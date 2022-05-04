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На Сумщині суд відпустив під заставу в 1,5 млн грн підозрюваного у держзраді голову Середино-Будської громади Гена

ген,олексанр

1 травня Зарічний суд міста Суми відпустив підозрюваного у держзраді голову громади Середина-Буда Олександра Гена під заставу в 1,5 млн грн.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"1 травня відбулося судове засідання у Зарічному суді в Сумах. Підозрюваного у держзраді голову громади дозволили відпустити під заставу розміром 1,5 млн грн.

Прокуратура категорично не згодна та буде оскаржувати це рішення.

Ми підтримуємо позицію прокуратури.

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Будь-яке рішення щодо ймовірних зрадників має бути найжорсткішим з усіх справедливих. До моменту встановлення вини чи невинуватості, підозрюваний за такою статтею має бути затриманий, як на мене. Особливо у військовий час", - розповів Живицький.

"1 травня Зарічний суд міста Суми відпустив Олександра Гена під залог в ~50 000 долларів. Ген легко заплатив цю смішну для нього суму та вийшов на волю. Ген міський голова містечка Середина-Буда Сумьскої області. Звинувачується в колабораціонізмі з росіянами, звинувачень не відкидає, а навпаки підтверджує . Балотувався від партії "Наш Край", голова якої Деркач (очолював список партії на виборах до Сумської облради у 2020 році. - Ред.), агент КДБ, під санкціями США", - зазначив сумський волонтер Павло Нарожний.

Автор: 

застава (682) суд (11731) Сумська область (3820) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+65
почалось суди це зло
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04.05.2022 12:29
+64
Нагадайте скільки попросили коштів на заставу для патріота Генерала Марченка
Здається 99 мільйонів.
А зраду так дешево оцінили.
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04.05.2022 12:30
+61
Зеленский не видит коррупции в Украине, запад это придумал
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04.05.2022 12:32
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почалось суди це зло
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04.05.2022 12:29 Відповісти
Зеленский не видит коррупции в Украине, запад это придумал
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04.05.2022 12:32 Відповісти
а судья еще живой???? ему живот не вспороли а его семью не посекли из автоматического оружия что \\\\лядь за страна какие суды какие заставы колабарантам после всего что есть война трупы людей катування детей убивают просто на сафари ракеты летают как мужи.. какие на\\\уй суды к стенке и расстреливать расстреливать вместе с выводком всем...
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04.05.2022 14:13 Відповісти
Бачить й мабуть очолює
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04.05.2022 14:24 Відповісти
суды судят по законам написанным совсем не в судах, претензии к тем кто пишет такие законы, а законы пишут те кто предполагает, что и их когда то ... потому и законы пишут под себя! ВСЁ!
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04.05.2022 12:41 Відповісти
Претензии и к законам, которые ПОЗВОЛЯЮТ судьям отпускать под залог подозреваеміх в таких статьях, и к самим судьям, которые принимают решение - откускать подозреваемого под залог или нет, тк закон не обязует делать это, а лишь дает такую возможность!
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04.05.2022 12:48 Відповісти
Закони в Україні написані під інтерес і на кошти мафії. Судову систему потрібно міняти докорінно разом із кримінальним законодавством. Україна нині має перемогти на двох фронтах: проти кацапів і проти української мафії .
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04.05.2022 13:05 Відповісти
Коли:
1. Буде відмінений портновориговський кримінальний кодекс?
2. Буде назначений голова САП?
3. Буде прийнятий римський статут?
4. Буде виборність суддів та начальників поліції райуправлінь?
5. Буде впроваджено вето народу України на будь який закон?
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04.05.2022 13:23 Відповісти
Це все загальні фрази та ще й ні про що.
1. Чому він портновський? Зміни в ККУ вносяться постійно і він досить жорсткий якщо його порівнювати із аналогами в ЄС.
2. Єдине, в чому плюс.
3. Ну приймуть - і що далі. Римський статут надасть ще більше способів захисту для підозрюваних.
4. Ти сам подумай, що написав. Подивись на депутатів, які обираються в деяких регіонах. Отакі і судді будуть. А поліція в нас загальнодержавна, тому ніяких виборів начальників поліцію в принципі не може бути.
5. Ну припустимо введуть. І як вони має бути реалізовано?
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04.05.2022 13:39 Відповісти
Тоді коли в Україні буде дійсно народна, виключно українська влада
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04.05.2022 14:26 Відповісти
не знайшлося ні одного патріотично сбушника щоб просто пристрелити цю гниду і прикопати, просто арештували... яка там перемога з такою мерзотою...
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04.05.2022 12:30 Відповісти
Убийство в СБУ это некрасиво. А вот если предатель выйдет под залог и сдохнет от вражеского обстрела, то тут уже никому не предъявишь.
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04.05.2022 12:34 Відповісти
СБУ ))) ... ЗАО "СБУ" такое же как и их побратимы с ЗАО "ФСБ" - имеют только свои, шкурные интересы ... а патриотизм они на торги выставляют
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04.05.2022 12:39 Відповісти
04.05.2022..провокатор
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04.05.2022 12:42 Відповісти
Судя по действиям херсонского главы сбу - не нашлось
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04.05.2022 12:39 Відповісти
У нас СБУ убиває тоді, коли ховає "кінці в воду". "Своїх" підозрюваних під суд, а суд відпускає під заставу і все добре.

