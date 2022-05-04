На Сумщині суд відпустив під заставу в 1,5 млн грн підозрюваного у держзраді голову Середино-Будської громади Гена
1 травня Зарічний суд міста Суми відпустив підозрюваного у держзраді голову громади Середина-Буда Олександра Гена під заставу в 1,5 млн грн.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"1 травня відбулося судове засідання у Зарічному суді в Сумах. Підозрюваного у держзраді голову громади дозволили відпустити під заставу розміром 1,5 млн грн.
Прокуратура категорично не згодна та буде оскаржувати це рішення.
Ми підтримуємо позицію прокуратури.
Будь-яке рішення щодо ймовірних зрадників має бути найжорсткішим з усіх справедливих. До моменту встановлення вини чи невинуватості, підозрюваний за такою статтею має бути затриманий, як на мене. Особливо у військовий час", - розповів Живицький.
"1 травня Зарічний суд міста Суми відпустив Олександра Гена під залог в ~50 000 долларів. Ген легко заплатив цю смішну для нього суму та вийшов на волю. Ген міський голова містечка Середина-Буда Сумьскої області. Звинувачується в колабораціонізмі з росіянами, звинувачень не відкидає, а навпаки підтверджує . Балотувався від партії "Наш Край", голова якої Деркач (очолював список партії на виборах до Сумської облради у 2020 році. - Ред.), агент КДБ, під санкціями США", - зазначив сумський волонтер Павло Нарожний.
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1. Буде відмінений портновориговський кримінальний кодекс?
2. Буде назначений голова САП?
3. Буде прийнятий римський статут?
4. Буде виборність суддів та начальників поліції райуправлінь?
5. Буде впроваджено вето народу України на будь який закон?
1. Чому він портновський? Зміни в ККУ вносяться постійно і він досить жорсткий якщо його порівнювати із аналогами в ЄС.
2. Єдине, в чому плюс.
3. Ну приймуть - і що далі. Римський статут надасть ще більше способів захисту для підозрюваних.
4. Ти сам подумай, що написав. Подивись на депутатів, які обираються в деяких регіонах. Отакі і судді будуть. А поліція в нас загальнодержавна, тому ніяких виборів начальників поліцію в принципі не може бути.
5. Ну припустимо введуть. І як вони має бути реалізовано?
При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/5/7328458/
Здається 99 мільйонів.
А зраду так дешево оцінили.
Йому закидали закупівлю низькоякісних бронежилетів для армії. На суму 19 мільйонів гривень.
В УКРАЇНІ МОЖНА ЗРАДИТИ БАТЬКІВЩИНУ І УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕВНУ СУМУ ГРОШЕЙ !!!!!!
ЦЕ ВЕРШИНА СВІТОВОЇ КОРУПЦІЇ.
ПРОШУ ОГОЛОСИТИ ПРЕЙСКУРАНТ - СКІЛЬКИ КОШТУЄ УКРАЇНА?????
гроші взяти і розстріляти - це не мирний час
Отпускайте всех,запад еще денег вышлет, они у них на деревьях растут
Так говорите всех накажут
Прокурор просто приходить на суд з пустою папкою. Або і взагалі не приходить.
Що робити судді в такому випадку?
В даному випадку швидше за все проти підозрюваного лише підозра в папці прокурора. Далі варіанти: прокурор не здатен зібрати докази, йому дали грошей за бездіяльність, проти підозрюваного дійсно нічого немає, а прокурор виписав підозру, щоб заробити гроші за пусту папку...
А де ж Андрій ДЕРКАЧ, "спадковий принц Сумської області", якого Штати рік тому звинуватили у роботі на фсб рф, а він тут гуляв на свободі. Організовував агентурну мережу рашки через партію "Наш край" та через попів УПЦ МП?
ДЕ Ж ТОДІ БУЛИ НАШІ ПРИНЦИПОВІ ГЕНПРОКУРАТУРА, СБУ, ДБР???
та не давати їсти-побачимо хто кого зжере
усі судді призначені на посади за часів правління овоща повинні бути люстровані.
Голову Середино-Будської громади відпустив під заставу в 1,5 млн грн.
То одна з причин втрати території/суверенітету Україною...
А ще були януковичітимошенкипорошенкиахметовифірташі...
А Путін тільки скористався ситуацією...
Спочатку був Крим, потім ЛуганДон... Злодій завжди скористається з того, що господар... лох...
Як не сумно усвідомлювати, однак жертва теж "внесла" свій вклад... - заохочувала, вподовж 30-ти років незалежежності СПОКУШУВАЛА агресора.
та зруйноване н хозяйство
"суддя" зацінив в 50 тис!!!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 11 год ·
Патріарх Кирило заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала». Це є фактичним виправданням російськоі агресії.
Чи може бути після цього продовжувати існувати в Україні «московський патріархат», якщо його керівник допомагає такими заявами російській армії вбивати громадян України та вірян своєї конфесії?
Нічого російського та московського в Україні існувати не має права, це ганебно перед тими тисячами воїнів та мирних громадян, яких вбила та продовжує вбивати Москва. Ніякий Кирил не має права ображати мільйони людей, які страждають від страшної війни, яку розв'язав друг Кирилл Путін.
Коли судова система не працює, або працює погано - починає працювати "Суд Линча"!
Пока в Украине не начнется ВОЙНА против коррупции, это ******** будет продолжаться.
наши охреневшие суды как брали взятки так и продолжают, а наши солдаты при этом продолжают погибать из-за таких сук предателей
Сумщина точно деоккупирована?
Цього гондона рашиста треба знову заарештувати вдруге.
Не понял только почему до си пор торгуют Украиной не в ущерб жизни, да еще и в военный стан?!
Ніяких змін в Україні не відбудеться без радикальної суддівської реформи.