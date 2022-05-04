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Новини Війна
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"Це нісенітниця", - Пєсков про можливість оголошення війни Україні та мобілізації в РФ 9 травня

пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав нісенітницею повідомлення про те, що РФ 9 травня може оголосити війну Україні, а також мобілізацію в країні.

Про це Пєсков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою є ймовірність того, що Путін може оголосити війну (наразі війну в Україні називають "спецоперацією. - Ред.) Україні 9 травня, Пєсков сказав: "Ніякою. Ми вже відповіли на це запитання. Ні, це нісенітниця".

Перед цим Пєсков спростував повідомлення про те, що в РФ 9 травня буде оголошено загальну мобілізацію.

На запитання журналістів, чи варто прислухатися до повідомлень західних ЗМІ про те, що 9 травня російське керівництво може ухвалити якесь рішення щодо "спеціальної військової операції в Україні" і навіть можуть у РФ оголосити мобілізацію, Пєсков сказав: "Ні, не варто".

"Це неправда, це нісенітниця", - запевняє прессекретар президента РФ.

Читайте також: Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, - Буданов

Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) путін володимир (24077) росія (65883) мобілізація (3105)


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Топ коментарі
+50
переводжу з свинособачої: точно все буде
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04.05.2022 14:06
+32
Такою ж нісенітницею був напад на Україну.
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04.05.2022 14:07
+30
Ті підпраси перед підлим нападом також виригували - ніхто нападати не збирається, не говоріть дурні і тд. Підпрасам вірити - себе не поважати.
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04.05.2022 14:10
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Що, так і сказав «нісенітниця»? Але не виключаю, що коли підвісять його шефа, десь так і намагатиметься співати.
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04.05.2022 14:06 Відповісти
він навіть паляниця скаже без акценту, і переклад слова скаже правильно, а не клубніка
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04.05.2022 14:07 Відповісти
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04.05.2022 14:51 Відповісти
переводжу з свинособачої: точно все буде
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04.05.2022 14:06 Відповісти
Ті підпраси перед підлим нападом також виригували - ніхто нападати не збирається, не говоріть дурні і тд. Підпрасам вірити - себе не поважати.
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04.05.2022 14:10 Відповісти
а мо справді 9-го нічого не буде... а все трапиться 10-го.

пам'ятаєте, як 22-го точно не нападем? бо напали 24-го...
ХЗ.
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04.05.2022 17:14 Відповісти
Якраз 9го накатять бояри задідофф, 10 просохнуть і айда!
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04.05.2022 17:45 Відповісти
Бо їм треба було 23 фєвраля отпразновать
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04.05.2022 19:17 Відповісти
Точно, читаете думки
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04.05.2022 14:21 Відповісти
Просто буде мобілізація без оголошення війни
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04.05.2022 14:07 Відповісти
І мобілізація без оголошення мобілізації
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04.05.2022 14:12 Відповісти
Такою ж нісенітницею був напад на Україну.
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04.05.2022 14:07 Відповісти
Это тот кто еще недавно называл бредом и фантазиями Запада что Рашка нападет на Украину
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04.05.2022 14:07 Відповісти
Що, відразу капітуляція?
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04.05.2022 14:07 Відповісти
Ну, значить точно буде
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Вот уж 100% достоверный источник кремлевской пропаганды!!!! Прочитал, перевернул на 180 градусов и все сошлось!!! Трави дальше "ершик"!!!!!
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04.05.2022 14:34 Відповісти
По ходу на 9 мая уже будет 25 + тыс загиблих, а они только войну думают обьявить. Кривозеркалье это лучший помощник ЗСУ. Так тримать, гаспада кацапм)
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04.05.2022 14:08 Відповісти
🦌😂😂

