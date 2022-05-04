Встановлено місцеперебування та умови утримання депортованих до Владивостока 300 маріупольців, - Андрющенко
Вдалося знайти місцезнаходження та дізнатися про умови утримання 300 мешканців Маріуполя, яких було депортовано до Росії, у місто Владивосток.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, маріупольців розселили в селищі Врангеля, в будівлі, що схожа на гуртожиток або готель. Грошей людям не видають, речами не забезпечують, годують триразово неякісною їжею. Можливості вийти на зв'язок з рідними немає.
"Документів у людей немає, триває процедура оформлення. Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка", – зазначив радник мера Маріуполя.
Він додав, що на роботу можна влаштуватися тільки на запропоновані вакансії – йдеться про низькокваліфікований та низькооплачуваний труд. Росіяни кажуть, що можна у будь-який момент відмовитися від статусу "укриття від війни", але маріупольці їм не вірять.
"Фактично, наших людей з теплого Приазов'я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць – серпень з температурою +21. Задля чого? Нема слів", – додав Андрющенко
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Климат Владивостока муссонный.
Средняя температура августа: 19,8 °C.
Абсолютный максимум температуры: +33,6 °C.
Средняя температура января: −12,3 °C.
Абсолютный минимум температуры: −31,4 °C.
Рекордный максимум осадков за сутки: 243,5 мм.
Боюсь - більшість знайдуться у таких глубинках - куда у заслання посилали