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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина проти нафтового ембарго стосовно РФ навіть з винятком для неї і Словаччини

нафта

В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами поінформованих джерел, Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Проте Золтан Ковач, речник уряду Угорщини, заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

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"Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", – сказав він.

27 країн-членів ЄС зустрінуться пізніше того ж дня, щоб обговорити і потенційно схвалити пропозицію.

Автор: 

Угорщина (2335) нафта (5579) ембарго (305)


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Топ коментарі
+46
Лайно не може не бути лайном-бо воно по своїй сутності лайно...
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04.05.2022 15:55
+42
Скоты мадьярские. Ещё поплачете,падлы.
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04.05.2022 15:56
+31
Варто просто вигнати мадярів з ЄС.
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04.05.2022 15:59
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04.05.2022 15:55 Відповісти
Використання дешевої кацапської нафти здешевлює мадярські продукти в порівнянні з іншими європейськими країнами, а отже, є недоброчесною конкуренцією і має бути покараним Євро Комісією матеріально
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04.05.2022 16:04 Відповісти
Скоты мадьярские. Ещё поплачете,падлы.
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04.05.2022 15:56 Відповісти
на карті Європи зявилася нова країна - Уйобщина
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04.05.2022 16:50 Відповісти
Кацапська нафтова труба до чявел пролягає через Україну?
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04.05.2022 15:56 Відповісти
сделать принудительное ембарго перекрыв трубу в Украине
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04.05.2022 16:17 Відповісти
Ей, будьте хитрішими! "Підступні війська парашії не шкодують навіть своїх малочисельних союзників! Сьогодні в 00:00 підступного ракетного удару завдано по інфраструктурі газового обладнання, що вело до угорщини..." ну і так далі, а нас там нєт... а потім сидіти на березі річки і дивитися, як жаба кохається з гадюкою - величезне задоволення...
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04.05.2022 16:24 Відповісти
Мад'яри ган....були і будуть постійно гадити
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04.05.2022 15:56 Відповісти
Орган - друг х-ла
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04.05.2022 15:58 Відповісти
Такой же орган как и ************ плешак!
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04.05.2022 16:22 Відповісти
Кацапня біснується,що невдалося пвбивати українців. Чому,ці гниди непід санкціями ?
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04.05.2022 15:58 Відповісти
Да припинити їм гроші давати з ЄС і все. Угорці, хоч і переобрали його, але живцем з'їдять.
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04.05.2022 15:59 Відповісти
Варто просто вигнати мадярів з ЄС.
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04.05.2022 15:59 Відповісти
Можна почати з безвізу зі США, мадяроті це не сподобається...))
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04.05.2022 17:49 Відповісти
вообще то через Словакию
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04.05.2022 16:18 Відповісти
А ты, кацап, как топил валежником, так и будешь топить. Если снова не запретят, конечно.
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04.05.2022 16:34 Відповісти
Редкостные ублюдки.
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04.05.2022 16:03 Відповісти
откочуйте мадьры за урал ... там газа хоть отбавляй
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04.05.2022 16:04 Відповісти
А місце Угорщини точно в Європейському Союзі?
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04.05.2022 16:04 Відповісти
До болі нагадує один народ-приблуду зпід Уральських гір:

http://dasdemot.de/uimages/services/demotywatory/i18n/de_DE/201208/1344954710_by_helmut_inner.gif http://dasdemot.de/uimages/services/demotywatory/i18n/de_DE/201208/1344954710_by_helmut_inner.gif

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04.05.2022 16:05 Відповісти
ага, то ******* не своя рубашка бліже к тєлу - вони за москальський інтєрєс
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04.05.2022 16:05 Відповісти
Всі це вже давно зрозуміли для чого кожен день про це по 20 раз писати?!!!
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04.05.2022 16:06 Відповісти
орбан на гачку у путіна:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 час назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20095&force-full=1