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/5/7328458/
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Патріоти в СБУ?
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04.05.2022 13:42 Відповісти
КАНТОРСЬКІ - олімпійскій рєзєрв *****
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04.05.2022 14:41 Відповісти
Нагадайте скільки попросили коштів на заставу для патріота Генерала Марченка
Здається 99 мільйонів.
А зраду так дешево оцінили.
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04.05.2022 12:30 Відповісти
Марченко вийшов з сізо під заставу 20 млн гривень.
Йому закидали закупівлю низькоякісних бронежилетів для армії. На суму 19 мільйонів гривень.
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04.05.2022 13:47 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь!!!!!!

В УКРАЇНІ МОЖНА ЗРАДИТИ БАТЬКІВЩИНУ І УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕВНУ СУМУ ГРОШЕЙ !!!!!!

ЦЕ ВЕРШИНА СВІТОВОЇ КОРУПЦІЇ.

ПРОШУ ОГОЛОСИТИ ПРЕЙСКУРАНТ - СКІЛЬКИ КОШТУЄ УКРАЇНА?????
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04.05.2022 14:20 Відповісти
а де ж він ті лями взяв ? все життя рук не покладав ?

гроші взяти і розстріляти - це не мирний час
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04.05.2022 12:30 Відповісти
с-буда, по словам колишньої прем'єрчині, це українське палермо. ідеальне розташування для переміщення контрабанди. там вже на початку 2000-х скромні місцеві працівники уаз-иків та зіл-ів легалізувалися доларовими мільйонерами. клан ген - плоть від плоті. йому і в 1,5 млн євро застава не дуже важкою була б.
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04.05.2022 13:07 Відповісти
Это тратится за 1 минуту войны.
Отпускайте всех,запад еще денег вышлет, они у них на деревьях растут
Так говорите всех накажут
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04.05.2022 12:31 Відповісти
С одной стороны новость неприятная, но с другой...Где гарантия, что предателя не убьет осколком мины, например, когда он будет высматривать позиции ВСУ? Время то военное.
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04.05.2022 12:31 Відповісти
може тоді не треба стріляти? може Бог зробить щось з армією рф?
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04.05.2022 12:46 Відповісти
подозреваемый в госизмене выходит под залог за 50 000 вечнозеленных ... ВСУ воюет ... их обворовывают в тылу те же самые судейки что и при Януковоще сидели ... судье ничего не будет ... кроме счета на 50 000
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04.05.2022 12:32 Відповісти
Про що можна далі говорити.... будуть відкупатись. Наші суди ймовірно найкорумпованіші в світі. В ЄС Україна не втримається й жодного дня з такими закидонами.
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04.05.2022 12:34 Відповісти
В наших судах нічого не вирішується. Практично всі питання вирішуються в прокуратурі.

Прокурор просто приходить на суд з пустою папкою. Або і взагалі не приходить.

Що робити судді в такому випадку?

