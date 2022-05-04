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Новини Війна
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Росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України, - розвідка

гур

Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

За даними українських розвідників росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.

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"Більше половини усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тон є справними та можуть бути використані. Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення", - повідомляють у ГУР.

У ГУР стверджують, що потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України.

армія рф (17743) Придністров’я (474) розвідка (3878)


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Топ коментарі
+3
Ну, звичайно. Тут всі аж сцяться їх паркетних генералів та кадровиків.
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04.05.2022 13:53
+2
Это Приднестровье на самом то деле, что обычный районный центр в Украине, которых пруд пруди. Если бы Санду не была бы ******, то уже давно решили бы эту проблему и забыли.
Попроси ты помощи у Украины, или у Румынии - это тебе такой тонкий намек, Санда.
Украина в условиях собственной нехватки газа, из своих сбережений вам выделяла и всячески поддерживает Молдову, кстати! А вы из себя там обиженку строите из за Чауса.
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04.05.2022 13:56
+2
ці склади знаходяться на самому кодоні з Україною і там є 7-8 тис.т ще справних ***********.
а нам потрібні **********?
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04.05.2022 13:56
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дрисні на пам'ять
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04.05.2022 13:49 Відповісти
Ну, звичайно. Тут всі аж сцяться їх паркетних генералів та кадровиків.
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04.05.2022 13:53 Відповісти
Ну і що, працює?)))))
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04.05.2022 13:53 Відповісти
так само, як в Білорусії "штучно"
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04.05.2022 13:53 Відповісти
Это Приднестровье на самом то деле, что обычный районный центр в Украине, которых пруд пруди. Если бы Санду не была бы ******, то уже давно решили бы эту проблему и забыли.
Попроси ты помощи у Украины, или у Румынии - это тебе такой тонкий намек, Санда.
Украина в условиях собственной нехватки газа, из своих сбережений вам выделяла и всячески поддерживает Молдову, кстати! А вы из себя там обиженку строите из за Чауса.
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04.05.2022 13:56 Відповісти
ці склади знаходяться на самому кодоні з Україною і там є 7-8 тис.т ще справних ***********.
а нам потрібні **********?
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04.05.2022 13:56 Відповісти
придністровські пердаки скоро запалають
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Хто,зна... В дуурдомі,все можливо...
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04.05.2022 14:10 Відповісти
Ой да пофиг на них, в ПМР настолько мало солдат, что если они нападут мы их быстренько раздавим.
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04.05.2022 14:14 Відповісти
Весь,час переймає,це питання... Склади 14 армії
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04.05.2022 14:15 Відповісти
Молдова певно більше нервує
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04.05.2022 16:18 Відповісти
 
 