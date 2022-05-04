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Охочих виїхати з Лисичанська й Сєверодонецька майже немає, натомість евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо, - Гайдай

евакуація

Охочих виїжджати з Луганської області вже майже немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєверодонецька евакуювали лише 29 людей. 24 лисичанина та п‘ятеро сєверодончан вже прямують в безпеку", - зазначив Гайдай.

За його словами, близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато.

"Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", – зазначив голова ОВА.

Гайдай зауважив, що у Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян. "Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають", – додав він.

Водночас в Рубіжному та Попасній – протилежна ситуація: охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.

Також дивіться: По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА. ФОТО

Автор: 

евакуація (2335) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+13
А потім ЗСУ замість того, щоб бити кацапів, стануть перед цими містами і тупо стоятимуть, несучи зайві втрати і не маючи змоги воювати, бо буде ж крику "ЗСУ нас, своих людей, бомбит!". Аж зло бере, коли такі новини читаєш. Якщо волонтери і поліція знають, де вони живуть - підігнати автобуси і хоч і силою евакуювати. Зараз війна, не до церемоній.
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04.05.2022 12:58
+12
Так перестаньте возити їм гумдопомогу! І самі аж побіжать евакуюватися! А ми подивимося, в якому напрямку!
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04.05.2022 12:49
+12
Если после всего увиденого они не хотят эвакуироваться значит это готовые колоборанты и думают что их не тронут и они смогут встроится в 'новые геополит. реалии'....сэпары пассивные кароче.
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04.05.2022 13:05
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Ну що зкажеш, ідіоти. Дітей з мамами треба примусово евакуйовувати. Пенсіонерам по ходу побарабану.
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04.05.2022 12:48 Відповісти
А нащо примусово когось евакуювати, якщо люди хочуть жити під обстрілами? 90% Северодонецька виїхали, ті що залишилися, це їхній особистий вибір. Якщо їх примусово евакуювати туда не є газ, вода, електроенергія і безпека то вони там будуть нещасні.
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04.05.2022 12:54 Відповісти
А потім ЗСУ замість того, щоб бити кацапів, стануть перед цими містами і тупо стоятимуть, несучи зайві втрати і не маючи змоги воювати, бо буде ж крику "ЗСУ нас, своих людей, бомбит!". Аж зло бере, коли такі новини читаєш. Якщо волонтери і поліція знають, де вони живуть - підігнати автобуси і хоч і силою евакуювати. Зараз війна, не до церемоній.
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04.05.2022 12:58 Відповісти
А потом они в тылу нам рассказывают как ждут освободителей - уже насмотрелись таких
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04.05.2022 13:27 Відповісти
Так перестаньте возити їм гумдопомогу! І самі аж побіжать евакуюватися! А ми подивимося, в якому напрямку!
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04.05.2022 12:49 Відповісти
Как раз возить ее надо, если на то пошло, то Северодонецк могут штурмовать очень долго. А Славянск так вообще год.

А вот жирных и прочих, кто много есть, нужно вывезти принудительно. Что им там по телевизору рассказывают, может показать, что есть тактическое окружение и у них есть ресурсы для полного окружения, просто пока нет боевого духа.

Но самое-самое главное - всех мужчин до единого мобилизовать. Иначе их враг мобилизует и погонит пушечным мясом. Это основа войны. Если инвалид, то пускай сидит на ватном телеграм канале и аккуратно, незаметно внедряет свои тезисы о провале, это вполне работает.
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04.05.2022 12:54 Відповісти
Что, нету всего лишь по 500-1000 баксов в месяц на однушку во Львове? Ну вы че?
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04.05.2022 12:51 Відповісти
расселяют еще и в общаги, школы, детские сады. Не отдельное жилье со всеми условиями, но разве оно хуже чем сидеть как крыса в подвале и требовать чтобы тебе туда полиция или волонтеры доставляли еду, рискуя своими жизнями?
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04.05.2022 12:54 Відповісти
У меня родственник на своем предприятии взял путевку в санаторий в Сходницу. Я аж прихерел, если честно - война идет, миллионы беженцев, а санатории путевки продают, оказывается.
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04.05.2022 13:08 Відповісти
всі санаторії Трускавця та Східниці заповнені переселенцями,підприємства також відправляють своїх працівників в санаторії і вони теж вважаються переселенцями,підприємства перераховують гроші санаторіям як правило на початку року за рік
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04.05.2022 13:19 Відповісти
у нас по школам ,садочкам більшість порозселялися,дуже багато людей,норм.тепло,чисто,їсти дають можна перечекати,хто більше грошей має по квартирах,готелях і це всюди в маленьких містах області,багато села порозбирали переселенців
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04.05.2022 13:10 Відповісти
У нас в області так само. Вже багато з Польщі поповерталися, у кого немає грошей. Кажуть - у нас краще, ніж там у тимчасовому таборі.
І не потрібно базікати про гроші.
Звичайно - приїхали і хочуть безкоштовно окрему квартиру із зручностями, та ще й не менше, як в обласному центрі.
Вибачайте, люди добрі - бананів в нас немає.
Я особисто знаю більше десятка адрес у селах (вожу туди гуманітарку), де люди спокійно живуть у хатах з господарями, а половина - взагалі самі.
Умова - платити за газ і світло. На сьогодні це 300-500 грн/міс. , якщо сім'я.
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04.05.2022 14:49 Відповісти
а что обязательно именно во Львов надо ехать ?
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04.05.2022 13:00 Відповісти
Не, можно в Черновцы. За 500.
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04.05.2022 13:04 Відповісти
навіщо так далеко їхати,у Кропивницькому наприклад у десять разів дешевше житло, звичайно ж туди Джолі не приїде, але це таке..
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04.05.2022 13:11 Відповісти
Иногда и бесплатно жилье дают, если люди нормальные. А то есть такие которые еще и права качать начинают.
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04.05.2022 13:28 Відповісти
В Черкассах тоже не дорого-200-300 и то это сейчас
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04.05.2022 13:33 Відповісти
Если после всего увиденого они не хотят эвакуироваться значит это готовые колоборанты и думают что их не тронут и они смогут встроится в 'новые геополит. реалии'....сэпары пассивные кароче.
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04.05.2022 13:05 Відповісти
якщо молоді то так ,а якщо старі та немощні то тут може бути інше,є такі, що кажуть, що їм вже все одно і переконати їх неможливо.
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04.05.2022 13:20 Відповісти
Из городов которые могут быть захвачены также должны выехать все службы, все представители и работники администраций и прочего. А то потом опять будем читать как мера берут в плен и т.п. или как их заставляют работать на ДНР. Не должно оставаться никого кто будет поддерживать инфраструктуру для окупантов
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04.05.2022 13:25 Відповісти
Латентна сєпарня.
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04.05.2022 16:28 Відповісти
 
 