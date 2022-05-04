Вам здається, що у вас із Росією бізнес. А потім до вас прилітає ракета, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід відкинути ілюзії щодо стабільності відносин із Росією.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок увечері на Wall Street Journal CEO Council Summit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони підуть далі. І ті, хто сьогодні каже, що у нас прекрасні відносини, і каже, що це лише економічні відносини... ніхто не відчуває реальності", - сказав Зеленський.

"Вам здається, що у вас є бізнес із тією чи іншою російською компанією. Вам здається, що вони платять гроші. Вам здається, що це найвигідніший бізнес. Вам здається, доки одного дня ви не прокидаєтеся від того, що до вас прилітає ракета. І тоді усі цінності змінюються. Все летить у прірву", - сказав він.

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Він навів приклад Угорщини, яка, за його словами, показує теплі відносини з Росією. "Теплі відносини перейдуть у дуже гарячі й будуть спалені", - сказав Зеленський.