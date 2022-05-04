Журналісти та активісти створили реєстр російських воєнних злочинців "Russian war Criminals": в базі 138 449 катів
Агенція "Слідство.Інфо" разом з ГО "Антикорупційний штаб" 4 травня презентували проєкт "Російські воєнні злочинці", який систематизує інформацію про присутність російських військових в Україні та скоєні ними злочини.
На інтерактивній онлайн-мапі Russian war Criminals зібрана інформація про понад 138 тисяч військових російської армії — ім’я, прізвище, дата народження, звання, військова частина, дані про смерть та полон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Слідство.Інфо.
Частина профайлів містить світлини ідентифікованих російських військових, а також — посилання на журналістські матеріали, у яких розповідається про злочини окремого російського військового.
У проекті викоритано інформацію з наступних джерел: списки, оприлюднені Центром оборонних стратегій, ГУР, РНБО, отримані журналістами зі своїх джерел, інформація з бази даних МВС "Ищи своих".
"Ми у "Слідство.Інфо" з перших днів війни займаємося ідентифікацією зла — показуємо світу обличчя російських окупантів та розповідаємо про їхні злочини. Цей проєкт — спосіб систематизувати і каталогізувати усю наявну в публічному просторі інформацію. Ми прагнемо, щоб журналістські знахідки і списки російських військових були в одному місці і допомогли журналістам, активістам і правоохоронцям зібрати якомога більше даних про кожного російського воєнного злочинця", — говорить керівниця "Слідство.Інфо" Анна Бабінець
Як користуватися інтерактивною онлайн-мапою Russian war Criminals:
- На мапі ви знайдете інформацію про військові частини армії Російської Федерації. Червоним кольором виділені ті військові частини, військові яких воюють на території України, зеленим — решта військових частин російської армії.
- У списку російських військових ви зможете здійснювати пошук за прізвищем, ім’ям, званням, номером частини конкретного російського військового. Знайшовши потрібного вам військового, ви зможете відкрити його профайл (картку військового).
- В інтерактивній онлайн-мапі Russian war Criminals зібрано понад 138 тисяч російських військових. Кожен профайл (картка військового) містить ім’я, прізвище, інформацію про присутність в Україні (у тому числі й загибель або полон), скоєні воєнні злочини, якщо вони встановлені, а також — посилання на джерела інформації та журналістські розслідування найавторитетніших українських редакцій.
- Усі журналістські розслідування можна подивитися і на окремій сторінці — вони розташовані у хронологічному порядку.
Інформація на сайті проєкту постійно оновлюється та доповнюється.
Усі бажаючі можуть долучитися до ідентифікації злочинців та збору доказів про воєнні злочини російської армії в Україні. Для цього варто заповнити спеціальну форму на сайті проєкту Russian war Criminals, внісши туди інформацію про ідентифікованого російського військового. Також цю інформацію можна надіслати на електронну адресу [email protected].
Уся надіслана інформація перевірятиметься модераторами проєкту і вноситиметься у профайл на сайті проєкту.
"Ми сподіваємося, що зібрані нами всіма докази будуть дуже корисними під час судових процесів як в Україні, так і за її межами. Тож наше завдання зараз — задокументувати кожного російського військового в Україні і зробити все можливе, щоб він відповів перед законом за свої злочини. Якщо ми цього не зробимо зараз, вони повторюватимуть свої свої звірства — непокаране зло завжди повертається", — говорить голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.
Наразі в базі 138 449 російських катів.
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п.с. Как правила, после поражения, падоль имеет свойство залегать на дно, наша задача вычислить этих "донных сомов" сейчас, чтобы потом оно не сменило фамилию или место жительства... "рыло" сменить удастся не всем.