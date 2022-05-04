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Новини Війна
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Очікуємо провокацій або активізації ворожих обстрілів на 9 травня, - речник Міноборони Мотузяник

рф

В Україні у зв'язку зі святкуванням 9 травня в Росії очікують провокацій чи активізації обстрілів з боку російської армії.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії", - сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що РФ прагне досягти певних результатів до 9 травня.

"РФ, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогодні - вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою", - зазначив Мотузяник.

Водночас речник зазначив, що не має інформації щодо можливого проведення РФ параду в Маріуполі на 9 травня.

"РФ любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - уточнив Мотузяник.

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Автор: 

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Фіг зна що у нього в мізках.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
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04.05.2022 15:47 Відповісти
А до цього прям мирно було і тихо.На що цю дурню казати.
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04.05.2022 15:50 Відповісти
Не в глаза, а получить опыт проктолога, до диплома юриста клоуну не хватает.
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04.05.2022 17:58 Відповісти
Я сам би вжарив по кацапах, для тонуса на їх свято.
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04.05.2022 16:22 Відповісти
а самі не можемо завалити в парад і накрити всіх разом яким-небудь томогавком? там не промахнешься -усі в зборі будуть
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04.05.2022 16:22 Відповісти
А я то думаю, навіщо нашим прокурорським роздали противогази -мабуть від провокацій відбиватися.
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04.05.2022 16:30 Відповісти
є гарна нагода удар у відповідь нанести

прямо по тому кривавому параду у маас - ква

Всі війська НАТО

Раз та назавжди можуть з фашизмом покінчити .....
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04.05.2022 17:47 Відповісти
 
 