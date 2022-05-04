Журналісти та активісти створили реєстр російських воєнних злочинців "Russian war Criminals": в базі 138 449 катів

Агенція "Слідство.Інфо" разом з ГО "Антикорупційний штаб" 4 травня презентували проєкт "Російські воєнні злочинці", який систематизує інформацію про присутність російських військових в Україні та скоєні ними злочини.

На інтерактивній онлайн-мапі Russian war Criminals зібрана інформація про понад 138 тисяч військових російської армії — ім’я, прізвище, дата народження, звання, військова частина, дані про смерть та полон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Слідство.Інфо.

Частина профайлів містить світлини ідентифікованих російських військових, а також — посилання на журналістські матеріали, у яких розповідається про злочини окремого російського військового.

У проекті викоритано інформацію з наступних джерел: списки, оприлюднені Центром оборонних стратегій, ГУР, РНБО, отримані журналістами зі своїх джерел, інформація з бази даних МВС "Ищи своих".

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"Ми у "Слідство.Інфо" з перших днів війни займаємося ідентифікацією зла — показуємо світу обличчя російських окупантів та розповідаємо про їхні злочини. Цей проєкт — спосіб систематизувати і каталогізувати усю наявну в публічному просторі інформацію. Ми прагнемо, щоб журналістські знахідки і списки російських військових були в одному місці і допомогли журналістам, активістам і правоохоронцям зібрати якомога більше даних про кожного російського воєнного злочинця", — говорить керівниця "Слідство.Інфо" Анна Бабінець

Як користуватися інтерактивною онлайн-мапою Russian war Criminals:

На мапі ви знайдете інформацію про військові частини армії Російської Федерації. Червоним кольором виділені ті військові частини, військові яких воюють на території України, зеленим — решта військових частин російської армії.

У списку російських військових ви зможете здійснювати пошук за прізвищем, ім’ям, званням, номером частини конкретного російського військового. Знайшовши потрібного вам військового, ви зможете відкрити його профайл (картку військового).

В інтерактивній онлайн-мапі Russian war Criminals зібрано понад 138 тисяч російських військових. Кожен профайл (картка військового) містить ім’я, прізвище, інформацію про присутність в Україні (у тому числі й загибель або полон), скоєні воєнні злочини, якщо вони встановлені, а також — посилання на джерела інформації та журналістські розслідування найавторитетніших українських редакцій.

Усі журналістські розслідування можна подивитися і на окремій сторінці — вони розташовані у хронологічному порядку.

Інформація на сайті проєкту постійно оновлюється та доповнюється.

Усі бажаючі можуть долучитися до ідентифікації злочинців та збору доказів про воєнні злочини російської армії в Україні. Для цього варто заповнити спеціальну форму на сайті проєкту Russian war Criminals, внісши туди інформацію про ідентифікованого російського військового. Також цю інформацію можна надіслати на електронну адресу [email protected].

Уся надіслана інформація перевірятиметься модераторами проєкту і вноситиметься у профайл на сайті проєкту.

"Ми сподіваємося, що зібрані нами всіма докази будуть дуже корисними під час судових процесів як в Україні, так і за її межами. Тож наше завдання зараз — задокументувати кожного російського військового в Україні і зробити все можливе, щоб він відповів перед законом за свої злочини. Якщо ми цього не зробимо зараз, вони повторюватимуть свої свої звірства — непокаране зло завжди повертається", — говорить голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Наразі в базі 138 449 російських катів.