04.05.2022 12:12 Відповісти
Ребенку 8 лет, под обстрелами. Но почерк должен быть калиграфический, с правильным наклоном и без ошибок текст. Извините, но вы *******?
показати весь коментар
04.05.2022 12:20 Відповісти
Він кацап або дебіл. Або перше й друге разом, як поголовно в кацапів буває
показати весь коментар
04.05.2022 13:56 Відповісти
мммм... Нука писарь, тетрадку свою за 2-й класс в студию, посмотрим на твою калиграфию. И да у тебя фора - удаленки не бь1ло.
показати весь коментар
04.05.2022 12:20 Відповісти
Йди за русскім воєнним корабльом разом із своїм расєйськім правописом
показати весь коментар
04.05.2022 15:52 Відповісти
Там Дроздов брал интервью у мариупольчанина, к-рый с начала войны был в городе. По его словам бОльшая часть горожан предпочитает эвакуироваться в рашку. Вот так.
показати весь коментар
04.05.2022 12:22 Відповісти
Ви їх засуджуєте? А я ні. Про те куди хочуть емігрувати люди мала би турбуватися українська еліта, яка за тридцять років довела країну яка в 91 році на 99% була за незалежність, до сепаратизму і еміграції навіть в Росію. Битіьо опрєдєляєт сознаніє. Причому приклад цим людям дають представники нашої влади. Тому мені важко їх засуджувати. До ФРН приєдналася ціла країна - НДР. Так що ж тепер засуджувати громадян НДР за те що вони вибрали краще життя? Україні треба з цих явищ зробити висновки, якщо вона хоче бути країною. Світ зараз дуже динамічний і люди, а особливо молодь не буде миритися з мізерними зарплатами, допотопною медициною, вживаними авто, хабарництвом і ін і буде голосувати ногами
показати весь коментар
04.05.2022 12:36 Відповісти
Не надо про "краще життя". Где оно? В русских сериалах? Или в Норильске или Воркуте, куда их отправляют? Да еще с условием, что при получении каких-то там средств люди обязаны там жить чуть ли не пять лет безвыездно. Я этих людей не осуждаю. Я не совсем понимаю их выбор.
показати весь коментар
04.05.2022 12:47 Відповісти
Так, у 1991-у народ був за незалежність. Але тоді постає питання: ХТО обрав цю владу? Папа Римський чи, може, пушкін? Хто привів до влади підора кравчука? Чому "мудрий" нарід не обрав патріота України Чорновола? Люди самі обирають власну долю, "на від'їбись" ставлячи галочки у виборчих бюлетенях. Починати треба з себе, а саме з того, що треба вчитись думати головою, а не сракою.
показати весь коментар
04.05.2022 12:48 Відповісти
Панове коментатори, не треба розповідати про рівень життя в РФ. Про нього знають всі кому цікаво. Чому громадяни України вибирають РФ їх справа. Для того щоб Україна не втрачала своїх громадян, не мала сепаратизму і іншого, Україна як держава має турбуватися про рівень життя населення, законність, безпеку. Для всіх, а не тільки для мешканців елітних сіл під Києвом. Щодо виборів. Це не вина громадян що вони вибрали не того, а вина тих, кого народ обрав, але обранці всі як один обманювали сподівання. Ну що ж це вибір нашої еліти. Результат їх вибору - сепаратизм, війна, еміграція. Тільки сумно від того, що результатом такого вибору еліти буде те, що через якийсь час їх будуть обирати громадяни походженням з південних республік колишнього СРСР
показати весь коментар
04.05.2022 13:36 Відповісти
Врет твой Дроздов. Да ты с любым кацапоидом поговори, он тебе такую картину маслом распишет. В Америке и Европе голод, террор и анархия, толпы штурмуют посольства раши, мечтают жить в россеюшке.
