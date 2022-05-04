За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл убитих росіянами мирних жителів

За останню добу на Київщині виявили 20 тіл мирних жителів, яких убили російські військові.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За словами Нєбитова, станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула 1235 тіл мирних жителів. Особи 282 загиблих поки що не встановлені.

Крім того, багато цивільних загарбники примусово вивезли за межі України. Зв'язок із ними втрачено, додав посадовець.

Нєбитов закликав громадян не зволікати та повідомляти до Нацполіції про зниклих безвісти родичів і близьких.

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