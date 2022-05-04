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"В Україні зараз пліч-о-пліч з "Азовом" перебувають ізраїльські найманці", - спікер МЗС РФ Захарова

захарова

Російська сторона запевняє, що ізраїльські найманці нібито воюють разом з бійцями полку "Азов" на боці України.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на newsru.co.il.

"Все-таки скажу те, що зараз навряд чи захочуть чути ті самі політики в Ізраїлі, які роздули інформаційну кампанію (щодо антисемітських заяв Лаврова. - Ред.). Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з "бойовиками" "Азова" перебувають і ізраїльські найманці", - запевняє вона.

За словами Захарової, нібито є факти та відеоматеріали, що підтверджують це. Звісно, спікерка російського МЗС якихось доказів для підтвердження своїх слів не надала. 

Втім, російське видання запевняє, що раніше публікувалися в соцмережах відеозаписи, на яких ізраїльтяни, що воюють на боці України, говорили на івриті. Однак, це ж видання додає, що достовірних відомостей про участь ізраїльтян у боях разом із полком "Азов" не публікувалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Ізраїлю закликав РФ вибачитися за антисемітські випади Лаврова. В МЗС РФ заявили, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві"

Автор: 

Ізраїль (1654) МЗС рф (964) найманець (254) Азов (784) Захарова Марія (358)


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Топ коментарі
+55
Пьянь подзаборная. Давай,давай кацапня. Раздрачивайте еще и Израиль. Больше треша.
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04.05.2022 12:53
+43
Кацап- це діагноз
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04.05.2022 12:51
+36
Я так розумію наратив Лаврова проти Ізраїлю продовжується.
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04.05.2022 12:53
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Всі хочуть замочить кацапа
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04.05.2022 13:58 Відповісти
Лаврову окрема подяка за це!
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04.05.2022 14:01 Відповісти
Когда наши дипломаты не в состоянии переубедить Израиль ,нам на помощь спешат Грустная Лошадь и Пресс-Алкаше из паРаши
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04.05.2022 15:00 Відповісти
В Удмуртии ( Машка - удмуртка) младенцев ,, прикармливают,, боярой , наверное , месяцев с трёх. Эта ,, долбнутая,, алкашка наверное заканчивала вуз, какой то. Олицетворение супер интеллигентной , умной ,, красавицы,, - Интересно сколько у неё гнилых зубов ?
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04.05.2022 14:02 Відповісти
Сколько? Все. И она сама - гнилая
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04.05.2022 14:55 Відповісти
Вот курва, які ще найманці? Вірю, що є добровольці. Але це добре, нехай більше *******, щоб тутешні політики скоріш прокинулись.
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04.05.2022 14:02 Відповісти
Маша, не пий бояру, бо "ніе даш ради курва"
Боже, якевонокончене!!!
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04.05.2022 14:04 Відповісти


ага..

євреї -нацисти і неєвреї-нацисти... )))
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Цій шмарі ще 1 літр, і вона буде "пропогандить" що Україна пліч О пліч з Алькаїдою.....
Боже, забери всіх кацапів з цієї планети!
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Захарова дождется, что все 5000 (пять тысяч) израильских танков и 1200 самолетов окажутся у нее под носом.

Вот тогда, в отличие от Киева, евреи займут Москву за сутки -)))), а Захаровой назначат обрезание всего, что торчит
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04.05.2022 14:17 Відповісти
А шо ? Жидобандерівцям касабів мочити...ніззя!?
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04.05.2022 14:18 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
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04.05.2022 14:23 Відповісти
Подкину еще одну улику этой шалава. Я, еврей-израильтянин, говорю - Слава Воинам "Азова"! Это просто супер-герои. И спустя много-много лет они так и останутся в легендах. Слава Украине!! Героям Слава!!
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04.05.2022 14:27 Відповісти
Манька облігація захерова.
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04.05.2022 14:33 Відповісти
Боже, яке ж воно кончене...
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04.05.2022 14:36 Відповісти
Интересно, с какой страной кацапы еще не разосрались (Лукашенко и Орбан не в счет, хотя, еще не вечер).
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Говорили на иврите?!? Да у нас половина населения может говорить и на иврите тоже, а вторая предпочитает идиш. Ну, после украинского, конечно. Это машка знает только два языга: матерный и руский
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04.05.2022 14:52 Відповісти
Русский со словарем.
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04.05.2022 20:02 Відповісти
Эк тебя покорежило.
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04.05.2022 15:13 Відповісти
Ідіоти розуміють, що стверджуючи це вони говорять, що євреї воюють в НАЦИСТСЬКОМУ полку? Чи це в них, згідно установок лошаді?
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04.05.2022 15:20 Відповісти
пропагандонское кацапьё, мастера пудрить мозги и жонглировать терминами, рассчитывая на интеллектуальный уровень дебильной ваты, который ниже дворовой канализации.

для справки:
Наёмник («солдат удачи») - лицо, вступающее в вооружённом конфликте не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

так вот вопрос: в чем же личная выгода тех, кто пліч-о-пліч воюет против рашистской федерации и не только с "Азовом", а со всей Украиной?
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04.05.2022 16:33 Відповісти
Алкашка даже не понимает что сказала. Евреи никогда не стали бы воевать за "фашиков", как они называют Азов. Соответственно, утверждая что добровольцы из Израиля воюют там, она сама опровергает рашистскую ложь про фашиков в Азове. Кацапская алкашка, что с нее взять.
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04.05.2022 18:43 Відповісти
Сказала Захарова після того як соснула у Лаврова. Вірус вона штука заразна.
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05.05.2022 00:10 Відповісти
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