https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости! Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин по словам очевидцев выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна.
Тут бы президенту жить да радоваться, ан нет...
https://www.instagram.com/p/CdFn3b8t2ZE/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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04.05.2022 14:09 Відповісти
Пащенков вместе с кабаихой надо будет сослать в тундру,когда путлер сдохнет.
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04.05.2022 14:31 Відповісти
Від кого вагітна?!
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04.05.2022 14:39 Відповісти
Цікаво... Від кого ж кабаїха вагітна?!
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04.05.2022 14:54 Відповісти
Від "наслєдніка Хуūла" дон
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04.05.2022 15:29 Відповісти
А кто отец то?
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05.05.2022 09:35 Відповісти
ми вже чули нісенітницю--24 лютого..
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04.05.2022 14:09 Відповісти
Знову сигарети
В промышленной зоне города Дзержинска Нижненовогородской области России произошел масштабный пожар - загорелась железнодорожная цистерна с растворителем на открытой территории станции Игумново.«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в районе 8-го производственного участка ОАО «Капролактам» произошло возгорание цистерны. На место происшествия выехали пожарные службы. Угрозы для населенных пунктов и населения нет», - утверждают российские СМИ.
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04.05.2022 14:11 Відповісти
та даааам https://t.me/pravda_vitka/2780
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04.05.2022 14:12 Відповісти
та ні, вони тоді наче обіцяли не нападати 22-го
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04.05.2022 17:15 Відповісти
***,хочу уже его видеть на сосне.
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04.05.2022 14:09 Відповісти
Значить так і буде..да, ? рижий клінтор!
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04.05.2022 14:11 Відповісти
Ну так це і так зрозуміло що ніхто не скаже раніше 9го щоб потенційне гарматне мясо не втікло за кордон за ці 5 днів що залишилось
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04.05.2022 14:12 Відповісти
Лаптестан - це повна несенітниця!
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04.05.2022 14:12 Відповісти
нісенітний нісеніт,можна подумати рабсіянє слухають західні ЗМІ,що їм хремль приготує то вони і з'їдять..
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04.05.2022 14:14 Відповісти
9-го будет видно правда ли он "иногда такую пургу несёт"
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04.05.2022 14:14 Відповісти
у них там все нісенітниця. Але для нас це додаткова небезпека
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04.05.2022 14:16 Відповісти
ЗАПАМ'ЯТАЙ УБЛЮДОК.... не "несянятница"....а НІСЕНІТНИЦЯ!!!!
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04.05.2022 14:16 Відповісти
Если бункерный нацист объявит войну и мобилизацию, то еще больше раздраконит народ Украины. У нас даже пенсионеры готовы душить русню.
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04.05.2022 14:18 Відповісти
пІсок, нісенітниця ЦЕ тИ!!!!!!! ПІЗ,,,,дУН ***!!!!!!!!
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04.05.2022 14:18 Відповісти
Про "вторжение" то же самое говорил. Оказалось, что "вторжения" нет, а есть "специальная военная операция". Точно также объявления войны Украине не будет, максимум -- констатация факта "перехода специальной операции в войну с мировым империализмом". И мобилизации не будет, так как его назовут "добровольно-принудительным массовым призывом"
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04.05.2022 14:19 Відповісти
Чекаємо ХАМАС в гості?
https://news.israelinfo.co.il/world/102623 "Делегация ХАМАС отправилась в Москву на переговоры"
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04.05.2022 14:19 Відповісти
все буде 10-го травня.
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04.05.2022 14:20 Відповісти
Так у ***** вже ж нема чим оголошувати...
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04.05.2022 14:20 Відповісти
Ппц просто научитесь понимать ************ и русню,я не шучу,я научился уже давно.поосто переставляйте их слова наоборот и будет вам правда.говорят войск наших нет значит есть,говорят войны не будет ,значит будет,говорят что мобилизации на ********* не будет значит будет,вот и всё
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04.05.2022 14:21 Відповісти
Значит будет 8-го или 10-го
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04.05.2022 14:21 Відповісти
Значит будет. Но 10 мая.
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04.05.2022 14:21 Відповісти
Нісенітниця це те що Зеленський і Рада досі не оголосили війну РФ! І що юридично це не дозволяє ЗСУ, прикордонникам і іншим воювати на територіях рашистів!!!!
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04.05.2022 14:22 Відповісти
Значить правда.
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04.05.2022 14:25 Відповісти
Не названный источник в Госдепе сообщил:4 страны НАТО согласились ввести свои войска в Украину...
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04.05.2022 14:26 Відповісти
А є джерело? Можу повірити про Польщю і то мабуть лише в західні області щоб вивільнити наші сили.
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04.05.2022 14:53 Відповісти
Это же будет начало 3 мировой войны. Хотя можно считать что она уже идет, только еще не вышла за пределы Украины...
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04.05.2022 15:15 Відповісти
***
Целью первой спецоперации было захват всей Украины.
Цель второй фазы операции - захват всей Южной Украины.
Цель третьей фазы будет отбежать из Донбасса с минимальными потерями.
Четвертая - отстоять бы мац-кву.
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04.05.2022 14:32 Відповісти
Пятая - увернутся от виселицы в Гааге.
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04.05.2022 16:32 Відповісти
Когда слушаешь словоблудие ёршика, или унылого лошака, то его нужно воспринимать с точностью до наоборот.
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04.05.2022 14:39 Відповісти
Песков очень авторитетный товарисЧ - ЛЖЕЦ:

