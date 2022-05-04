Атака окупантів була швидка та прицільна: у "Метінвесті" розповіли подробиці обстрілу росіянами Авдіївки, через який загинули 10 людей

Група "Метінвест" робить усе, щоб зберегти життя та здоров’я своїх співробітників і убезпечити їх від ворожих обстрілів. Компанія здійснює процес консервації Авдіївського коксохіму, мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр групи "Метінвест".

"Усі, хто може виконувати свою роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість з них, нажаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до заводу до бомбосховищ, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування, в обсязі, достатньому для тривалого перебування.

"Адміністрація АКХЗ системно проводить для співробітників інформаційно-роз’яснювальну роботу. Нагадує про своєчасне реагування на небезпеку та правила, які допоможуть зберегти життя, зокрема – користуватися укриттям на території підприємства чи міста в період обстрілів", - додають у "Метінвесті".

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Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, Група "Метінвест" готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які бажають покинути небезпечне місце.

Нагадаємо, масштабні обстріли Авдіївки не вщухають вже кілька тижнів. У місті немає води, періодично через бойові дії пропадає світло та газ.