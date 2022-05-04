"В Україні зараз пліч-о-пліч з "Азовом" перебувають ізраїльські найманці", - спікер МЗС РФ Захарова

Російська сторона запевняє, що ізраїльські найманці нібито воюють разом з бійцями полку "Азов" на боці України.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на newsru.co.il.

"Все-таки скажу те, що зараз навряд чи захочуть чути ті самі політики в Ізраїлі, які роздули інформаційну кампанію (щодо антисемітських заяв Лаврова. - Ред.). Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з "бойовиками" "Азова" перебувають і ізраїльські найманці", - запевняє вона.

За словами Захарової, нібито є факти та відеоматеріали, що підтверджують це. Звісно, спікерка російського МЗС якихось доказів для підтвердження своїх слів не надала.

Втім, російське видання запевняє, що раніше публікувалися в соцмережах відеозаписи, на яких ізраїльтяни, що воюють на боці України, говорили на івриті. Однак, це ж видання додає, що достовірних відомостей про участь ізраїльтян у боях разом із полком "Азов" не публікувалося.

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