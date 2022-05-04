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Новини Війна
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Російська армія потужна лише в уявленні Путіна та росіян. Про її "героїчні" вчинки вони чули тільки з телевізора, - Зеленський

рф

Президент України Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі РФ, оскільки ті чули про її "потужність" лише біля телеекранів, але у війні проти України ці заяви не підтвердилися.

Про це Зеленський заявив під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В уявленні російського населення їхня армія найпотужніша у світі завдяки внутрішній їхній політиці. І так само, як і в уявлені лідера РФ, що у них найпотужніша армія. Мені здається, я можу описати їх армію краще, ніж вони, тому що у нас вони воювали, а на їхній території вони тільки про ці "героїчні" вчинки чули по телевізору", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, у РФ дійсно багато техніки, але її керівництво взагалі не жаліє своїх людей.

"Вони дійсно десятками тисяч людей просто виганяли як скот, щоб ми, захищаючи себе, вбивали їх. Вони забирали наше життя - ми забирали їхнє. Все справедливо. Ми просто захищаємося. Ми розуміємо, що їхня армія просто кількістю людей, вони просто хочуть втопити нас в крові свої військових. Їх просто багато, і їм їх не шкода", - заувадив Зеленський.

Крім того, за його словами, уявлення Кремля щодо сучасної армії абсолютно неадекватне.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,5 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 077 танків і 2 610 броньованих машин

"Але вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, їхня армія була до цього не готова. Так, можна нас зруйнувати повністю, спалити, але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли та не зможуть", - пояснив Зеленський.

Він також додав, російській владі краще сказати своєму народові, що вони борються "з колективним Заходом", аніж визнати поразку Україні.

"Тому, авжеж, краще сказати, що Росія бореться з об'єднаним заходом і тому не так все просто, і тому не так просто було захопити Київ за 5 днів, як вони гарантували, але це виправдання. Факт залишається фактом - ми воюємо і вміємо воювати, тому що у нас війна на нашій території 8 років, а вони про те, що вони вояки, чули по телевізору. Ми не пишаємось тим, що можемо відбити Росію, ми пишаємося просто своїми людьми. Я б хотів максимум їх зберегти", - резюмував Зеленський.

Автор: 

армія рф (17743) Зеленський Володимир (24250) пропаганда (2819) путін володимир (24077)


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Топ коментарі
+14
Вова,ми воюємо лише 5 років,а три роки укладаємо асфальт
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04.05.2022 12:19
+12
Осмілив зеля, коли ЗСУ працює всупереч його сподівань подивитися в очі х*йлу.
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04.05.2022 12:18
+12
Так чого ти їм тоді постійного пропонуєш вивести війська на
псевдокордони 23 лютого???
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04.05.2022 12:18
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Осмілив зеля, коли ЗСУ працює всупереч його сподівань подивитися в очі х*йлу.
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04.05.2022 12:18 Відповісти
може скластися враження що ЗСУ воють з непрофесійною армією, які нічого не вміють. Це не так. Вони дійсно не жаліють своїх людей, та безбашено йдуть вперед переступаючи через трупи своїх же. ЗСУ важко як не було важко до цього з 2014 року, дуже багато і в нас втрат. Кожний день гинутьнаші хлопці, тут не треба недооцінювати ворога. Ворог дуже жорстокий. І тим більша заслуга мужності наших воїнів.
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04.05.2022 12:35 Відповісти
Так чого ти їм тоді постійного пропонуєш вивести війська на
псевдокордони 23 лютого???
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04.05.2022 12:18 Відповісти
Да он просто придорк, уже видимо забыл как броневики по Оболоне летали. Если бы не США даже говорить не хочеться... И да шо ж оно сцытся лугандон и Крым забрать, я уже за Мариуполь молчу.
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04.05.2022 12:57 Відповісти
Вова,ми воюємо лише 5 років,а три роки укладаємо асфальт
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04.05.2022 12:19 Відповісти
правильніше буде:
.... а три роки асфальт розкрадаємо
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04.05.2022 14:40 Відповісти
Знов почалась словесна діарея.
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04.05.2022 12:21 Відповісти
Обычно ночью начинается, сегодня решил открыть кран своего словесного поноса днем.
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04.05.2022 12:27 Відповісти
Ти б подивився на карту України, особливо на південний схід і побачив, що через тебе, опудало, ця "армія потужна лише з телевізора", скiльки захопила території, як руйнує міста і скільки вже загинуло людей.
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04.05.2022 12:22 Відповісти
Менше слів, а більше справ, пане президенте. Майже весь південь країни під орками, раптом ви не в курсі. Я вже мовчу про Донбас і Крим...
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04.05.2022 12:23 Відповісти
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04.05.2022 12:25 Відповісти
Трепещи НАТО.
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04.05.2022 12:29 Відповісти
Тупарі все що сподіваються порозумітись з хорошими рускіми! поки в гідранта не склеїть ласти хтось в родині від рабсійської ракети, перемоги нам не бачити
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04.05.2022 12:27 Відповісти
Вони знову дадуть підсрачника арестовичу, щоб відробляв подароване йому військове звання і повторив, що у війні винувата минула влада, яка внесла в Конституцію вступ до НАТО.

