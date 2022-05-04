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Новини
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Молдова має плани на випадок "песимістичних" сценаріїв через війну в Україні, - Санду

молдова

Президентка Майя Санду заявила, що Молдова має плани на випадок надзвичайної ситуації за "песимістичних" сценаріїв через побоювання, що вона може бути втягнута у війну в Україні.

Про це Санду сказала на пресконференції з главою Євроради в Кишиневі у середу. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Санду зазначила, що Молдова не бачить безпосередньої загрози через перекидання заворушень від війни в Україні на свою територію, незважаючи на провокації проросійських сепаратистів у Придністров’ї.

Україна звинуватила Росію у спробі втягнути Молдову у війну. Кремль висловив "занепокоєння" через ситуацію в сепаратистському регіоні Молдови.

Читайте також: Через ситуацію в Україні у Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я

На запитання, чи стурбована вона через можливі заворушення найближчими днями, Санду відповіла, що "ми не бачимо неминучої загрози найближчим часом".

"Але, звісно, ​​у нас є плани на випадок непередбачених ситуацій для таких сценаріїв, які є менш оптимістичними або песимістичними", - зауважила президентка Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не бачимо ознак загрози нападу Росії, - Міноборони Молдови

Вона повторила свою характеристику останніх подій як "провокацій" з боку сепаратистів і сказала, що поліція Молдови робила все, що могла, на підконтрольній території, щоб забезпечити стабільність.

Влада невизнаного Придністров’я днями повідомила про низку терактів і вибухів, у яких звинуватила Україну.

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+19
втянута в війну в Україні! ти ба! а в ЕС разом з Україною хоче втягнутися, на шиї українців, на їх крові!
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04.05.2022 15:14
+15
Хорошо сидеть за нашей широкой спиной и кукарекать
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04.05.2022 15:15
+15
Теж зачепило. Про росію ані пари з вуст. Хитруни.
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04.05.2022 15:18
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одягнути кокошнік, швабру в дупу і на сахалін мити підлогу? так марічка?
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04.05.2022 15:13 Відповісти
29 января 2022, 11:03
Белый дом возмутило несерьезное отношение Зеленского к «российской угрозе»

Белый дом недоволен позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы «вторжения» России, сообщают американские СМИ. По словам источников, украинский глава обвиняет Штаты в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу».
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04.05.2022 16:43 Відповісти
втянута в війну в Україні! ти ба! а в ЕС разом з Україною хоче втягнутися, на шиї українців, на їх крові!
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04.05.2022 15:14 Відповісти
Теж зачепило. Про росію ані пари з вуст. Хитруни.
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04.05.2022 15:18 Відповісти
Могу напомнить что Молдова намного раньше подписала ассоциацию с ЕС и свободна торговле с ЕС чем Украина!!
а так же мы гораздо раньше получили без виз!!
и Молдова тоже пролила кровь с русней ещё в 92- ом
а так же Молдова приехала больше беженцев в процентном соотношении на каждого жителя чем любая друга страна!
более 100 тыс беженцев были приняты молдаванами в свои дома!!
наше вхождение в ЕС никак не связанно с украинскими событиями и нас в ЕС принимают именно страны ЕС а не кто иной!!!
у вас к молдаванам какие претензии???
они по сути уже давно в ЕС
более миллиона из наших почти 3 млн молдаван живут в ЕС
то есть треть населения почти!!!
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04.05.2022 17:22 Відповісти
А який толк з вас,молдаванів, котрі "уже давно в ЄС"? Яку користь можуть принести голодранці цивілізованому світові, що ти так до хрипоти вихваляєшся? Чистити параші, заправляти машини, підмивати дряхлих стариків чи підмітати вулиці за копійки? І отримувати зневажливі погляди і бурчання від "господарів"(а то і копняка в задницю...)? Чим ви збагатите європейську цивілізацію і культуру, що вас з-під стола пустили до столу? Що ви зробили для своєї країни, що мільонами поперли на чужі землі, на чужі блага, на чужі здобутки, зроблені не вами і не вашими предками?
Ваша біда не в тому, що ви ... недалекі, а в тому, що ви того навіть не у змозі усвідомити. І пишаєтеся і нахваляєтеся своїм примітивізмом.
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05.05.2022 20:06 Відповісти
Хорошо сидеть за нашей широкой спиной и кукарекать
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04.05.2022 15:15 Відповісти
в 1992 граждане России (ФСБ-казачество) и Украины (УНА-УНСО) напали на молдавские комиссариаты полиции в Приднестровье и силовым путем установили "Фактическую юрисдикцию РФ в Приднестровье" (Решение ЕСПЧ)

Извиняться за ошибки способны только достойные, мрази - всегда остаются мразями и проявляют свою натуру при первом удобном случае.

