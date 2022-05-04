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Російські окупанти готуються "святкувати" 9 травня в Маріуполі замість Донецька, - ГУР МО

маріуполь

Українська розвідка повідомляє, що окупанти планують "святкування" Дня перемоги у зруйнованому Маріуполі замість Донецька, російські пропагандисти також заявляють, що 9 травня буде "свято" в окупованій Михайлівці Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти готують "парад" у зруйнованому Маріуполі

В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення "свята" в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду". Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

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Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром "урочистостей". З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін", - йдеться у повідомденні.

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив, що Маріуполь "перебуває під контролем російської армії" і там "налагоджується мирне життя". Нагадаємо, що в підземеллях заводу "Азовсталь" у Маріуполі досі залишаються українські захисники та мирні жителі, 3 травня російські війська штурмували завод.

Водночас, російський ТАСС повідомляє, що "День Перемоги вперше за останні роки відзначать у селищі Михайлівка Запорізької області України, зараз його готують до свята". Там нібито пройде і хода "Безсмертного полку".

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6740) парад (396) розвідка (3878) росія (65883)


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Топ коментарі
+18
А ЧИ НЕ ПРИЙТИ НА ПАРАД ПЕРЕМОГИ У МАРІУПОЛІ НА 9 ТРАВНЯ У РОЛІ
ГОСТЕЙ РАКЕТАМ ТОЧКАМ У З УКРАЇНИ ?
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04.05.2022 13:36
+16
Хворі виродки збираються марширувати на кістках. Хай будуть вони всі пркляті до 13 коліна.
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04.05.2022 13:50
+13
Было бы неплохо устроить там салют
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04.05.2022 13:40
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Це все що треба знати про "фтарую армию в мире".
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04.05.2022 13:33 Відповісти
а что слабо туда послать ракеты...
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04.05.2022 14:01 Відповісти
Это не армия, а марадёры и серийные насильники детей и трупов из нацистского шабаша кремля !
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04.05.2022 14:09 Відповісти
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04.05.2022 13:33 Відповісти
Ну приблизительно
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04.05.2022 13:35 Відповісти
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04.05.2022 13:37 Відповісти
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04.05.2022 13:59 Відповісти
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04.05.2022 14:01 Відповісти
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04.05.2022 14:02 Відповісти
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04.05.2022 14:04 Відповісти
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04.05.2022 14:23 Відповісти
А Юзівка вже не канає?
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04.05.2022 13:33 Відповісти
Зомбигульба.
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04.05.2022 13:33 Відповісти
А ЧИ НЕ ПРИЙТИ НА ПАРАД ПЕРЕМОГИ У МАРІУПОЛІ НА 9 ТРАВНЯ У РОЛІ
ГОСТЕЙ РАКЕТАМ ТОЧКАМ У З УКРАЇНИ ?
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04.05.2022 13:36 Відповісти
Скажу больше у моей знакомой есть подруга муж которой дружит с офиером Генштаба, по секретной инфорации 9га числа риказали парад пабеды в Мариуполи раздамбить. Так что всьо будит в салюти, толки никаму об этом неигаварити...Секретно
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04.05.2022 21:01 Відповісти
А ракети туди не долетять?
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04.05.2022 13:36 Відповісти
Якщо шо - то не наши.
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04.05.2022 13:42 Відповісти
Долетят американские, но боюсь что все это побольшей степени хайп ( по поводу амереканских MRLS )
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04.05.2022 13:42 Відповісти
Они не летят туда,куда Вовчик не хочет шоб летели
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04.05.2022 13:45 Відповісти
Хор александрова тоже "красиво" пел в "освобожденном" сирийском городе. Тут ситуация аналогичная. Кацапы хотят провести свой сатанинский обряд победобесия на костях мирных людей Мариуполя.
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04.05.2022 13:40 Відповісти
Было бы неплохо устроить там салют
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04.05.2022 13:40 Відповісти
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04.05.2022 13:41 Відповісти
Вова , ще не пізно померти за Марік , слабо ?
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04.05.2022 13:57 Відповісти
Вава вже за Крим помер, та ще й за Журавля! А ви ще й за Марік хочете?! Воно ж не безсмертне!
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04.05.2022 14:03 Відповісти
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04.05.2022 14:10 Відповісти
Це той кірієнко недомірок засушений? Чи я помиляюсь?
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04.05.2022 13:42 Відповісти
Егеж, Кіндер-сюрприз! Дійсно, якийсь він засушений та страшненький. А шо случілось?! Можем лі ми както помочь?!
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04.05.2022 13:57 Відповісти
Надеюсь у наших руководителей государства хватит ума найти десятка два ракет или дальнобойных снарядов ********* по параду российских фашистов в Мариуполя на параде 9 мая!!и нечего жалеть всех присутствующих!!Это уже не украинцы , а приспособленцы и предатели!!
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04.05.2022 13:43 Відповісти
Вовуся,проснись,ты всрався.
Твоё рыло по телевизору уже противно смотреть.
Ты про АЗОВ не забыл?
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04.05.2022 13:44 Відповісти
А дєди на палочкє будут?
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04.05.2022 13:44 Відповісти
А замість картинок "бессмертного полка", нехай пройдуть по розбомбленому місту з плакатами: "В Маріуполь пришел "русский мир"",.... вонюча саранча.
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04.05.2022 13:44 Відповісти
Хворі виродки збираються марширувати на кістках. Хай будуть вони всі пркляті до 13 коліна.
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04.05.2022 13:50 Відповісти
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04.05.2022 13:53 Відповісти
И что мы просто так дадим рашистам пройтись парадом по костям десятков тысяч убитых жителей Мариуполя? Только не говорите что наша артиллерия не достает до Марика
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04.05.2022 13:53 Відповісти
Московіти вирішили пройтися по трупах жителів Маріуполя !

