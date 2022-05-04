Вам здається, що у вас із Росією бізнес. А потім до вас прилітає ракета, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав Захід відкинути ілюзії щодо стабільності відносин із Росією.
Про це він сказав, виступаючи у вівторок увечері на Wall Street Journal CEO Council Summit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони підуть далі. І ті, хто сьогодні каже, що у нас прекрасні відносини, і каже, що це лише економічні відносини... ніхто не відчуває реальності", - сказав Зеленський.
"Вам здається, що у вас є бізнес із тією чи іншою російською компанією. Вам здається, що вони платять гроші. Вам здається, що це найвигідніший бізнес. Вам здається, доки одного дня ви не прокидаєтеся від того, що до вас прилітає ракета. І тоді усі цінності змінюються. Все летить у прірву", - сказав він.
Він навів приклад Угорщини, яка, за його словами, показує теплі відносини з Росією. "Теплі відносини перейдуть у дуже гарячі й будуть спалені", - сказав Зеленський.
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Та й ракета прилетіла не до "сватів".
Не забуваємо цю історію!!!
Хочешь иного отношения? Либо вскрой гадюшник, но не тебе с такой коррупцией вообще рот открывать, хотя ты и порвал с олигархами, но очень медленно и невнятно и до сих пор их протеже сидят на своих местах. Либо плати сам Шредеру деньгами, вот у Бени есть средства, пускай подкупает. И будет другое отношение.
Ну нічого, Зеля, ще років 5-10, і ти порозумнієш...
Лише єдине прикро, що тисячи українців за цей час ще можуть загинути.
Розкажи нам все - буде цікаво послухати 😡
Що це ЧМО пи*дить!
Він веде бізнес з Мордором, там крутять далі лайно-серіали від шапіто-95, отримує криваві гроші і навіть **** не поперхнеться!
Орки вже навіть обурюються, а зеленим клоунам пох(
Війна повним ходом іде вже...
«Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещён к показу на российском телевидении», - сказал Хамзаев РИА «Новости». 18 квітня 2022
https://secretmag.ru/news/v-gosdume-predlozhili-zapretit-pokaz-svatov-iz-za-svyazi-s-zelenskim-18-04-2022.htm
https://programma-peredach.com/kanal_dom-kino/svaty/