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Новини Війна
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Прикордонники наразі не фіксують у Придністров’ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну, - речник ДПСУ Демченко

придністров’я

Українські прикордонники не спостерігають скупчення військової сили і колон на кордоні України з невизнаною "Придністровською молдавською республікою".

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи і провокації в Придністров'ї - це гра Кремля. Він використовує такі осередки, щоб нагнітати ситуацію або спробувати використати цю територію у війні проти України. На цей момент на лінії кордону ми не фіксуємо скупчення сил і формування колон, які були б вже готові для вторгнення в Україну", - наголосив Демченко.

Окрім того, він нагадав, що за рішенням уряду пункти пропуску на ділянці кордону з Придністров'ям закриті з кінця лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію в Україні у Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я

Речник ДПСУ запевнив, що ділянка кордону з окупованою частиною Молдови посилена як силами Державної прикордонної служби, так й іншими силами сектору безпеки й оборони України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Придністров’я (474) Демченко Андрій (357)


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Топ коментарі
+4
*Розвідка не фіксує формування жодної БТГ для наступу на Україну (за 2 дні до війни)... уроди!
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04.05.2022 12:33
+1
Так же как не фиксировали создания "ударных груп" у границ Украины? А потом про**али Север и Юг?
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04.05.2022 12:43
+1
Не бачу сенсу речнику ДПСУ робити якийсь заяви з цього приводу.
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04.05.2022 12:48
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*Розвідка не фіксує формування жодної БТГ для наступу на Україну (за 2 дні до війни)... уроди!
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04.05.2022 12:33 Відповісти
они не пойдут на Украину , они просто зайдут на Молдову , заменят санду на своего, заберут аэропорты, и начнут через молдову укреплять группировку , или не начнут, там и так хватит кого набирать, сделают еще одну бучу, и в страхе народ молдовы пойдет под ружье , вот и вся недолга. В молдове некому оказывать сопротивление .
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04.05.2022 14:45 Відповісти
Демченко???? Це пзд.
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04.05.2022 12:33 Відповісти
Це не той Демченко.
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04.05.2022 12:49 Відповісти
це вам Будка сказала ? (буданов в смислі)
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04.05.2022 12:39 Відповісти
Так же как не фиксировали создания "ударных груп" у границ Украины? А потом про**али Север и Юг?
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04.05.2022 12:43 Відповісти
Не бачу сенсу речнику ДПСУ робити якийсь заяви з цього приводу.
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04.05.2022 12:48 Відповісти
Не будуть сюди ця наволоч лізти, у них нема сил, щоб заподіяти якусь шкоду нам. З чим вони полузуть з 8 танками та 5 літками? Ну це не серйозно, а ось захопити Молдову можуть спробувати, тут справа в тому, що у Молдові армії взагалі як такої наразі нема, кремлівський виродок Додон її добив остаточно, плюс до того, там дуже багато вати, тому "спецоперація" там може спрацювати, ось тоді в України будуть проблеми. Вихід простий, якщо вони полізуть у Молдову, Санду має запросити допомоги в України, тоді ми зможемо придушити цей анклав раз і назавжди!
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04.05.2022 12:52 Відповісти
Прикордонники наразі не фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну, - речник ДПСУ Демченко.

Без того НАРАЗІ ніяк не можна...?

Прикордонники наразі не фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну. Так фіксують чи не фіксують... НАРАЗІ?

В ********* канцеляриті був такий штамп "нЄ наблюдалось".

Так була певна подія чи "нЄ наблюдалось"?

Можливо в той час НАРАЗІ відвернулися, тому і "нЄ наблюдалось"? Чи спали - були неуважні, чи так треба було ? НАРАЗІ "нЄ наблюдалось".

Можливо, через те НАРАЗІ і "нЄ наблюдалось" втратили крим і ЛуганДон, а тепер і південь України. НАРАЗІ!
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Наразі, тобто на сьогоднішній день, в даний момент, з натяком на те що ситуація може змінитися в майбутньому! Що тобі в слові "наразі" ще не зрозуміло?
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04.05.2022 12:57 Відповісти
Это же понятно, что и Бульбаши, и вот эти будут держать на границе напряжение максимального уровня. Как раз джавелины и подойдут для защиты свежие, они идеально для мобильных групп и камер видеонаблюдения по всем дорогам. Запустил колонну вперед, выбил в центр и тут же голову артой накрыл. Они там в панике все бросят и побегут назад. Не надо 3000 человек держать и сдерживать. Надо запустить, провоцировать, а потом уничтожить. Приманить то есть якобы место без защиты, нападайте.
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04.05.2022 12:56 Відповісти
А в Черниговской и Сумской областях вы тоже "не фиксируете" как вас там кроют со всех стволов ежедневно?
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04.05.2022 13:28 Відповісти
В Румынию ввели американский батальон Stryker и отряда F-35.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
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04.05.2022 13:56 Відповісти
шуршат для отвлечения сил ВСУ. Дураку понятно, что как только первые машины вытянутся на сто метров через мост - они там же и сгорят. А если эти дебилы начнут стрелять через границу, то Залужный с кастрообразніми ермаками свои действия согласовывать не будет, а будет поступать сообразно боевой обстановки и готовых тактических планов.
Залужний: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
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04.05.2022 15:21 Відповісти
щось дуже-дуже схоже ми вже чули буквально за 2 дні до 24 лютого...
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11.05.2022 01:27 Відповісти
 
 