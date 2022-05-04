​Встановлено місцеперебування та умови утримання депортованих до Владивостока 300 маріупольців, - Андрющенко

Вдалося знайти місцезнаходження та дізнатися про умови утримання 300 мешканців Маріуполя, яких було депортовано до Росії, у місто Владивосток.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, маріупольців розселили в селищі Врангеля, в будівлі, що схожа на гуртожиток або готель. Грошей людям не видають, речами не забезпечують, годують триразово неякісною їжею. Можливості вийти на зв'язок з рідними немає.

"Документів у людей немає, триває процедура оформлення. Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка", – зазначив радник мера Маріуполя.

Він додав, що на роботу можна влаштуватися тільки на запропоновані вакансії – йдеться про низькокваліфікований та низькооплачуваний труд. Росіяни кажуть, що можна у будь-який момент відмовитися від статусу "укриття від війни", але маріупольці їм не вірять.

"Фактично, наших людей з теплого Приазов'я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць – серпень з температурою +21. Задля чого? Нема слів", – додав Андрющенко

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