показати весь коментар
04.05.2022 13:04 Відповісти
Єто потому,что не смотря на визги зелени об євакуации,буквпльно несколько дней назад,для того,чтоби виехать в Украину надо било пройти 90 км до Бердянска,а єто не всем под силу без машини
показати весь коментар
04.05.2022 20:13 Відповісти
Зараз у нас горе, ми звинувачуємо владу: президента, ВР( що одне і те ж при монобільшості). А чого Ви чекали від людей, котрі не мали а ні найменшої підготовки, знань, навиків до тієї справи, за яку взялися. Чи не знали, з яких джерел фінансувалася ця весела гоп-компанія? І так, за роки керування вони навчились "фінансувати" самі себе за наш рахунок, жорстко переслідують тих, хто їм в цьому може зашкодити, під шумок "бо війна" затикають рота всім, хто подає правдиву інформацію. Зізнаймося, ми самі собі влаштували авторитарний режим керівництва країною. Платимо кров'ю за помилку.
показати весь коментар
04.05.2022 12:23 Відповісти
Деяким так досі й не дійшло, що неможливо ефективно боротися із зовнішнім ворогом, коли тебе ножем у спину б'є ворог внутрішній, а об'єднання довколо нього - то взагалі із розряду маразма. І доки при владі єрмаки/арахамії/верещуки/подоляки/татарови/бакланови та інша прорашистська нечисть, ні про яку перемогу не може бути й мови. Це як намагатись перепливти широку річку із гирьою на ногах і тут лише два варіанти: або скидати гирю, щоб мати змогу допливти до берега; або пливти скільки є сил і врешті-решт потонути з тією гирьою на ногах, так і не діставшись берега. "Мудрий" нарід, наголосувавши ***** і не визнавши власну помилку, вважає, що діюча влада колаборантів і росагентів свята і недоторкана, бо обрана законним шляхом, а чіпати зрадників під час війни - то взагалі святотатство, хоча саме п'ята колона посприяла тому, що тисячі українців були закатовані та вбиті. То довкола кого там об'єднуватись? Довкола тієї *******, що намагалась здати схід і південь, лишивши країну необороноздатною? Від того, що при владі законнообраний ворог, він не перестає бути ворогом. "Логіку" деяких взагалі осягнути складно: чи то хронічні ідіоти, чи то просто на підсосі у влади. Не закликаю скидати законнообраного наркомана, але з його оточенням треба щось робити, доки українцям не влаштували нові бучі та маріуполі, або "котли" нашим військовим, бо ОПою по факту керує не Гундосий, а агент Козир.
показати весь коментар
04.05.2022 12:40 Відповісти
це підла маніпуляція...
показати весь коментар
04.05.2022 17:16 Відповісти
Страшно читати. Горіть за це у аду, кацапські орки!
показати весь коментар
04.05.2022 12:34 Відповісти
Путлєр , щоб ти здох😡
показати весь коментар
04.05.2022 12:51 Відповісти
Не Путлер насилует, пытает и нажимает на курок... Да, он начал и приказал, но кто то радостно побежал все это исполнять и поддерживать! И таких 90% в е*нутой стране.
показати весь коментар
04.05.2022 13:29 Відповісти
Як можна звинувачувати вибір евакуйованих маріупольців після того аду. що вони пережили. адже влада їх зрадила і залишила вмирати від голоду та суцільних бомбардувань.
показати весь коментар
04.05.2022 13:33 Відповісти
І тому вони вибрали країну мрій Парашу! звідки прилітали пілоти Люфт Вафлі їх бомбити ?!!!
показати весь коментар
04.05.2022 15:00 Відповісти
покуда у нас воровская мафия ни чего не изменится.
показати весь коментар
04.05.2022 14:00 Відповісти
задайте себе вопрос где сейчас Бужанский, Куницкий, Дубинский они первые розжигатели войны их первых надо под суд.
показати весь коментар
04.05.2022 14:06 Відповісти
У нас було покоління дітей Чорнобиля, а зараз буде покоління дітей війни.
Це жахливо, ми на таке не заслуговуємо.
показати весь коментар
04.05.2022 14:29 Відповісти
от якого хєра той мальчік на 30 році незалежності пише москальским ізіком, ***********!!!
