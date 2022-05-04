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Кремль відмовляється від терміну "денацифікація", бо росіяни не розуміють, що це таке

путин,путін

Громадяни РФ не можуть пояснити, що означає термін "денацифікація", а багатьом із них навіть вимовити його складно.

Про це йдеться у матеріалі російських опозиційних розслідувачів видання "Проект", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що пропагандисти не змогли заздалегідь привчити росіян до термінів "денацифікація" та "демілітаризація". Путін використав їх у виступі 24 лютого, в якому заявив про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Майже одразу з'ясувалося, що термін - невдалий. Приблизно за тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, у тому числі з питанням ставлення росіян до основних тез пропаганди. Чотири співрозмовники "Проекту" — високопоставлений медіаменеджер та близькі до Кремля соціолог та політтехнологи — стверджують, що респонденти не змогли до ладу пояснити, що означає "денацифікація". Крім цього людям було складно навіть вимовити це слово, каже один із співрозмовників", – йдеться у матеріалі.

Читайте: В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну. ФОТО

Російська влада намагалася знайти нові слова, щоб пояснити мету війни, але зробити це не вдалося. Тож кремлівці вирішили просто скоротити використання слова "денацифікація" в ефірі.

"Це добре видно за ефірами програми "Вісті тижня" Дмитра Кисельова. У першому після початку війни випуск він не менше семи хвилин пояснював сенс "денацифікації". Але вже у квітневих випусках він або не використовував термін взагалі, або робив це раз за весь випуск", – пише "Проект".

Також читайте: Російська армія потужна лише в уявленні Путіна та росіян. Про її "героїчні" вчинки вони чули тільки з телевізора, - Зеленський

Автор: 

пропаганда (2819) росія (65883)


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Топ коментарі
+16
ну так, тепер вони просто вживають слово "знищення"
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04.05.2022 14:37
+16
денацифікація, ідентифікація, ідентифікаційний код - дуже складні слова для росіян , не те що зрозуміти, вимовити важко
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04.05.2022 14:39
+13
Яка біда ця зайва хромосома в кацапів...
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04.05.2022 14:39
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ну так, тепер вони просто вживають слово "знищення"
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04.05.2022 14:37 Відповісти
Тепер відмовлЯться від демілітаризації та посягань на Крим і Донбас
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04.05.2022 14:41 Відповісти
Їм більшисть слів вимовити складно
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04.05.2022 14:39 Відповісти
Яка біда ця зайва хромосома в кацапів...
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04.05.2022 14:39 Відповісти
у людини 23 пари - 46 хромосом, у шимпанзе - 24 пари, 48 хромосом... нічого зайвого)))
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04.05.2022 14:52 Відповісти
але ж у кацапів їх 47
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04.05.2022 14:54 Відповісти
Надтварина, що має душу психопата, ось що представляє більшість ********* москальського насєлєнія!
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04.05.2022 14:56 Відповісти
денацифікація, ідентифікація, ідентифікаційний код - дуже складні слова для росіян , не те що зрозуміти, вимовити важко
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04.05.2022 14:39 Відповісти
Вони "паляниця" вимовити не в змозі, а тут таке...
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04.05.2022 14:42 Відповісти
Да ужжж... Их и так бандеры этой "паляныцей" вкрай зашугали, а тут ещё свои с контрольным в голову... И так же понятно, что каждый расеянин страдает с рождения гиппопотомомонстросесквиппедалиофобией (боязнью сложных или длинных слов), а они к нему со своей "денацификацией". Да ещё не только выговори, а и смысл им поясни. Зверьё, чесслово...

