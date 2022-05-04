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Новини Війна
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Вам здається, що у вас із Росією бізнес. А потім до вас прилітає ракета, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід відкинути ілюзії щодо стабільності відносин із Росією.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок увечері на Wall Street Journal CEO Council Summit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони підуть далі. І ті, хто сьогодні каже, що у нас прекрасні відносини, і каже, що це лише економічні відносини... ніхто не відчуває реальності", - сказав Зеленський.

"Вам здається, що у вас є бізнес із тією чи іншою російською компанією. Вам здається, що вони платять гроші. Вам здається, що це найвигідніший бізнес. Вам здається, доки одного дня ви не прокидаєтеся від того, що до вас прилітає ракета. І тоді усі цінності змінюються. Все летить у прірву", - сказав він.

Читайте: Ми не підемо на заморожений конфлікт. Такого болота, як Мінські домовленості, більше не буде, - Зеленський

Він навів приклад Угорщини, яка, за його словами, показує теплі відносини з Росією. "Теплі відносини перейдуть у дуже гарячі й будуть спалені", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) росія (65883)


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Топ коментарі
+41
татишо! а як же "Свати" на гроші роскіно?
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04.05.2022 12:49
+30
Болтун разошелся. Когда про закрытие ОТРК ГРОМ 2 поведаешь нам или про Чонгар? Опять видосики ни о чем начал записывать? Про какой бизнес речь? Про гастроли квартала в рашку и в днр (горловку?)
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04.05.2022 12:51
+23
Це Зеля про свій власний життєвий досвід...
Ну нічого, Зеля, ще років 5-10, і ти порозумнієш...
Лише єдине прикро, що тисячи українців за цей час ще можуть загинути.
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04.05.2022 12:52
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татишо! а як же "Свати" на гроші роскіно?
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04.05.2022 12:49 Відповісти
Це лише бізнес. Нічого особистого.
Та й ракета прилетіла не до "сватів".
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04.05.2022 14:45 Відповісти
ну так,кому як не президенту про це знати..
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04.05.2022 12:50 Відповісти
Болтун разошелся. Когда про закрытие ОТРК ГРОМ 2 поведаешь нам или про Чонгар? Опять видосики ни о чем начал записывать? Про какой бизнес речь? Про гастроли квартала в рашку и в днр (горловку?)
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04.05.2022 12:51 Відповісти
Не лише Чонгар. Там ще можна було Антонівський міст підірвати, тоді б орки у Херсон не зайшли!
Не забуваємо цю історію!!!
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04.05.2022 12:57 Відповісти
Дамбу Каховської ГЕС теж радиш підірвати?
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04.05.2022 13:59 Відповісти
Далі бігає сере політагітками. https://lb.ua/news/2021/02/19/478130_minoboroni_anonsuvalo_kontrakt.html
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04.05.2022 13:36 Відповісти
Хорошо занюхнул. Какое дело Меркель и Шредеру, если им бабки поступают каждый месяц? Мадьяры аналогично на зарплате.

Хочешь иного отношения? Либо вскрой гадюшник, но не тебе с такой коррупцией вообще рот открывать, хотя ты и порвал с олигархами, но очень медленно и невнятно и до сих пор их протеже сидят на своих местах. Либо плати сам Шредеру деньгами, вот у Бени есть средства, пускай подкупает. И будет другое отношение.
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04.05.2022 12:51 Відповісти
Сейчас уже почти ничего, но в свое время он решал все. Да и теперь - имеет влияние на свою партию и немецкий бизнес.
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04.05.2022 13:45 Відповісти
Це Зеля про свій власний життєвий досвід...
Ну нічого, Зеля, ще років 5-10, і ти порозумнієш...
Лише єдине прикро, що тисячи українців за цей час ще можуть загинути.
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04.05.2022 12:52 Відповісти
Воно не порозумнішає. Бо воно ж не лох! Лохи - то ті, хто його обрали.
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04.05.2022 12:55 Відповісти
Тож, ого здатність дурити виборців не варто недооцінювати.
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04.05.2022 12:59 Відповісти
Дозвольте виправити. Не "ого здатність дурити", а "огого здатність дурити".
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04.05.2022 13:14 Відповісти
не треба так гнати на нашого Президента - у Московії у нього тільки мала частина бізнеса, основний профіт від Бені бабки якого він розмістив в офшорах - на Панамі та інших місцях
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04.05.2022 12:57 Відповісти
Профіт - це не місце зберігання, а результат діяльності. В Панамі, здебільшого, діяльності не ведуть.
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04.05.2022 13:01 Відповісти
Та це ж він про себе і своїх "Сватів" гундосить.
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04.05.2022 12:52 Відповісти
Вам здається,що "можна договариться где-та пасередине",а потім х..як і в тебе металеві яйця
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04.05.2022 12:53 Відповісти
А як-же Свати, Ліга Сміху продана кацапам, а як же фільми з бубочкою, коли в нас війна а ці*патріоти* ласточкіни зеленські в російських фільмах серіалах тб-передачах знімаються, а як же там буба ведучий новорічного вогника на Россія 1 в 2013ому? А? віва триздло!
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04.05.2022 12:53 Відповісти
"Папик" на россии пользуется большие успехом...
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04.05.2022 12:53 Відповісти
Куди прилітає? В флешку з серіалом "свати"?
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04.05.2022 12:54 Відповісти
Чому досі візовий режим для росії і вірменії не ввели? Чому церква кремлівського сатанату в Україні досі не заборонена, а її попи на нашій території не інтерновані?
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04.05.2022 12:56 Відповісти
вован, а чого в Україні до сих пір працює рузький альфа-банк, йому мона? пустобрьох.
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04.05.2022 12:56 Відповісти
Так це через твоїх Сватів прилітають ракети?
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04.05.2022 12:56 Відповісти
Насилу допетрав пан Володимир, що прилетіла ракета, а не бабло з бізнесу в Московії.
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04.05.2022 12:57 Відповісти
Вова , а чому твій бізнес і досі на параші і помешкання в Ялті , за яке ти справно платиш комуналку !?

