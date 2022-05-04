Кремль відмовляється від терміну "денацифікація", бо росіяни не розуміють, що це таке

Громадяни РФ не можуть пояснити, що означає термін "денацифікація", а багатьом із них навіть вимовити його складно.

Про це йдеться у матеріалі російських опозиційних розслідувачів видання "Проект", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що пропагандисти не змогли заздалегідь привчити росіян до термінів "денацифікація" та "демілітаризація". Путін використав їх у виступі 24 лютого, в якому заявив про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Майже одразу з'ясувалося, що термін - невдалий. Приблизно за тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, у тому числі з питанням ставлення росіян до основних тез пропаганди. Чотири співрозмовники "Проекту" — високопоставлений медіаменеджер та близькі до Кремля соціолог та політтехнологи — стверджують, що респонденти не змогли до ладу пояснити, що означає "денацифікація". Крім цього людям було складно навіть вимовити це слово, каже один із співрозмовників", – йдеться у матеріалі.

Читайте: В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну. ФОТО

Російська влада намагалася знайти нові слова, щоб пояснити мету війни, але зробити це не вдалося. Тож кремлівці вирішили просто скоротити використання слова "денацифікація" в ефірі.

"Це добре видно за ефірами програми "Вісті тижня" Дмитра Кисельова. У першому після початку війни випуск він не менше семи хвилин пояснював сенс "денацифікації". Але вже у квітневих випусках він або не використовував термін взагалі, або робив це раз за весь випуск", – пише "Проект".

Також читайте: Російська армія потужна лише в уявленні Путіна та росіян. Про її "героїчні" вчинки вони чули тільки з телевізора, - Зеленський