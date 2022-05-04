На Сумщині суд відпустив під заставу в 1,5 млн грн підозрюваного у держзраді голову Середино-Будської громади Гена.

1 травня Зарічний суд міста Суми відпустив підозрюваного у держзраді голову громади Середина-Буда Олександра Гена під заставу в 1,5 млн грн.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"1 травня відбулося судове засідання у Зарічному суді в Сумах. Підозрюваного у держзраді голову громади дозволили відпустити під заставу розміром 1,5 млн грн.

Прокуратура категорично не згодна та буде оскаржувати це рішення.

Ми підтримуємо позицію прокуратури.

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Будь-яке рішення щодо ймовірних зрадників має бути найжорсткішим з усіх справедливих. До моменту встановлення вини чи невинуватості, підозрюваний за такою статтею має бути затриманий, як на мене. Особливо у військовий час", - розповів Живицький.

"1 травня Зарічний суд міста Суми відпустив Олександра Гена під залог в ~50 000 долларів. Ген легко заплатив цю смішну для нього суму та вийшов на волю. Ген міський голова містечка Середина-Буда Сумьскої області. Звинувачується в колабораціонізмі з росіянами, звинувачень не відкидає, а навпаки підтверджує . Балотувався від партії "Наш Край", голова якої Деркач (очолював список партії на виборах до Сумської облради у 2020 році. - Ред.), агент КДБ, під санкціями США", - зазначив сумський волонтер Павло Нарожний.