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04.05.2022 16:50 Відповісти
В 92 ом когда молдаване почти голыми руками отражали атаки танков 14- ой армии и успешно горели- очень многие граждане с Украины воевали против молдаван с сепаратистами!!!
так что молдаване не сидели за спиной а защищали свою землю
и если надо будет ещё повторят
не сомневайся
обойдемься без вашей помощ
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04.05.2022 17:28 Відповісти
Не дуйся. Тут очень много троллей, кремлеботов и провокаторов.
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04.05.2022 18:12 Відповісти
який план? сосать у *****? ))
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04.05.2022 15:16 Відповісти
гарем других вариантов не допускает?

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04.05.2022 17:01 Відповісти
Ну ка озвучь свои. Кац предлагает сдаться?
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04.05.2022 17:20 Відповісти
1. Не давать формального ПОВОДА для нападения.
2. При приближении рашистов к границам Молдовы провести Внеплановые и Бессрочные военные учения НАТО - МОЛДОВА на всей территории Молдовы.
3. Провести всенародный референдум о присоединении к Евросоюзу (если Орбанутые помешают - к Румынии)

Конечно некоторые "братья" хотят чтобы Молдова развязала заведомо проигрышную войну на своей территории... только для того чтобы отвлечь на нее немного сил рашистов - ЭТИМ "братья" показывают свое истинное отношение к Молдове... рашистское отношение.

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04.05.2022 17:45 Відповісти
кацапам поводы не нужны. Хйлу - особенно. вот какой повод к "спецоперации" к примеру или оккупации Крыма? вот и тут - смогут дойти - дойдут без поводов, смогут расстрелять - расстреляют. а на учения НАТО сначала дедушку Байдена спросите, который даже посольство с Украины перед нападением умыкнул (или его ВВХ лично попросил это сделать или что, и даже корабль подудеть чисто символически не прислал), какие уж тут солдаты НАТО с ненатовской страной, тут бы не обосраться с действующими членами ненароком.
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04.05.2022 20:54 Відповісти
идиоты вы..."Не давать формального ПОВОДА для нападения".
Украина дала такой повод росии??? дебилы
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05.05.2022 00:08 Відповісти
Ну дуже мило: "Не давать формального ПОВОДА для нападения." Це як раз про орків. Ну-ну.
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05.05.2022 19:37 Відповісти
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04.05.2022 15:16 Відповісти
В Румынию ввели американский батальон Stryker и отряда F-35.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
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04.05.2022 15:16 Відповісти
До зачистки русиш гадюшника вони точно не готові......
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04.05.2022 15:18 Відповісти
Я могу тебя так же спросить
почему с 2014 не зачистили свой Донбасс????
напиши почитаем
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04.05.2022 17:46 Відповісти
Мая, давай тебе привезем 10 непознанных трупов, ты оденешь их в свою форму и устроишь провокацию с якобы нападением из Приднестровья и обратишься в ООН за помощью. НАТО не дожидаясь решения экстренно освободит захваченную территорию Молдовы от террористов. И мы поможем, вся территория так расположена, что отжарить можно где угодно и сколько угодно.
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04.05.2022 15:20 Відповісти
Молдаване как нибудь разберутся без твоего совета
Мы уже воевали с россиянами в 92-ом
и Санду сама разбереться
у неё Гарвардском образование куда дураков не берут даже за большие деньги
займись своими делами
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04.05.2022 17:25 Відповісти
Какие планы? Снять штаны планы разве что
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04.05.2022 15:22 Відповісти
Ватный
это твоей русней надо приготовиться снять штаны
а молдаване хорошо давали по зубам в Приднестровье в 92
можешь поинтересоваться!!!
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04.05.2022 17:31 Відповісти
поэтому вы по сег. день сосете у приднестровья??
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05.05.2022 00:09 Відповісти
Тебе щось задуже "заносить".... В 1992 році вас виперли з Української Придністрянщини і Бендер і установили кордон по Дністру. Котрий і нині там. Можу тобі з упевненістю сказати - що він там і залишиться. Кому, коли і де це в історії ви "надавали по зубах"?
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05.05.2022 19:41 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/828668331390631/permalink/1023676791889783/
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04.05.2022 15:27 Відповісти
Сміливі люди. Я фігею з іншого планктона, який стоїть і дивиться, як тягнуть людей. Там достатньо народу, щоб мусорів затоптати, а вони фотографують, раби, блін.
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04.05.2022 15:56 Відповісти
План нехитрый: лапки кверху и сдаться. Большего от Молдовы ждать не приходится.
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04.05.2022 15:38 Відповісти
Расскажи это украинцам-бойцам из УНА-УНСО, приехавшим в 1992 в Приднестровье "бить молдофашистов" и сгоревшим танкистам-"ополченцам"

