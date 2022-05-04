Очікуємо провокацій або активізації ворожих обстрілів на 9 травня, - речник Міноборони Мотузяник
В Україні у зв'язку зі святкуванням 9 травня в Росії очікують провокацій чи активізації обстрілів з боку російської армії.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії", - сказав Мотузяник.
Речник зазначив, що РФ прагне досягти певних результатів до 9 травня.
"РФ, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогодні - вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою", - зазначив Мотузяник.
Водночас речник зазначив, що не має інформації щодо можливого проведення РФ параду в Маріуполі на 9 травня.
"РФ любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - уточнив Мотузяник.
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Фіг зна що у нього в мізках.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
прямо по тому кривавому параду у маас - ква
Всі війська НАТО
Раз та назавжди можуть з фашизмом покінчити .....