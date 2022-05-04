"Це нісенітниця", - Пєсков про можливість оголошення війни Україні та мобілізації в РФ 9 травня

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав нісенітницею повідомлення про те, що РФ 9 травня може оголосити війну Україні, а також мобілізацію в країні.

Про це Пєсков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою є ймовірність того, що Путін може оголосити війну (наразі війну в Україні називають "спецоперацією. - Ред.) Україні 9 травня, Пєсков сказав: "Ніякою. Ми вже відповіли на це запитання. Ні, це нісенітниця".

Перед цим Пєсков спростував повідомлення про те, що в РФ 9 травня буде оголошено загальну мобілізацію.

На запитання журналістів, чи варто прислухатися до повідомлень західних ЗМІ про те, що 9 травня російське керівництво може ухвалити якесь рішення щодо "спеціальної військової операції в Україні" і навіть можуть у РФ оголосити мобілізацію, Пєсков сказав: "Ні, не варто".

"Це неправда, це нісенітниця", - запевняє прессекретар президента РФ.

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