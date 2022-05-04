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В Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, - Гайдай

попасна

Ситуація у деяких містах на Луганщині продовжує бути складною. Через постійні ворожі обстріли мешканці, що лишились у населених пунктах скоро можуть залишитись без їжі та води.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки умисно гатять по лікарнях, об’єктах критичної інфраструктури, зерносховищах, продскладах, гумштабах, аби спричинити гуманітарну катастрофу в області. Перебиті труби газові, перебиті підстанції електричні, тобто воду не можна вже качати. Мета росіян - Голодомор, відсутність меддопомоги та комунікацій на Луганщині", - зазначає Сергій Гайдай.

За його словами наразі дуже важка ситуація у Рубіжному та Попасній.

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"Доставити гумвантажі до Попасної та Рубіжного, як і евакуація людей, теж неможливо. Там розстрілюється все. Їжі та води там вистачить лише на тиждень. Але ми намагаємося прорватися хоча б на околиці міста та до сіл поблизу та доставляти необхідне", - підкреслює очільник Луганської ОВА.

Сергій Гайдай сказав, що рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк, оточивши його.

"В теорії ми розуміємо, як хочуть оточити місто росіяни, але на практиці третій місяць нічого їм не вдається. Тому вони і обстрілюють просто навмання місто з градів, з артилерії. Зробити нічого не можуть, хочуть просто зруйнувати.Чекаємо на далекобійну артилерію, аби рашисти масово їхали додому в кульках.", - йдеться у повідомленні Сергія Гайдая.

голод (118) голодомор (402) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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До кого доставить? Взял за шкирку вшестером и выкинул всех в автозак, кто не хочет эвакуироваться. И вывез подальше. Хватит загружать врачей ранеными, которых могло не быть, а также возить гуманитарку с чудовищным риском.

И так с каждым населенным пунктом в определенное время, заставляя кацапов реально все сравнивать с землей, теряя при этом технику и людей. Это выгодная и адекватная тактика в войне на истощение.
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04.05.2022 15:00 Відповісти
Саме так ,якщо відмовляються евакуюватися вчасно то повинні поставити свій підпис,бо потім рашисти використовують їх як живий щит і як тоді допомогти в такий ситуації.
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04.05.2022 15:09 Відповісти
В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.

На "Азовстали" идут тяжелые бои.

Связи с украинскими бойцами нет.https://www.pravda.com.ua/rus/authors/561fc96582bad/ "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" - СРЕДА, 4 МАЯ 2022, 13:58
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04.05.2022 15:04 Відповісти
их місяць умовляли евакуюватися. Порожні автобуси відїзжали....
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04.05.2022 15:05 Відповісти
Ви самі колись евакуювались? Ні?
Ну то спробуйте.
Це дуже важка сітуація. Де жити, на що жити?
Я півтора місяца не виїзжала з Харкова, причому з Салтівки.
Та і виїхала , бо дочка у Київі, а так мабуть так і сиділа б там
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04.05.2022 15:39 Відповісти
Может хватит брехать и врагу подыгрывать? Миллионы украинцев эвакуировались, имеют жилье и с голоду не умирают.
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04.05.2022 17:01 Відповісти
Харків не захоплений орками і не буде захоплений. А от те що ті маленькі міста на Донбасі на лінії фронту будуть зруйновані та захоплені - було зрозуміло. І залишитися там могли лише самовпевнені ідіоти або ті хто чекав на асвабадитєлєй. От тепер нехай не скиглять.
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04.05.2022 17:15 Відповісти
 
 