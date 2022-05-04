"В Україні зараз пліч-о-пліч з "Азовом" перебувають ізраїльські найманці", - спікер МЗС РФ Захарова
Російська сторона запевняє, що ізраїльські найманці нібито воюють разом з бійцями полку "Азов" на боці України.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на newsru.co.il.
"Все-таки скажу те, що зараз навряд чи захочуть чути ті самі політики в Ізраїлі, які роздули інформаційну кампанію (щодо антисемітських заяв Лаврова. - Ред.). Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з "бойовиками" "Азова" перебувають і ізраїльські найманці", - запевняє вона.
За словами Захарової, нібито є факти та відеоматеріали, що підтверджують це. Звісно, спікерка російського МЗС якихось доказів для підтвердження своїх слів не надала.
Втім, російське видання запевняє, що раніше публікувалися в соцмережах відеозаписи, на яких ізраїльтяни, що воюють на боці України, говорили на івриті. Однак, це ж видання додає, що достовірних відомостей про участь ізраїльтян у боях разом із полком "Азов" не публікувалося.
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Боже, якевонокончене!!!
ага..
євреї -нацисти і неєвреї-нацисти... )))
Боже, забери всіх кацапів з цієї планети!
Вот тогда, в отличие от Киева, евреи займут Москву за сутки -)))), а Захаровой назначат обрезание всего, что торчит
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
для справки:
Наёмник («солдат удачи») - лицо, вступающее в вооружённом конфликте не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.
так вот вопрос: в чем же личная выгода тех, кто пліч-о-пліч воюет против рашистской федерации и не только с "Азовом", а со всей Украиной?