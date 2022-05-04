Охочих виїхати з Лисичанська й Сєверодонецька майже немає, натомість евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо, - Гайдай

Охочих виїжджати з Луганської області вже майже немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєверодонецька евакуювали лише 29 людей. 24 лисичанина та п‘ятеро сєверодончан вже прямують в безпеку", - зазначив Гайдай.

За його словами, близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато.

"Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", – зазначив голова ОВА.

Гайдай зауважив, що у Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян. "Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають", – додав він.

Водночас в Рубіжному та Попасній – протилежна ситуація: охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.

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