Російські окупанти готуються "святкувати" 9 травня в Маріуполі замість Донецька, - ГУР МО

Українська розвідка повідомляє, що окупанти планують "святкування" Дня перемоги у зруйнованому Маріуполі замість Донецька, російські пропагандисти також заявляють, що 9 травня буде "свято" в окупованій Михайлівці Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти готують "парад" у зруйнованому Маріуполі

В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення "свята" в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду". Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

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Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром "урочистостей". З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін", - йдеться у повідомденні.

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив, що Маріуполь "перебуває під контролем російської армії" і там "налагоджується мирне життя". Нагадаємо, що в підземеллях заводу "Азовсталь" у Маріуполі досі залишаються українські захисники та мирні жителі, 3 травня російські війська штурмували завод.

Водночас, російський ТАСС повідомляє, що "День Перемоги вперше за останні роки відзначать у селищі Михайлівка Запорізької області України, зараз його готують до свята". Там нібито пройде і хода "Безсмертного полку".