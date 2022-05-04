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​Встановлено місцеперебування та умови утримання депортованих до Владивостока 300 маріупольців, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Вдалося знайти місцезнаходження та дізнатися про умови утримання 300 мешканців Маріуполя, яких було депортовано до Росії, у місто Владивосток.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, маріупольців розселили в селищі Врангеля, в будівлі, що схожа на гуртожиток або готель. Грошей людям не видають, речами не забезпечують, годують триразово неякісною їжею. Можливості вийти на зв'язок з рідними немає.

"Документів у людей немає, триває процедура оформлення. Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка", – зазначив радник мера Маріуполя.

Він додав, що на роботу можна влаштуватися тільки на запропоновані вакансії – йдеться про низькокваліфікований та низькооплачуваний труд. Росіяни кажуть, що можна у будь-який момент відмовитися від статусу "укриття від війни", але маріупольці їм не вірять.

"Фактично, наших людей з теплого Приазов'я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць – серпень з температурою +21. Задля чого? Нема слів", – додав Андрющенко

Також читайте: РФ готувалася до масової депортації українців від початку року, - Денісова

Автор: 

депортація (729) Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+23
Я думаю ,що то любителі руzzгАва мірра,які чекали АсвА бадітелей і дочекались.))Тепер вони на родіне дедов'.Тож хай насолоджуються!)))
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04.05.2022 14:23
+21
Бачив інтервью з однією депортованою. в дупу щира без мила лізла, так дякувала "шта харашо прінялі" і т.п. так що з терміноми "депортували" я б може і не погодився
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04.05.2022 14:25
+15
Многих насильно перевозили
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04.05.2022 14:24
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Я думаю ,що то любителі руzzгАва мірра,які чекали АсвА бадітелей і дочекались.))Тепер вони на родіне дедов'.Тож хай насолоджуються!)))
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04.05.2022 14:23 Відповісти
Многих насильно перевозили
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04.05.2022 14:24 Відповісти
Так получается их не на засрашку вывезли а в Китай. Пусть свяжутся с Цзынем Пынем.
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04.05.2022 14:24 Відповісти
Бачив інтервью з однією депортованою. в дупу щира без мила лізла, так дякувала "шта харашо прінялі" і т.п. так що з терміноми "депортували" я б може і не погодився
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04.05.2022 14:25 Відповісти
Вообще Владивосток южнее Симферополя, да и для "задницы мира" город всё же довольно крупный.
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04.05.2022 14:34 Відповісти
Так чего ты до сих пор мучаешься в Украине?
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04.05.2022 15:06 Відповісти
"маріупольців розселили в селищі Врангеля". Врангель - дупа, приєднана до Находки.
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04.05.2022 15:12 Відповісти
Питань більше ніж відповідей. Як їх туди доправили? Залізницею чи літаком? Чому 'любителі китаю' не просять китайців забрати їх на кордоні? І чи не поїхали ті люди туди за власним бажанням?
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04.05.2022 14:34 Відповісти
якщо там є люди яким "какая разница" то дупа це саме те місце що їм потрібне..
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04.05.2022 14:39 Відповісти
Що розповіли евакуйовані маріупольці?За її словами, до місця збору людей прийшли журналісти, почали спілкуватися й питати, хто їде в Україну. «Ми всі підняли руки. Вони почали нам казати: "Чи поїдете ви до Новоазовська, до Ростова-на-Дону?" Ми сказали: "Ні, ми хочемо в Україну"....Джерело:https://hromadske.ua/
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Окупанти їх не годували, та погано з ними поводилися, але за 29 годин вони прибули у Запоріжжя.
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04.05.2022 14:53 Відповісти
Так там тоді повинно з'явитися 73 % почитателів автора цієї репліки
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04.05.2022 15:00 Відповісти
По секретный данным переписи Шариковіх на РабZee меньше 80 млн.тому и воруют Українців ...особливо діточок...,,,крысы мавзолейные
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04.05.2022 14:50 Відповісти
так,рашисти хочуть розбавити китайський схід рф,але то вже все марно,бо по уральські гори інтенсивно заселяють хуацяо
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04.05.2022 14:57 Відповісти
Так и есть. Рузьке уже сейчас на полукровок монгольских смахивают. Если постоянно не подливать украинской крови то уже через пару десятков лет дикая монгольская кровь возьмет верх окончательно и рухнет вся росийская пропаганда о *рузьком народе* как то причастном к Киевской Руси.
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04.05.2022 15:11 Відповісти
Рашисты просто реализуют озвученные ранее планы - расселение украинцев по Сибири и Дальнему Востоку, дабы противодействовать вымиранию населения там и ползучему захвату этих земель китайцами, а украинские земли они хотят заселить своими орками из средней полосы РФ.
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04.05.2022 14:57 Відповісти
Тільки не кажіть нам тут зараз, що це патріотично налаштовані громадяни... Вата хотіла "рюзькі мір" -вата його отримала... впевнений шо серед них є навіть ті хто здавав позиції українських військових у Маріуполі.
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04.05.2022 15:00 Відповісти
Цікаво, а як багато з них є ватніками? Бо якщо там їз більшість, то шкодувати нема за ким. Так само треба робити з усіма, хто кликав сюди "русский мир". Нехай хавають...
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04.05.2022 15:00 Відповісти
Там їм і місце, якби не хотіли, то би нікуди не поїхали. Там одні ватніки поїхали, які вірили, що їх ЗСУ обстрілює!!
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04.05.2022 15:06 Відповісти
Что то мне подсказывает что ети *люди* были не против. Ну конечно они надеялись что *асвабадители* их в Мацкву везут и золотом осыпать будут, а не в глухие сибирские ***** оленям хвосты крутить и горшки после кацапов вылизывать. Но то такое уже.
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04.05.2022 15:06 Відповісти
идинахвследзаМацКвой...
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04.05.2022 15:26 Відповісти
орда всегда людей захватывала и угоняла в рабство...
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04.05.2022 15:07 Відповісти
Что то вспомнилось как украинец звонит своему бывшему однокласнику на дальний Восток разии, спрашивает как погодка. Говорит сегодня -20. А почему по новостям говорят что у вас -50. А, так то на улице.
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04.05.2022 15:16 Відповісти
Климат Владивостока

Климат Владивостока муссонный.
Средняя температура августа: 19,8 °C.
Абсолютный максимум температуры: +33,6 °C.
Средняя температура января: −12,3 °C.
Абсолютный минимум температуры: −31,4 °C.
Рекордный максимум осадков за сутки: 243,5 мм.
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04.05.2022 15:40 Відповісти
Владивосток - таки дуже далеко , але таки немаленьке місто ...
Боюсь - більшість знайдуться у таких глубинках - куда у заслання посилали
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04.05.2022 15:17 Відповісти
пусть там сидят они так этого ждали до последнего три месяца не хотели эвакуироваться
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04.05.2022 16:13 Відповісти
Задля чого? Нема слів", - додав Андрющенко Джерело: - так это же понятно. Для процветания "руССкого мира" нужны рабы. Так как москали работать не умеют и не хотят, постоянно квасят. Тем более, как ранее было сказано, там "дупа мира"
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04.05.2022 17:28 Відповісти
 
 