В даному випадку швидше за все проти підозрюваного лише підозра в папці прокурора. Далі варіанти: прокурор не здатен зібрати докази, йому дали грошей за бездіяльність, проти підозрюваного дійсно нічого немає, а прокурор виписав підозру, щоб заробити гроші за пусту папку...
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04.05.2022 13:12 Відповісти
після такого рішення судді мають бути звинувачені у держзраді. яка застава звинуваченому у зраді?
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04.05.2022 12:34 Відповісти
1,5 млн грн.)
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04.05.2022 12:37 Відповісти
Це офіційно.А судді?
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Чиста правда!
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04.05.2022 12:46 Відповісти
Судді є частиною держави, в якій Зеленський з шоблою заправляє. Починати треба з Зеленського!
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04.05.2022 12:56 Відповісти
Прикопати гниду і суддів поруч з ним! Йде війна з кацапами, а продажні судді такіж зрадники як і цей покидьок!
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04.05.2022 12:35 Відповісти
Це якийсь зЕздець.
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04.05.2022 12:37 Відповісти
то хай суддя займе место зрадника у камері.....починатипотрібно з судійсько прокурорської мразоти...
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04.05.2022 12:37 Відповісти
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04.05.2022 12:38 Відповісти
Знову проблему опускають до рівня голів ОТГ.
А де ж Андрій ДЕРКАЧ, "спадковий принц Сумської області", якого Штати рік тому звинуватили у роботі на фсб рф, а він тут гуляв на свободі. Організовував агентурну мережу рашки через партію "Наш край" та через попів УПЦ МП?
ДЕ Ж ТОДІ БУЛИ НАШІ ПРИНЦИПОВІ ГЕНПРОКУРАТУРА, СБУ, ДБР???
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04.05.2022 12:38 Відповісти
***/р(((( дніщє...
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04.05.2022 12:39 Відповісти
разом з суддєю посадити до однієї камери
та не давати їсти-побачимо хто кого зжере
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04.05.2022 12:40 Відповісти
Тварюки у верховній раді додали до закону 'можливіть вийти під заставу' в статтю про держзраду! Ну що українці так і будемо це ковтати? Мало нас вбили згвалтували покалічели пограбували?!
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04.05.2022 12:42 Відповісти
Держзрада,це особливотяжкий злочин,наслідком є неймовірна кількість знищених людей...! Якщо,злочинний закон, то виконання необов'язкове Закон ми носимо в собі,це- мораль
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04.05.2022 15:50 Відповісти
люди ж цивілізовані дивляться на цю ганьбу....
усі судді призначені на посади за часів правління овоща повинні бути люстровані.
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04.05.2022 12:42 Відповісти
Судді призначені, це залежні чиновники системи. Призначення суддів - злочин. Судді повинні мати мандат довіри, повинні обиратися громадянами. Суддіівська система злочинна!!!
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04.05.2022 15:54 Відповісти
А що, так мають діяти суди у військовому стані? Чому його відпустили? Скільки мільйонів дали суддям, коли це закінчиться...блін?
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04.05.2022 12:43 Відповісти
идите на..... !!!! я пошел домой !!!
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04.05.2022 12:43 Відповісти
...класика...
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04.05.2022 12:44 Відповісти
Это просто пздц. Неужели не нашлось никого, кто эту тварь просто пристрелил бы?
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04.05.2022 12:44 Відповісти
На Сумщині суд відпустив під заставу в 1,5 млн грн підозрюваного у держзраді голову Середино-Будської громади Гена.

Голову Середино-Будської громади відпустив під заставу в 1,5 млн грн.

То одна з причин втрати території/суверенітету Україною...

А ще були януковичітимошенкипорошенкиахметовифірташі...

А Путін тільки скористався ситуацією...

Спочатку був Крим, потім ЛуганДон... Злодій завжди скористається з того, що господар... лох...

