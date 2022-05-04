Охочих виїхати з Лисичанська й Сєверодонецька майже немає, натомість евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо, - Гайдай
Охочих виїжджати з Луганської області вже майже немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєверодонецька евакуювали лише 29 людей. 24 лисичанина та п‘ятеро сєверодончан вже прямують в безпеку", - зазначив Гайдай.
За його словами, близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато.
"Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", – зазначив голова ОВА.
Гайдай зауважив, що у Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян. "Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають", – додав він.
Водночас в Рубіжному та Попасній – протилежна ситуація: охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.
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А вот жирных и прочих, кто много есть, нужно вывезти принудительно. Что им там по телевизору рассказывают, может показать, что есть тактическое окружение и у них есть ресурсы для полного окружения, просто пока нет боевого духа.
Но самое-самое главное - всех мужчин до единого мобилизовать. Иначе их враг мобилизует и погонит пушечным мясом. Это основа войны. Если инвалид, то пускай сидит на ватном телеграм канале и аккуратно, незаметно внедряет свои тезисы о провале, это вполне работает.
І не потрібно базікати про гроші.
Звичайно - приїхали і хочуть безкоштовно окрему квартиру із зручностями, та ще й не менше, як в обласному центрі.
Вибачайте, люди добрі - бананів в нас немає.
Я особисто знаю більше десятка адрес у селах (вожу туди гуманітарку), де люди спокійно живуть у хатах з господарями, а половина - взагалі самі.
Умова - платити за газ і світло. На сьогодні це 300-500 грн/міс. , якщо сім'я.