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04.05.2022 16:46 Відповісти
Тільки сильні люди здатні визнавати свої помилки,нажаль,поки що не визнали((, без участі України (яка була туди втягнута інтригами і обманом ФСБ)- ніякої пмр би не існувало! Це темна пляма в історії України,за яку не поспішають вибачатися ні політики,ні "українські учасники тих подій!
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04.05.2022 17:03 Відповісти
Напоминаю тем кто в танке
молдаване веками воевали с самыми большими империями- Османской, Австро-Венгрией и Росией
и ее только воевали но хорошо давали по зубам и сохранили свои земли и народ для последователей
у нас есть дух и смокаем защититься как наши предки
в 92- ом мы уже проходили войнушку с русней!!
танки хорошо горели
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04.05.2022 17:34 Відповісти
Не пройшло і 3-х хвилин, як ти (видно після чергового стакана вина) замахнувся і на Османську, і на Австрійську, і на Російську Імперію. Закуси трішки бриндзою і мамалижкою, бо так, гріхом і на Римську попреш...
А, закусивши, лягай спати, і нехай тобі присниться Штєфан Чел Марє на бойовому бику і Мая Санду на ослику і в обладунках, котрі грізно споглядають на Лівобережжя Дністра. Набирайтеся бойового духу...
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05.05.2022 19:53 Відповісти
Санду-Додон- лайт в юбке.
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04.05.2022 15:44 Відповісти
Ты что то попутал!!
додон это послушный пёс ***** Кремлевского к которому ехал на поклон чуть не ли каждую неделю!!
а Санду проевропейский политик и с куйло не встречалась и не собираешься вообще говорить!!
если так не понятно- могу подробней объяснить
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04.05.2022 17:40 Відповісти
Які ваші плани......))
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04.05.2022 15:55 Відповісти
Обісратись або сильно обісратись
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04.05.2022 15:59 Відповісти
Ох дурбецало дурбецало... коли до тебе вже в тупу довбешку дойде: потенціал ЗСУ, яким зараз захоплюється весь світ - це спільне досягнення Президента Порошенко й українського народу. А твое зелене дегенеративне за 2 дня до війни всім розказувало що війни не буде, зариваючи оборонне бабло в асфальт. А тепер великий херой, боневтік? Це вже навіть не смішно, це рівень клінічного ідійота. Обожнюй дальше, наступний рівень - відсмоктати зельоному за то шо в нього кльова борідка і він не втік, виконуй. Втім, для цього доведеться відростити яйця і повернутися з Польщі додомки, на що ти навряд підеш.
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04.05.2022 16:39 Відповісти
Прямим текстом говорить, що можливі сутички придністров'я - це втягнення у війну в Україні.
По факту вона признає придністров'я територією України. То нехай тепер оформить це юридично і поки цього не зробить, вона не має права згадувати Україну в створенні своїх прокацапських провокацій.
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04.05.2022 16:49 Відповісти
Кто тебе рассказал что Приднестровье это територия Украины???
и с чего нам ее отдавать кому то если это територия Молдовы оккупированная россиянами- точно так как ваш Донбас и Крым
прийдет время освободим
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04.05.2022 17:43 Відповісти
Так до чого тоді Україна в питанні Придністров'я? Придністров'я - це Україна?
Це тільки ваші окупанти, ваша земля, то і війна тільки ваша. І я надіюсь, що це Україна не буде втягнена у вашу війну (бо промолдавські і прозахідні люди матимуть достатньо сил), а якщо вже буде втягнена, то за згодою Молдови, а не під вашим прикриттям.
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04.05.2022 18:31 Відповісти
Теж клоуниха?
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04.05.2022 16:54 Відповісти
У этой « клоунихи» Гарвардском образование и много лет работала в международном банке советником!!!
туда дураков не берут даже за большие деньги!!!
Санду уважаемый политик во всем мире
имеено она в первую очередь позаботилась помочь беженцам из Украины в трудную минуту!!
тебе это же не понять!!!
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04.05.2022 17:36 Відповісти
Есть хороший способ - на границе поставить эшелоны с креплёным молдавским вином. Всё. Дальше орки не пойдут.
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04.05.2022 17:29 Відповісти
- гарно вимити сраку надіти кокошнік і стати раком
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04.05.2022 18:31 Відповісти
втягнута у війну в Україні....Боже, какая отсталая дура!

если кацапы захотят, они возьмут молдову за несколько часов, независимо от ее отношения к Украине. А эти будут верещать, что "Их втянули"
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05.05.2022 00:13 Відповісти
 
 