Як не сумно усвідомлювати, однак жертва теж "внесла" свій вклад... - заохочувала, вподовж 30-ти років незалежежності СПОКУШУВАЛА агресора.
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04.05.2022 12:44 Відповісти
Сук суддівський давно пора на палю.
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04.05.2022 12:44 Відповісти
тобто вартість життя загиблих
та зруйноване н хозяйство
"суддя" зацінив в 50 тис!!!
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04.05.2022 12:45 Відповісти
... в 10% від заробленого тим п..даром за зраду, ну звичайно 40% судді, ще сбу візьме 30% за браслет...
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04.05.2022 13:34 Відповісти
Маю надію, що ця гнида десь в поворот не впишется, або раптово кирпич на голову впаде ну накрайняк віскі нєсвєжиє подадуть...
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04.05.2022 12:47 Відповісти
Ну вот как воюем то и имеем а потом еще искреенне удивляемся почему все так вышло
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04.05.2022 12:47 Відповісти
почалось..., кто бы сомневался..., я помню охотники на сумщине отличились, ваш выход, господа..., да и судей тож туда, до кучи, за держзраду...
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04.05.2022 12:48 Відповісти
так,у мисливців своя є зброя це плюс,бо у тро зброю заберають.
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04.05.2022 12:59 Відповісти
дуже спонукає ідти добровільцем й умирати за суддів...
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04.05.2022 12:50 Відповісти
Це ж Україна. Діряве решето. Зараз про зебілів розкажуть, хоча це все почалося з 1991 року)
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04.05.2022 12:52 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUSsMuNp5gciM1_kVr8FhC7lnUynXK2xjlWijA_sA8fYPrYjEHCyNglk0RE1E252AL47p--den_ioDDC5ayJiMJ2gv0GKjSoLgTI5ajyWWclOFbUyuuyThJFJeNlGz5zRg&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 11 год ·

Патріарх Кирило заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала». Це є фактичним виправданням російськоі агресії.

Чи може бути після цього продовжувати існувати в Україні «московський патріархат», якщо його керівник допомагає такими заявами російській армії вбивати громадян України та вірян своєї конфесії?