Орки , ви нелюди і скоро всі будете в пеклі !
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04.05.2022 13:55 Відповісти
Помочь бойцам оборонявшим Марик,ракет не било,а тут все так возбудились уроди
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04.05.2022 14:00 Відповісти
Не дайте їм це зробити,це принципово, їм пофіг на руїни та трупи головний посил це те, що Маріуполь їхній так як вони хотіли і досягли в підсумку
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04.05.2022 14:00 Відповісти
сам бачу таке лайно час від часу. Тому потрібно вводити інститут не громадянина як у країнах Балтії👇



Професор паталогічних наук

@zlyjjaksobaka

·
https://twitter.com/zlyjjaksobaka/status/1521719137793363968 5 ч

Ви ***** навіть не уявляєте, скільки вати виїхало з Маріка, яка вважає що то ЗСУ їбашило по місту. Шкода наших воїнів, які віддали життя за це лайно з промитими мізками

Я вже не можу чути це майже кожного дня
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Ви кажете Маріуполь рашисти.....а я кажу верховна рада не збирається скасовувати 9травня в Україні! Вороги і зрадники це одне і теж!
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Вже скасували. В Україні 8 травня день па'мяті
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06.05.2022 11:05 Відповісти
Рашкина армия, за 2 месяца боев, завоевала село Михайловка - там будет парад Победы!
Вяликая Пабеда! Уря! Раша вперде!
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Нехай побеснуються перед кончиною. З Москви вже всі поїхали? Білгород і Вороніж готові увійти до складу України, бо то українська земля. Москалі вже звідти тікають, бо пощади не буде.
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04.05.2022 14:04 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
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04.05.2022 14:13 Відповісти
Тю, а чього не в Чорнобаївці?! шойгу з бубном, пріглашонні відьми з Конотопу та 95-те шапіто! Попразнувать, а потім усіх розштреляти! Хоча... відьом з Конотопу залишити!
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04.05.2022 14:14 Відповісти
таперича зсу надо долбануть по параду.
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04.05.2022 14:22 Відповісти
Та хай "готуються"....
Азовці їм оркестра влаштують, та й до Михайлівки є чим зіграти!
Буде вам "парада", поскачете москалики...
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04.05.2022 14:43 Відповісти
Ну,парад,так парад....Не забудьте унітази і жіночі труси.... Як то кажуть :"Увидеть Мариуполь и умереть !" Най наше ЗСУ допоможе вам "відсвяткувати" !
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04.05.2022 16:24 Відповісти
Невже в України нема зброї щоб туди дістати? Якщо це правда то Кров по стінах але це ******** святкування треба грохнути.
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04.05.2022 16:27 Відповісти
Що можна "святкувати" в зруйнованому вщент місті? Дегенерати...
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04.05.2022 21:06 Відповісти
 
 