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Новини Окуповані території
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В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну. ФОТО

сімферополь

Зображення президента країни-агресора з цитатами про цілі "спеціальної воєнної операції в Україні" були розміщені на центральних вулицях та майданах окупованого міста з 24 лютого.

Про це пишуть "Крым.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер замість зображень Путіна та його цитат на білбордах розміщена пропаганда до 9 травня.

Зокрема, замість сітілайтів на міських автобусних зупинках із зображенням російських "воїнів-визволителів" під хештегом "СвоихНеБросаем" з'явилися привітання з нагоди Дня перемоги 9 травня, причому без характерних символів підтримки російської армії "Z" та "V".

Також у підземних переходах та інших людних місцях міста розклеєно запрошення на акцію "Безсмертний полк Росії" із зазначенням місця та часу збору та проходження колони демонстрантів.

Також читайте: Російська армія потужна лише в уявленні Путіна та росіян. Про її "героїчні" вчинки вони чули тільки з телевізора, - Зеленський

В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну 01
В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну 02

Автор: 

Крим (14183) пропаганда (2819) Сімферополь (221)


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Топ коментарі
+47
На девятое мая привезите под кацапскую границу камаз трупов орков пускай все видят как рузгэ своих не брасают
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04.05.2022 14:03
+42
И выложить ими букву Z
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04.05.2022 14:04
+35
Яка різниця, що там коїться в дурдомі?
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04.05.2022 14:03
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Яка різниця, що там коїться в дурдомі?
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Крим готується до самоповернення
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04.05.2022 14:06 Відповісти
там багатьом потрібно готуватись до самовтечі через керченський міст...
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04.05.2022 17:18 Відповісти
чого? мені цікаво, як це, коли треба подивитись телевізор, щоб дізнатись, що ти думаєш з будь-якого приводу. мабуть, в природі тільки колонії якихсь мурашок себе так ведуть, як москалі, з зовнішнім мозком.
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04.05.2022 14:06 Відповісти
На девятое мая привезите под кацапскую границу камаз трупов орков пускай все видят как рузгэ своих не брасают
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04.05.2022 14:03 Відповісти
И выложить ими букву Z
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Не. Там на палку надо надеть и на парад.
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04.05.2022 14:13 Відповісти
Там ще на V вистачить)))
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04.05.2022 22:51 Відповісти
Новости ипанариума...
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Щось знають...? Ніякого збереження держтаємниці в країні. Суцільні кроти
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04.05.2022 14:05 Відповісти
бажано, що б ті кримські довбні без мізків зібралися колоною 9-го на місток у напрямку параші.
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04.05.2022 14:08 Відповісти
В Крыму начали шо то подозревать
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Убрали высеры пыни и ищут в интернете цитаты Степана Андреевича!
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04.05.2022 14:09 Відповісти
дидов на палках носить будут
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04.05.2022 14:11 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
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04.05.2022 14:12 Відповісти
19 кусков. Хоть поживут как люди
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04.05.2022 14:38 Відповісти
с неделю.
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04.05.2022 17:21 Відповісти
СКОРО УКРАИНА БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ НА КРАСНОЙ . СЛАВА ЗСУ!
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04.05.2022 14:12 Відповісти
Навєрно....що то пошло не так)))
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04.05.2022 14:14 Відповісти
там треба розміщати на біг-бордах залишки ніг, рук..і мусорні мішки рашистів..ото б був "бєсмєртний полк"
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04.05.2022 14:16 Відповісти
а в Сєвастополі рускій корабль "масква" разом з чорноморськими бичками...на день побєдобесія під пиво
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04.05.2022 14:18 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 14:17 Відповісти
і шо?
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04.05.2022 14:17 Відповісти
Так, а 25 тиШШ свєжєдохлих кацапів теж до бєССмєртного полку прирівняють?
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04.05.2022 14:17 Відповісти
убогие расчеловеченные белковые организмы.
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04.05.2022 14:24 Відповісти
потвора кремлівська - ***** показав всьому світу що таке ссср та чому " флаг красный".
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04.05.2022 16:22 Відповісти
А зовсім прибрати Путлера не пробували?
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04.05.2022 16:30 Відповісти
 
 