Нічого російського та московського в Україні існувати не має права, це ганебно перед тими тисячами воїнів та мирних громадян, яких вбила та продовжує вбивати Москва. Ніякий Кирил не має права ображати мільйони людей, які страждають від страшної війни, яку розв'язав друг Кирилл Путін.
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Всі цивільні судді повинні бути звільнені, і замінені на військових суддів!
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Серце закіпає,з душі верне,коли такі новини.Я думаю,для зрадників, повинен бути воєнний суд і звинувачення від воєнної прокуратури.А так діло не піде,вони будуть відкупляться і далі шкодити.
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04.05.2022 12:54 Відповісти
Так а для чого снайпери?
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04.05.2022 12:55 Відповісти
И судью можно уже брать за гос измен
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04.05.2022 12:55 Відповісти
Ви так досі й не зрозуміли, що доки при владі на ключових посадах зрадники і вороги України (Нєлоха не чіпаємо, він - святий), перемоги не буде? Ну-ну... Об'єдіняйтєсь далі.
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04.05.2022 12:55 Відповісти
ти диви,війна війною,а судді продовжують гаманці набивати бо іншого пояснення немає.
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04.05.2022 12:56 Відповісти
"Шановні" судді, чи хто там вирішує, прошу вас звернути увагу на один історичний, та не один раз підтвержений факт!
Коли судова система не працює, або працює погано - починає працювати "Суд Линча"!
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04.05.2022 12:57 Відповісти
Взагалі то інститут застави передбачає також інститут "баунті хантерів" - мисливців за винагородою/головами, котрі полюють на випущених під заставу в разі втечі останніх, і яким виплачується винагорода якраз із суми застави. Без мисливців "за головами", які повертають злочинців-втікачів, так звана "застава" перетворюється просто на звичайних хабар.
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04.05.2022 12:58 Відповісти
Для тех, кто в танке: Это НЕ война против коррупции. Это война Мордора против Украины. А против коррупции не воевали, не воюют и воевать не собираются.
Пока в Украине не начнется ВОЙНА против коррупции, это ******** будет продолжаться.
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04.05.2022 13:00 Відповісти
Наш суд и путина под залог выпустил бы.
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04.05.2022 13:13 Відповісти
Торгівля особливотчжкими злочинами. А,хто розстрілюватиме суддів ??
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04.05.2022 13:13 Відповісти
пора з такими суддями проводити процедуру дерашизації.
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04.05.2022 13:15 Відповісти
А що за зраду у нас відпускають під заставу ? Я думаю , що слідуючу справу потрібно відкривати на суддю , який за гроші відпустив злочинця . Справи Майдану повторюються. Зрадники , колобораціоністи не несуть відповідальності!!!
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04.05.2022 13:15 Відповісти
какой нахрен залог за держзраду во время войны, да и вообще?
наши охреневшие суды как брали взятки так и продолжают, а наши солдаты при этом продолжают погибать из-за таких сук предателей
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04.05.2022 13:16 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ ВЫПУСКАТЬ ПОД ЗАЛОГ. УЖАС. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 13:22 Відповісти
где наши чудо-законники? какие такие чудо законы они принимают во время войны? а при этом норма закона - під заставу за держзраду під час війни як діяла, так і продовжує діяти..., може вже настав час щось змінити у цій нормі, а то якось це дуже тхне...
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04.05.2022 13:23 Відповісти
Це відповідь якою Україну хоче бачити Зе влада після перемоги.
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04.05.2022 13:30 Відповісти
Сумщину кроют из всех стволов и ... без ответа. На Сумщине отпускают предателей ...
Сумщина точно деоккупирована?
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04.05.2022 13:25 Відповісти
Йо***а Зе влада і судді - сєпари.
Цього гондона рашиста треба знову заарештувати вдруге.
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04.05.2022 13:29 Відповісти
Та воно вже до орків втекло й ще не відомо, скільки життів українців воно знищить
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04.05.2022 14:23 Відповісти
Як би Зеленський гарно не казав на публіку, гниле нутро, створеної ним та його спільниками правової системи, вилазить назовні. У період воєнного стану такі справи повинен розглядати військово-польовий суд, а не продажний Зарічний суд м. Суми.
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04.05.2022 13:32 Відповісти
Який залог у військовий час може бути для зрадника. Знову суди продажні, міряють цінності тільки грошима. Досудяться, що і над судами будуть суди народні...
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04.05.2022 13:35 Відповісти
Розстріляти цю гниду по-тихому! І суддів також! Або на палі їх посадить!Менше гнилі буде в Україні!
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04.05.2022 13:37 Відповісти
Можу помилятися, але застава по цій статті, в принципі не передбачена. Або журналістський фейк, або суддю розстріляти
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04.05.2022 13:47 Відповісти
За держзраду не має бути звільнення під заставу як в принципі !!!
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04.05.2022 13:47 Відповісти
Гей мудозвони з адміністрації! Або ви контролюєте цей процес,або на пару зі судьєю та підозрюваним , зустрінетесь з святим Петром...
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04.05.2022 13:58 Відповісти
вот и вернулось зе дно
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04.05.2022 13:59 Відповісти
По чем у нас стоит держзрада я уже понял. 1, 5 млн.
Не понял только почему до си пор торгуют Украиной не в ущерб жизни, да еще и в военный стан?!
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Треба або в законодастві щось підправити, або в судах.
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04.05.2022 14:11 Відповісти
Хто б сумнівався, ублюдки, й це під час війни, ****, я того так званого суддю розстрілявши разом з ворогом, гниди москальській, а небось воїна ЗСУ засудив би на 10 років за знайдений у нього підкинутий патрон.
Ніяких змін в Україні не відбудеться без радикальної суддівської реформи.
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04.05.2022 14:20 Відповісти
ОТТАКИЙ ПіЗДЄЦ, РіБЯТА
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04.05.2022 14:38 Відповісти
Зло в Україні нікуди не ділося.Воно продовжує брати і давати хабарі,продовжує красти і барижити гум.допомогу,продовжує мародерити і наживатися на війні...
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Почалося........ ****, ****, ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скількі ще треба смертей, щоб ця шобла зникла? Хлопці! Та, пораозтрілюйте їх вже!!!! Бо не буде життя!!!!!!! Я волаю!!!!!
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04.05.2022 15:18 Відповісти
Суддів після таких рішень потрібно відразу з арештантом в одну камеру без суду закривати і ключі викидати
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04.05.2022 19:18 Відповісти
 
 