В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну. ФОТО
Зображення президента країни-агресора з цитатами про цілі "спеціальної воєнної операції в Україні" були розміщені на центральних вулицях та майданах окупованого міста з 24 лютого.
Про це пишуть "Крым.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер замість зображень Путіна та його цитат на білбордах розміщена пропаганда до 9 травня.
Зокрема, замість сітілайтів на міських автобусних зупинках із зображенням російських "воїнів-визволителів" під хештегом "СвоихНеБросаем" з'явилися привітання з нагоди Дня перемоги 9 травня, причому без характерних символів підтримки російської армії "Z" та "V".
Також у підземних переходах та інших людних місцях міста розклеєно запрошення на акцію "Безсмертний полк Росії" із зазначенням місця та часу збору та проходження колони демонстрантів.
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Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.