показати весь коментар
04.05.2022 15:02 Відповісти
Та там взагалі якась невідома мова. Не українська точно і навіть не російська. Замість "е" він пише "ё": cёстра, лёт, радитёли, вёсьолая. Я розумію що не кращий час говорити про правопис, бо цей хлопчик був у великій біді. Але ж він і и мирному житті мабуть так писав. Питання, що у Маріуполі за вчителі були у школах. Багато питань щодо їх компетентності. Я так безграмотно у 8 років не писав. І взагалі я зараз бачу скрізь тотальну безграмотність не лише серед дітей, а й серед дорослих. Навіть в соцмережах. "Дією" користуватися навчились, а пишуть так що без сміху неможливо читати. І цей дебілізм почався ще років 15 тому коли впровадили ідіотську болонську систему навчання. З придурка Василя Кременя все почалося.
показати весь коментар
04.05.2022 16:43 Відповісти
Не тупіть, хлопці!! Така каша виходить там, де в школі навчають українською, а вдома розмовляють російською! Перевірено!
показати весь коментар
04.05.2022 17:42 Відповісти
Україна там де мова (С)
У нас відгризають рівно ті землі, шо ми віддали єзику
які б не були причини москальської військової агресії, єзикова експансія залишається базовою.
Кремль це давно збагнув, тому направляє на нас спочатку армію УРУСКОЄЗіЧНИХ співаків, артістів, клоунів, ****** від масової культури, блогерів та блохєрш, кіно в єзичному перекладі (з українськими субтитрами), а слідом за ними московських попів та вчителів, лідєров опщєствєнного мнєнія, пісатєлєй і драматургов, модельєров та ***********... карочє, гібрідниє вайска. А коли наші дітлахи ботають па-урускі, з презирством кривлячись від рідної мови, то приходить асвабадітєль з ракєтами, бімбамі та танками, і мальчікам залишається лишень писати днєвнікі смєрті
показати весь коментар
04.05.2022 15:19 Відповісти
НЕТ ПРОЩЕНИЯ РОССИИ !!!
показати весь коментар
04.05.2022 16:27 Відповісти
Діма - Сапер, або Діма Чонгарський, він же Єрмак, дякувати тобі кацапи увійшли на Південь України як до себе додому. Ти відповідальний і за Маріуполь і за інщі міста Півдня України,
зняти мінні поля на Чонгарі руками агента це був геніальний ход генштабу Кацапії.
показати весь коментар
04.05.2022 17:22 Відповісти
У меня тоже большие сомнения насчёт Ермака: занимался связями с рашей, готовил переговоры,
обрабатывал президента, создавал соответствующее мнение, тут к "гадалке не ходи", видно
невооружённым глазом. А эти бесконечные отходы с наших позиций, чтобы ублажить рашу!
А преследования воинов АТО перед войной? А постройка дорог вместо укрепления Армии?
Наш президент очень поддается влиянию друзей детства, а детство то давно кончилось!
А желание взглянуть в глаза ироду, зачем? Там разве есть глаза? Какая то маниакальность, и это
пугает. Невыявленный враг может наделать много беды. Почему некоторые - неприкасаемые?
В нынешнй ситуации надо всех проверять. Лишняя проверка не расшатает, а только укрепит лодку.
Видите, критиковали прошлого президента, а выяснилось, что он имел правильные приоритеты:
Армiя, Мова, Вiра. И стрелять надо было, и Армию укреплять и уважать, развивать украинский язык в школах, и верить в Бога, чья помощь нам бы сейчас не помешала!
показати весь коментар
04.05.2022 17:56 Відповісти
Далеко ні всі хто виїхав до парашкі,виїхав добровільно.Багато кого взагалі не питали.Но всі хто виїхав добровільно зрадники.І не треба їх виправдовувати.Досить вже толєрастії.Догрались вже.
показати весь коментар
04.05.2022 22:21 Відповісти
 
 