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05.05.2022 09:41 Відповісти

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05.05.2022 09:44 Відповісти
Кацапи знають тільки анальну дефлорацію посрєдством набутиліванія.
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04.05.2022 17:45 Відповісти
Скоро зрозуміють, коли Україна захопить росію
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04.05.2022 14:42 Відповісти
це означає що китайську пора вивчати)))денацифікатори хрєнові
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04.05.2022 14:42 Відповісти
Разговор двух в лоскуты пьяных рабссиян: -Ты у меня ассоциируешься с
козлом..... Другой, возмущенно- А ты у меня асс.. асс.. ассоси ты "уй.
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04.05.2022 14:43 Відповісти
тому що паралелі занадто очевидні: бомби на київ вранці, фюрер в бункері, ленд-ліз, героїзм оточених захисників брестської фортеці - краще не нагадувати про поняття "нацизм", щоб, боронь боже, не почали питання задавати: а хто ж, власне, є нацистами?..
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04.05.2022 14:46 Відповісти
Кацап само по себе существо очень тупое, не способное в креатив. В Украине появился такой замечательный термин, как декоммунизация, который знатно подпалил ватные пуканы. Решили придумать ответку. Но какую? Украинская нация борется за свою свободу. Нация, националисты, нацисты. О, придумал, денацизация! Не, не так. Денацификация! Отлично, так в методичку и запишем!
В таком ключе работает вся кацапская пропаганда. Говноанальные тезисы и перелицованные западные статьи.
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Це не дивно. Єдине що розуміють кацапські бурлаки та кріпаки-це набутилізація.
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04.05.2022 14:48 Відповісти
За 20 років рашисті повністю спаплюжили свій "рюський язик",
так, що самі перестали його розуміти.
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04.05.2022 14:51 Відповісти
***** і компанія своїх холопів за людей не ставить одне не розумію чого постійно подаеться так ніби ***** важлива думка його людей?що скажуть люди, не розуміють те чи інше, що подумають, і як людям преподнести перемоги 9 травня і тд, да він клав на людей своїх же, і ніколи не прислухався, так як він захоче так і буде, не розумію цю метушню навколо, що подумають люди як вони не подадуть якусь перемогу, або пропагандонські канали в які ******** молйони щоб люди "думали" так як хоче ботоксний який сенс?сумніваюсь якщо не будуть подавать інфу так як треба то народ населення взбунтуеться та знесе царя, не вийде і не знесе, бо кацапи боягузи це в генах
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04.05.2022 14:52 Відповісти
"денацифікація" - це нісенітниця
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04.05.2022 14:54 Відповісти
Я вважаю, що цим словом можна було б в рашці робити розмежування між людей: хто може вимовити або може сказати, що воно означає - того на соловки або "сонячний магадан" - будувати "нову рашу", а хто не може вимовити чи не розуміє значення - той "класово близький елемент" - пайку йому підвищену!
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04.05.2022 18:00 Відповісти
Надтварина, що має душу психопата, ось що представляє більшість ********* москальського насєлєнія!
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04.05.2022 14:58 Відповісти
Денаціфікація
-це коли піськов робить Фуйлу "обгризаніє"
а лавров звинувачує в цьому Ізраіль
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04.05.2022 15:00 Відповісти
сама, по ху...йлу, головна й сама брехлива причина війни проти України виявилась висмоктаною ху...йлом із дупи... чиєї? може коня педального? чи передаста патрушева? Міг би, ****** кремлівсько-фашистська, зразу сказати - що існування паРаші не сумісне з Україною і вони йдуть війною.
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04.05.2022 15:01 Відповісти
Вже час вводити в обіг : "депутінізація", "деруськафедереція",
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04.05.2022 15:01 Відповісти
пуйло завтра здохне... а русифіуація України була на протязі більше 350 років... до дерусифікації потрібна ще й українізація. За 350 років значна частина українців булу асимільована й денацілізована(особливо багато при совку) тому для них потрібна українізація. Асиміляція й денаціоналізація - злочини споріднені зі злочинами газових камер Аушвіца - знищувався народ. Тому все роSSійське - на смітник(мова, "культура", слав,янські спекуляції, "братство", література...) на Заході ніхто на нас не зазіхає й культура там істинна, разом з літературою, якими ми обділені із за русифікації і практично не знаємо.
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04.05.2022 16:05 Відповісти
Денацификация - это уничтожение украинской нации. Просто по правилам русского языка. И эта статья в спутнике с автопубликацией 26-го февраля это ясно и чётко подчеркивает, что сюда шли росгвардия и ФСБ для осуществления геноцида.

А то, что они там якобы хотели, называется денацизмофикация. Это цель они, очевидно, и не ставили, так как больших нацистов, чем русские, в мире нет. Считают себя исключительной нацией, а всех остальных - недолюдьми. Притом прямо так и считают. Новость про японцев - сразу сотни сообщений про узкоглазых (то есть и китайцев оскорбляют). Они даже свои нации внутри России ненавидят.
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04.05.2022 15:03 Відповісти
Срочно вводите "депаланицязацію"
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04.05.2022 15:07 Відповісти
Це ще лишній раз доводить, що москалі нерозумні ********.
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04.05.2022 15:27 Відповісти
Весь мир отказывается от понятия "россия" потому, что не знает что это такое.
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04.05.2022 15:31 Відповісти
А чего так? Что-то не получается? Нужно ещё какую то гадость придумать?
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04.05.2022 15:32 Відповісти
МУДАЧЬЁ !!!
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04.05.2022 15:41 Відповісти
А як вони взагалі можуть щось розуміють якщо замість мізків в них телевізор з дебілом соловйовим?
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04.05.2022 16:34 Відповісти
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04.05.2022 16:34 Відповісти
І це не дивно...
Кацапи взагалі погано розуміються на значеннях термінів...
Наприклад - вони чомусь досі ставлення до себе світу й українців зокрема називають "РУСАФОБІЄЙ"...
Пояснюю - "ФОБІЯ", латиною означає "БОЯЗНЬ"...
А те, що відбувається з кацапами в Україні й в усьому цевілізованому світі, називається РУСОФІЛІЄЮ!...
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04.05.2022 17:17 Відповісти
Нє. "-філія" - це дружба/любов.

Якщо вже звертатись до латині, то правильніше було б, мабуть явище називати "русодиум". Бо "odium" - це "ненависть".

А відношення рашкованів до України, скоріше виражається словом "інвідіа". На латині "invidia" - це "заздрість, ревнощі, злість"...
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04.05.2022 18:13 Відповісти
а ты хоть сам понимаешь что это такое,урод херов!!!
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04.05.2022 17:24 Відповісти
Бо для расяян "денацифікація" це вкрасти унітаз з української хати
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04.05.2022 18:09 Відповісти
Москальські дегенерати добре розуміють слово "жопа", особливо, коли вона насувається.
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04.05.2022 18:10 Відповісти
 
 