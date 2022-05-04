В Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, - Гайдай
Ситуація у деяких містах на Луганщині продовжує бути складною. Через постійні ворожі обстріли мешканці, що лишились у населених пунктах скоро можуть залишитись без їжі та води.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки умисно гатять по лікарнях, об’єктах критичної інфраструктури, зерносховищах, продскладах, гумштабах, аби спричинити гуманітарну катастрофу в області. Перебиті труби газові, перебиті підстанції електричні, тобто воду не можна вже качати. Мета росіян - Голодомор, відсутність меддопомоги та комунікацій на Луганщині", - зазначає Сергій Гайдай.
За його словами наразі дуже важка ситуація у Рубіжному та Попасній.
"Доставити гумвантажі до Попасної та Рубіжного, як і евакуація людей, теж неможливо. Там розстрілюється все. Їжі та води там вистачить лише на тиждень. Але ми намагаємося прорватися хоча б на околиці міста та до сіл поблизу та доставляти необхідне", - підкреслює очільник Луганської ОВА.
Сергій Гайдай сказав, що рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк, оточивши його.
"В теорії ми розуміємо, як хочуть оточити місто росіяни, але на практиці третій місяць нічого їм не вдається. Тому вони і обстрілюють просто навмання місто з градів, з артилерії. Зробити нічого не можуть, хочуть просто зруйнувати.Чекаємо на далекобійну артилерію, аби рашисти масово їхали додому в кульках.", - йдеться у повідомленні Сергія Гайдая.
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И так с каждым населенным пунктом в определенное время, заставляя кацапов реально все сравнивать с землей, теряя при этом технику и людей. Это выгодная и адекватная тактика в войне на истощение.
На "Азовстали" идут тяжелые бои.
Связи с украинскими бойцами нет.https://www.pravda.com.ua/rus/authors/561fc96582bad/ "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" - СРЕДА, 4 МАЯ 2022, 13:58
Ну то спробуйте.
Це дуже важка сітуація. Де жити, на що жити?
Я півтора місяца не виїзжала з Харкова, причому з Салтівки.
Та і виїхала , бо дочка у Київі, а так мабуть так і сиділа б там