Розкажи нам все - буде цікаво послухати 😡
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04.05.2022 13:02 Відповісти
Нічого собі поворот! А якже 11 кіностудій на московії? А якже "свати" і "ліга сміху"? Та і "95 квартал" ні однієї передачі не має на українській, все на ворожій мові. То до тебе Володя, ще не прилетіло? Прилетіло тільки до виборців, яких немає чим захистити, бо армія, віра, мова замінена на "какая разница" і асфальт. А Асфальтом ракети не збиваються і кораблі не затоплююються.
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04.05.2022 13:04 Відповісти
Ви не розумієте то не бізнес. То роялті і велике будівництво. Єто другоє.
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04.05.2022 13:05 Відповісти
ділиться власним досвідом
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04.05.2022 13:07 Відповісти
"Вам здається, що у вас є бізнес із тією чи іншою російською компанією. Вам здається, що вони платять гроші. Вам здається, що це найвигідніший бізнес. Вам здається, доки одного дня ви не прокидаєтеся від того, що до вас прилітає ракета. І тоді усі цінності змінюються. Все летить у прірву", - сказав він. Джерело:

Що це ЧМО пи*дить!
Він веде бізнес з Мордором, там крутять далі лайно-серіали від шапіто-95, отримує криваві гроші і навіть **** не поперхнеться!
Орки вже навіть обурюються, а зеленим клоунам пох(
Війна повним ходом іде вже...

«Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещён к показу на российском телевидении», - сказал Хамзаев РИА «Новости». 18 квітня 2022
https://secretmag.ru/news/v-gosdume-predlozhili-zapretit-pokaz-svatov-iz-za-svyazi-s-zelenskim-18-04-2022.htm
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04.05.2022 13:10 Відповісти
че там по сватам? все еще крутят на расии? бабло капает потроху, да?
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04.05.2022 13:18 Відповісти
Да уж Сваты не конфетки Рошен. Надо за что-то жить и содержать видеостудию "ОПивуд на Банковой'
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04.05.2022 19:06 Відповісти
речи ему классные пишут...
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04.05.2022 13:20 Відповісти
Автобіографічне.
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04.05.2022 13:24 Відповісти
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04.05.2022 13:26 Відповісти
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04.05.2022 13:46 Відповісти
Я так зрозумів шо Зеленського на вечір ,"торкає" а вдень ніби то адекватний
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Це в тебе **** був і є бізнес з москалями!!!
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04.05.2022 14:49 Відповісти
Тільки що зроблений скріншот. А ще йде на якомусь загальнокацапському ТВ каналі.
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04.05.2022 14:55 Відповісти
Хто бажає, може зайти по лінку. Може знадобитись ВПН.
https://programma-peredach.com/kanal_dom-kino/svaty/
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04.05.2022 14:57 Відповісти
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04.05.2022 14:59 Відповісти
Коли зе-лох розказує про бізнес з кацапами, всі українці чомусь згадують сєріали свати і папіки, як продає квартал95 рашистам.
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04.05.2022 15:27 Відповісти
 
 