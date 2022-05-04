Молдова має плани на випадок "песимістичних" сценаріїв через війну в Україні, - Санду
Президентка Майя Санду заявила, що Молдова має плани на випадок надзвичайної ситуації за "песимістичних" сценаріїв через побоювання, що вона може бути втягнута у війну в Україні.
Про це Санду сказала на пресконференції з главою Євроради в Кишиневі у середу. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Санду зазначила, що Молдова не бачить безпосередньої загрози через перекидання заворушень від війни в Україні на свою територію, незважаючи на провокації проросійських сепаратистів у Придністров’ї.
Україна звинуватила Росію у спробі втягнути Молдову у війну. Кремль висловив "занепокоєння" через ситуацію в сепаратистському регіоні Молдови.
На запитання, чи стурбована вона через можливі заворушення найближчими днями, Санду відповіла, що "ми не бачимо неминучої загрози найближчим часом".
"Але, звісно, у нас є плани на випадок непередбачених ситуацій для таких сценаріїв, які є менш оптимістичними або песимістичними", - зауважила президентка Молдови.
Вона повторила свою характеристику останніх подій як "провокацій" з боку сепаратистів і сказала, що поліція Молдови робила все, що могла, на підконтрольній території, щоб забезпечити стабільність.
Влада невизнаного Придністров’я днями повідомила про низку терактів і вибухів, у яких звинуватила Україну.
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Белый дом возмутило несерьезное отношение Зеленского к «российской угрозе»
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а так же мы гораздо раньше получили без виз!!
и Молдова тоже пролила кровь с русней ещё в 92- ом
а так же Молдова приехала больше беженцев в процентном соотношении на каждого жителя чем любая друга страна!
более 100 тыс беженцев были приняты молдаванами в свои дома!!
наше вхождение в ЕС никак не связанно с украинскими событиями и нас в ЕС принимают именно страны ЕС а не кто иной!!!
у вас к молдаванам какие претензии???
они по сути уже давно в ЕС
более миллиона из наших почти 3 млн молдаван живут в ЕС
то есть треть населения почти!!!
Ваша біда не в тому, що ви ... недалекі, а в тому, що ви того навіть не у змозі усвідомити. І пишаєтеся і нахваляєтеся своїм примітивізмом.
Извиняться за ошибки способны только достойные, мрази - всегда остаются мразями и проявляют свою натуру при первом удобном случае.
так что молдаване не сидели за спиной а защищали свою землю
и если надо будет ещё повторят
не сомневайся
обойдемься без вашей помощ
2. При приближении рашистов к границам Молдовы провести Внеплановые и Бессрочные военные учения НАТО - МОЛДОВА на всей территории Молдовы.
3. Провести всенародный референдум о присоединении к Евросоюзу (если Орбанутые помешают - к Румынии)
Конечно некоторые "братья" хотят чтобы Молдова развязала заведомо проигрышную войну на своей территории... только для того чтобы отвлечь на нее немного сил рашистов - ЭТИМ "братья" показывают свое истинное отношение к Молдове... рашистское отношение.
Украина дала такой повод росии??? дебилы
Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
почему с 2014 не зачистили свой Донбасс????
напиши почитаем
Мы уже воевали с россиянами в 92-ом
и Санду сама разбереться
у неё Гарвардском образование куда дураков не берут даже за большие деньги
займись своими делами
это твоей русней надо приготовиться снять штаны
а молдаване хорошо давали по зубам в Приднестровье в 92
можешь поинтересоваться!!!
молдаване веками воевали с самыми большими империями- Османской, Австро-Венгрией и Росией
и ее только воевали но хорошо давали по зубам и сохранили свои земли и народ для последователей
у нас есть дух и смокаем защититься как наши предки
в 92- ом мы уже проходили войнушку с русней!!
танки хорошо горели
А, закусивши, лягай спати, і нехай тобі присниться Штєфан Чел Марє на бойовому бику і Мая Санду на ослику і в обладунках, котрі грізно споглядають на Лівобережжя Дністра. Набирайтеся бойового духу...
додон это послушный пёс ***** Кремлевского к которому ехал на поклон чуть не ли каждую неделю!!
а Санду проевропейский политик и с куйло не встречалась и не собираешься вообще говорить!!
если так не понятно- могу подробней объяснить
По факту вона признає придністров'я територією України. То нехай тепер оформить це юридично і поки цього не зробить, вона не має права згадувати Україну в створенні своїх прокацапських провокацій.
и с чего нам ее отдавать кому то если это територия Молдовы оккупированная россиянами- точно так как ваш Донбас и Крым
прийдет время освободим
Це тільки ваші окупанти, ваша земля, то і війна тільки ваша. І я надіюсь, що це Україна не буде втягнена у вашу війну (бо промолдавські і прозахідні люди матимуть достатньо сил), а якщо вже буде втягнена, то за згодою Молдови, а не під вашим прикриттям.
туда дураков не берут даже за большие деньги!!!
Санду уважаемый политик во всем мире
имеено она в первую очередь позаботилась помочь беженцам из Украины в трудную минуту!!
тебе это же не понять!!!
если кацапы захотят, они возьмут молдову за несколько часов, независимо от ее отношения к Украине. А эти будут верещать, что "Их втянули"