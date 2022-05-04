Кремль відмовляється від терміну "денацифікація", бо росіяни не розуміють, що це таке
Громадяни РФ не можуть пояснити, що означає термін "денацифікація", а багатьом із них навіть вимовити його складно.
Про це йдеться у матеріалі російських опозиційних розслідувачів видання "Проект", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони зазначають, що пропагандисти не змогли заздалегідь привчити росіян до термінів "денацифікація" та "демілітаризація". Путін використав їх у виступі 24 лютого, в якому заявив про початок повномасштабного вторгнення в Україну.
"Майже одразу з'ясувалося, що термін - невдалий. Приблизно за тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, у тому числі з питанням ставлення росіян до основних тез пропаганди. Чотири співрозмовники "Проекту" — високопоставлений медіаменеджер та близькі до Кремля соціолог та політтехнологи — стверджують, що респонденти не змогли до ладу пояснити, що означає "денацифікація". Крім цього людям було складно навіть вимовити це слово, каже один із співрозмовників", – йдеться у матеріалі.
Російська влада намагалася знайти нові слова, щоб пояснити мету війни, але зробити це не вдалося. Тож кремлівці вирішили просто скоротити використання слова "денацифікація" в ефірі.
"Це добре видно за ефірами програми "Вісті тижня" Дмитра Кисельова. У першому після початку війни випуск він не менше семи хвилин пояснював сенс "денацифікації". Але вже у квітневих випусках він або не використовував термін взагалі, або робив це раз за весь випуск", – пише "Проект".
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козлом..... Другой, возмущенно- А ты у меня асс.. асс.. ассоси ты "уй.
брестської фортеці- краще не нагадувати про поняття "нацизм", щоб, боронь боже, не почали питання задавати: а хто ж, власне, є нацистами?..
В таком ключе работает вся кацапская пропаганда. Говноанальные тезисы и перелицованные западные статьи.
так, що самі перестали його розуміти.
народнаселення взбунтуеться та знесе царя, не вийде і не знесе, бо кацапи боягузи це в генах
-це коли піськов робить Фуйлу "обгризаніє"
а лавров звинувачує в цьому Ізраіль
А то, что они там якобы хотели, называется денацизмофикация. Это цель они, очевидно, и не ставили, так как больших нацистов, чем русские, в мире нет. Считают себя исключительной нацией, а всех остальных - недолюдьми. Притом прямо так и считают. Новость про японцев - сразу сотни сообщений про узкоглазых (то есть и китайцев оскорбляют). Они даже свои нации внутри России ненавидят.
Кацапи взагалі погано розуміються на значеннях термінів...
Наприклад - вони чомусь досі ставлення до себе світу й українців зокрема називають "РУСАФОБІЄЙ"...
Пояснюю - "ФОБІЯ", латиною означає "БОЯЗНЬ"...
А те, що відбувається з кацапами в Україні й в усьому цевілізованому світі, називається РУСОФІЛІЄЮ!...
Якщо вже звертатись до латині, то правильніше було б, мабуть явище називати "русодиум". Бо "odium" - це "ненависть".
А відношення рашкованів до України, скоріше виражається словом "інвідіа". На латині "invidia" - це "заздрість, ревнощі, злість"...