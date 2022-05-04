Молдова має плани на випадок "песимістичних" сценаріїв через війну в Україні, - Санду

Президентка Майя Санду заявила, що Молдова має плани на випадок надзвичайної ситуації за "песимістичних" сценаріїв через побоювання, що вона може бути втягнута у війну в Україні.

Про це Санду сказала на пресконференції з главою Євроради в Кишиневі у середу. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Санду зазначила, що Молдова не бачить безпосередньої загрози через перекидання заворушень від війни в Україні на свою територію, незважаючи на провокації проросійських сепаратистів у Придністров’ї.

Україна звинуватила Росію у спробі втягнути Молдову у війну. Кремль висловив "занепокоєння" через ситуацію в сепаратистському регіоні Молдови.

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На запитання, чи стурбована вона через можливі заворушення найближчими днями, Санду відповіла, що "ми не бачимо неминучої загрози найближчим часом".

"Але, звісно, ​​у нас є плани на випадок непередбачених ситуацій для таких сценаріїв, які є менш оптимістичними або песимістичними", - зауважила президентка Молдови.

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Вона повторила свою характеристику останніх подій як "провокацій" з боку сепаратистів і сказала, що поліція Молдови робила все, що могла, на підконтрольній території, щоб забезпечити стабільність.

Влада невизнаного Придністров’я днями повідомила про низку терактів і вибухів, у яких звинуватила Україну.