Ні в ОПі, ні в кремлі не знають, що рашисти вбивають українців вже багато століть, без НАТО.
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04.05.2022 12:42 Відповісти
Долго ещё будут эти разглагольствования,которые ни на что не влияют и ничего не решают? Пиар наше всё.
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04.05.2022 12:27 Відповісти
Якби ти не був таким дебілом, то розумів би, що ці слова є нівелюванням майбутньої промови ***** на параді 9 травня про перемоги та доблєсну нєпабєдіму армію. Це важливо, враховуючи ймовірність повної мобліізації та проголошення війни. Але ж ти за своїм презирством, окрім лайна, нічого не здатний бачити.
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04.05.2022 12:38 Відповісти
Отчего же тогда Херсон, Токмак, Мелитополь, Бердянск, Энергодар без боя сдавались?
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04.05.2022 12:28 Відповісти
За Херсон были бои. ЧАЭС нет в списке. Вопрос к чорту авакову и "нацгвардии".
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04.05.2022 12:59 Відповісти
Монастирського вже звільнили?
Коли?
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04.05.2022 14:43 Відповісти
Ага, только вот линия фронта движется почему-то в нашу сторону. А так да, картонная армия..
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04.05.2022 12:29 Відповісти
Саме херо!е на війні, це недооцінка противника і закидання шапками його.
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04.05.2022 12:29 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319&__cft__[0]=AZXEreSKXG9ePbX89yZODkziEIwO-vmWk6dSLK1JuH1ax5CwYHAgAHELhib9RRpU9DcKVI1iKwFBRhBsl-_kLcTvGheUXlV2wT8a9ywNgAVH9icJiXas9D8zNPzAcxqfGAE5ohxJJdlGoyP7x9PMIIQkNMAFDJHynUMaBTPm6hR3Yw&__tn__=-UC%2CP-y-R Гена Шарамук

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko April 28 at 6:48 AM ·

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko Остін каже що очікує заявку від України до НАТО ...Хрипатий, то про що ти там Байдена питав ? Ти заяву хоч подавав , брехло !???
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04.05.2022 12:32 Відповісти
а сам что для ВСУза 2.5 что сделал?
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04.05.2022 12:42 Відповісти
А ты ***** кто такой? Сиди в Германии и закрой пасть.
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04.05.2022 14:17 Відповісти
а сам что за 3.5 года сделал для ВСУ
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04.05.2022 12:44 Відповісти
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04.05.2022 12:45 Відповісти
Расскажи, сколько новых самолетов построила Украина за последние 30 лет? Ну тогда и не раскрывай рот на папуасную армию кацапов. Если они папуасы, то мы не лучше. Это серьезный и опасный враг, требующий мобилизации миллиона человек, миллион уже сейчас должны каждый день бегать, питаться правильно, учить теорию, заниматься хотя бы удаленно. Уже сейчас. Но кое-кто боится создавать здесь народный фронт, конечно это олигархи. Они реально бояться народной структуры, кто после войны сделает сильный профсоюз и займет себе место во властной элите самостоятельно, без всяких представителей. И уничтожит коррупцию жесточайшими методами, а их это категорически не устраивает.
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04.05.2022 12:47 Відповісти
експерт по росіянам обізвався, давно не чули
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04.05.2022 12:47 Відповісти
а сам что за 3.5 года сделал для ВСУ
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04.05.2022 12:48 Відповісти
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04.05.2022 12:49 Відповісти
Это все временно. Еще ничего не закончено.

А люди, которые в военное время подрывают доверие к армии, не внушают уважения.

Приезжай из Чехии, и только потом *****.
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04.05.2022 14:19 Відповісти
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04.05.2022 12:56 Відповісти
Красивий хлопець на фото, живи собі з дівчиною, рости дітей... нє, треба стати покидьком та гарматним м'ясом. Я не вірю в бескінечну силу пропаганди, все ж таке це усвідомленний вибір.
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04.05.2022 12:58 Відповісти
Як хтось казав уже - рашистська армія не велика. вона просто довга.
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04.05.2022 13:13 Відповісти
в них просто інша такиика
велика кількість мяса яке будь коли можна компенсувати ці бтг
тому мені не подобається така зверхність ввд людини яка взагалі ніде не служила
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04.05.2022 14:45 Відповісти
 
 