Ложь Пескова: Россия никогда не нападает первой

Первой о подозрительном https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9/a-59725542 стягивании российских войск к границе с Украиной публично сообщила американская газета https://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html The Washington Post 30 октября 2021-го, а 1 ноября эти сведения опубликованными спутниковыми снимками подтвердило издание Politico. Первая реакция российской стороны последовала 3 ноября, когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения "информационным залпом" и "фейк-кампанией".

12 ноября к опровержениям подключился и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил он. Позже Песков попытался выставить эти сведения как "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов" не Москвы, а Киева, который якобы хотел "решить проблему юго-востока силовыми методами".

26 декабря пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос Владимира Соловьева, не https://www.vesti.ru/article/2657298 нападет ли Россия первой : "Россия никогда первой ни на кого не нападала". 20 февраля Песков развил эту мысль: "Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".
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04.05.2022 14:43 Відповісти
20 февраля. "Действия Запада, ежедневно объявляющего дату якобы вторжения России на Украину, носят провокационный характер, это ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."
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04.05.2022 14:43 Відповісти
світовій спільноті варто перестати слухати рашистські нісенітниці ,а робити свою справу по "депутнізації" і "дерашизації" рабсії
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04.05.2022 14:45 Відповісти
Брешет как всегда. Сравнения с собакой исключаю, чтобы не обидеть хорошое животное
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Думаю,что действительно мобилизации не будет,в рай не хочет даже Гундяев.
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Ну тоді правда
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04.05.2022 14:54 Відповісти
Все що вони кажуть, потів відбувається навпаки! Вони рвали на собі волосся, що не планують ніяких бойових дій проти України, тепер всі знають ціну їхнього слова!
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04.05.2022 14:56 Відповісти
А зачем спрашивать что-то у путлеровского урода? Он же никогда не скажет правду, или как когда-то комунисты в совке - збреше правду....
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04.05.2022 15:07 Відповісти
а не пох?
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04.05.2022 15:12 Відповісти
брехливі ушльопки коли кажуть НІ значить все буде навпаки
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04.05.2022 15:15 Відповісти
Именно тоже самое это животное произносило в 20-х числах февраля про нападение на Украину.
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04.05.2022 15:18 Відповісти
Ніякого змісту немає ставити такі запитання, а , тим більше, слухати відповіді на них.
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04.05.2022 15:19 Відповісти
не міг піськов сказати "нісенітниця"
ну, просто фізично не міг
це складніше за "паляницю"
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04.05.2022 15:29 Відповісти
Значит, будет всеобщая мобилизация на московии. Русофашистам не хватает фашистов.
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04.05.2022 15:35 Відповісти
Значить такий варіант ймовірний і розглядається.
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04.05.2022 16:13 Відповісти
Помста бородянського кота;
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04.05.2022 16:13 Відповісти
Побачимо все 9 травня! Але, знаючи москалів, військовим( і не тільки) треба готовитись.
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04.05.2022 16:29 Відповісти
Пес секретар президента ПФ ***** "пу#іна" Йоржик піськоф, чи не ті казав: що вУкраїну свинопси совати свого п'ятака не будуть? Перекажи ***** щоб воно крематорії, замість танків, висилало! Літо, смердить свинопсиним (рюзьгим) духом...
Металурги металом вже забеспечені!
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04.05.2022 17:15 Відповісти
 
 