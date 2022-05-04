Прикордонники наразі не фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну, - речник ДПСУ Демченко.

Українські прикордонники не спостерігають скупчення військової сили і колон на кордоні України з невизнаною "Придністровською молдавською республікою".

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи і провокації в Придністров'ї - це гра Кремля. Він використовує такі осередки, щоб нагнітати ситуацію або спробувати використати цю територію у війні проти України. На цей момент на лінії кордону ми не фіксуємо скупчення сил і формування колон, які були б вже готові для вторгнення в Україну", - наголосив Демченко.

Окрім того, він нагадав, що за рішенням уряду пункти пропуску на ділянці кордону з Придністров'ям закриті з кінця лютого.

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Речник ДПСУ запевнив, що ділянка кордону з окупованою частиною Молдови посилена як силами Державної прикордонної служби, так й іншими силами сектору безпеки й оборони України.