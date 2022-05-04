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Новини Війна
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Люди, які вирвались із окупації на "Азовсталі" - герої, їм вже надають всю необхідну допомогу, - Голтвенко

азовсталь,маріуполь

Перші 156 осіб були вивезені у Запоріжжя із окупованого російськими військами металургійного комбінату "Азовсталь".

Їм вже надається вся необхідна допомога. Про це повідомив директор з персоналу підприємства Іван Голтвенко, інформує Цензор.НЕТ.

"156 людей перебували в бомбосховищах "Азовсталі" майже 2 місяці. Евакуйовані кажуть, що на комбінаті залишились ще сотні людей, переважно, це жінки та діти. Евакуацію провели за сприяння ООН та Червоного хреста. Долучилася до допомоги також компанія "Метінвест", - розповів Голтвенко у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Перебувати стільки часу у бомбосховищі - це героїзм. Серед евакуйованих людей - багато наших співробітників, і група "Метінвест" готова допомогти усім людям", - підкреслив він.

За його словами, евакуйованим українцям будуть надавати всю необхідну допомогу - і психологічну, і медичну, і гуманітарну. Також людям допоможуть із працевлаштуванням.

"Люди розповідають жахливі речі. Вони кажуть, що бомбардування продовжувалися всі 60 днів, вони жили у інформаційному вакуумі і кожної ночі прощалися з життям. Усім цим людям необхідна допомога, і вона обов'язково буде надана", - запевнив Голтвенко.

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За його словами, усі евакуйовані уже отримали продукти харчування, вже вирішується питання їх розселення.

"Ми зустрінемося і будемо допомагати психологічно, медикаментами. Усім нашим співробітникам з "Азовсталі" ми запропонуємо нову роботу", - розповів він і підкреслив: це тільки перший крок до визволення, адже на території комбінату перебувають ще сотні заручників російської агресії.

Як відомо, українські бійці на металургійному комбінаті "Азовсталь" досі чинять жорсткий опір російським загарбникам і не дають російським військам окупувати місто Маріуполь.

У бомбосховищах комбінату ховаються сотні мирних мешканців міста, яких росіяни не випускають. "Азовсталь" уже стала символом спротиву, а власник комбінату Рінат Ахметов заявив, що гордий цим фактом, і підкреслив: у жодному разі "Азовсталь" не працюватиме під російською окупацією.

Автор: 

Запоріжжя (2290) Маріуполь (3243) евакуація (2336) Метінвест (950) Азовсталь (445)


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https://www.pravda.com.ua/rus/authors/561fc96582bad/ "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" - СРЕДА, 4 МАЯ 2022, 13:58
В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.

На "Азовстали" идут тяжелые бои.

Связи с украинскими бойцами нет.
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04.05.2022 15:11 Відповісти
Українську версію сайту не можна було включити? Чи на бурятському думаєш буде "панятнєє"? З таких дрібниць і починається окацаплення.
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04.05.2022 15:21 Відповісти
Чого чекає українська влада - параду рашистських військ у Маріуполі ?
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04.05.2022 15:19 Відповісти
Ты перегрелся?
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04.05.2022 15:31 Відповісти
Зеленский Ты спаситель .Не подвёл 💪Азов теперь не переживай за мирняк и бомби рашиков смело
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04.05.2022 15:20 Відповісти
Чё за придурок?
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04.05.2022 15:33 Відповісти
Это вы про Зеленского серьёзно?
А задаться вопросом, почему его власть допустила вообще блокаду Мариуполя и оставила в заложниках жителей города, не хотите?
Если бы россияне через разминированный в начале года при этом спасителе крымский перешеек не прошли свободно в Херсон, откуда потом свободно блокировали Мариуполь, то ведь и не было бы надобности теперь спасать .
Кто и по чьей инициативе разминировал перешеек и что это было, глупость или предательство?
Ну и если вы внимательно прочитали написанное в статье, то пока эвакуировали только 150 человек, а там в бомбоубежищах еще больше тысячи женщин и детей.
Но Азов уже может не переживать за мирняк, так ведь выходит по-вашему?
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04.05.2022 15:34 Відповісти
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04.05.2022 15:28 Відповісти
 
 