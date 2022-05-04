Прикордонники наразі не фіксують у Придністров’ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну, - речник ДПСУ Демченко
Українські прикордонники не спостерігають скупчення військової сили і колон на кордоні України з невизнаною "Придністровською молдавською республікою".
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи і провокації в Придністров'ї - це гра Кремля. Він використовує такі осередки, щоб нагнітати ситуацію або спробувати використати цю територію у війні проти України. На цей момент на лінії кордону ми не фіксуємо скупчення сил і формування колон, які були б вже готові для вторгнення в Україну", - наголосив Демченко.
Окрім того, він нагадав, що за рішенням уряду пункти пропуску на ділянці кордону з Придністров'ям закриті з кінця лютого.
Речник ДПСУ запевнив, що ділянка кордону з окупованою частиною Молдови посилена як силами Державної прикордонної служби, так й іншими силами сектору безпеки й оборони України.
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Без того НАРАЗІ ніяк не можна...?
Прикордонники
наразіне фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну. Так фіксують чи не фіксують... НАРАЗІ?
В ********* канцеляриті був такий штамп "нЄ наблюдалось".
Так була певна подія чи "нЄ наблюдалось"?
Можливо в той час НАРАЗІ відвернулися, тому і "нЄ наблюдалось"? Чи спали - були неуважні, чи так треба було ? НАРАЗІ "нЄ наблюдалось".
Можливо, через те НАРАЗІ і "нЄ наблюдалось" втратили крим і ЛуганДон, а тепер і південь України. НАРАЗІ!
Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Залужний: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».