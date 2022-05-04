В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну. ФОТО

Зображення президента країни-агресора з цитатами про цілі "спеціальної воєнної операції в Україні" були розміщені на центральних вулицях та майданах окупованого міста з 24 лютого.

Про це пишуть "Крым.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер замість зображень Путіна та його цитат на білбордах розміщена пропаганда до 9 травня.

Зокрема, замість сітілайтів на міських автобусних зупинках із зображенням російських "воїнів-визволителів" під хештегом "СвоихНеБросаем" з'явилися привітання з нагоди Дня перемоги 9 травня, причому без характерних символів підтримки російської армії "Z" та "V".

Також у підземних переходах та інших людних місцях міста розклеєно запрошення на акцію "Безсмертний полк Росії" із зазначенням місця та часу збору та проходження колони демонстрантів.

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