🇭🇺👥🇷🇺Венгрия открыто заявляет о возможности наложения вето на санкции Евросоюза против российских энергоресурсов. Официальная причина - тотальная зависимость от российского газа и нефти. Противоречия между странами Евросоюза действительно лежат скорее в плоскости экономических вопросов - если богатые страны готовы покупать более дорогие энергоресурсы у других поставщиков, то у более бедных стран такие меры вызывают ожидаемый протест. Однако Венгрия уже не в первый раз совершает действия, которые могут рассматриваться как жест в сторону Кремля. Несмотря на формальную поддержку Евросоюза в осуждении спецоперации, президент страны Виктор Орбан ранее осудил санкции в отношении России, а также запретил транзит оружия через Венгрию в Украину. Причина исключительного отношения к России со стороны Венгрии может быть основана на личных отношениях Путина и Орбана, но особенно - на наличии у Кремля компромата на последнего. Эту версию косвенно подтверждает резкое изменение позиции Орбана относительно России до и после 2009 года. В 2009 году Орбан неожиданно посетил съезд «Единой России» в Санкт-Петербурге, где у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Этому событию предшествовал арест в Москве международного криминального авторитета Семёна Могилевича, позже освобождённого «за отсутствием состава преступления». Согласно https://theins.ru/korrupciya/43801 расследованию The Insider, Могилевич в обмен на свободу передал видеозапись, подтверждающую получение Виктором Орбаном средств от криминального авторитета в 1994 году. Журналисты издания предполагают, что на судьбоносной встрече в 2009 году Путин мог впервые обозначить черты политики «кнута и пряника» в отношении Венгрии - сочетание компромата и выгодных для Орбана и его окружения энергетических контрактов. Уверенная победа возглавляемой Орбаном партии «Фидес» на апрельских парламентских выборах сулит отношениям России и Венгрии минимум пертурбаций. Тем не менее, Венгрия находится в критической зависимости не только от российских энергоресурсов, но и от финансирования со стороны Евросоюза. Как и всякий «союзник» России, Венгрия на данный момент сохраняет осторожный баланс между противоборствующими сторонами, но чем дольше длится спецоперация, тем более неизбежным становится окончательный выбор в пользу одной из них.

https://theins.ru/korrupciya/43801 Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокомпромат на лидера Венгрии?

Сегодня Владимир Путин с официальным визитом прибывает в Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, одним из наиболее лояльных Кремлю европейских лидеров
THE INSIDER

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04.05.2022 16:08 Відповісти
кто этих дебилов в Евросоюз взял?! Исключить пусть сами решают свои проблемы.
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04.05.2022 16:10 Відповісти
мадяри *****!
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04.05.2022 16:18 Відповісти
гноярня Европи.. на закарпатті через кордон так смердить мадярщиноюю
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04.05.2022 16:20 Відповісти
Хороший народ не назовут мудьярами!
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04.05.2022 16:20 Відповісти
А найбільшу партію ********
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04.05.2022 17:00 Відповісти
Ну то підніміть сраку і почніть шось робити, а не чекайте поки ЄС вам нафту дасть. Або йдіть в *********.... там налиють по краї тої нафти...
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04.05.2022 16:35 Відповісти
Вот такая она европейка демократия, когда 27 государств за эмбарго, а одно государство против и голоса эти 27 государств не стоят нухуя, в такой ЕС стремиться Украина, да ну ***** по таким правилами играть в европейскую дерьмократию...
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04.05.2022 16:37 Відповісти
І шо? Україні тепер в тайожний союз? Да, кацапе?
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04.05.2022 17:18 Відповісти
Так нічого, просто це не деморатія, це наїбало, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решата... Правильно зробила Великобританія, що покинула цю ******...
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04.05.2022 18:34 Відповісти
Как всегда венгры выбирают не ту сторону в очередной мировой схватке )
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04.05.2022 16:38 Відповісти
А ніхто цим чуркам не може пояснити, що за два роки нафту Угорщині буде поставляти Ханти-Мансійська Народна республіка - історична Батьківщина угорського народу
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04.05.2022 16:41 Відповісти
Просто перекрити труби у-ййoбikaм . Угорські нацисти не мають спільного кордону з рашкостаном .
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04.05.2022 16:55 Відповісти
"Штирлиц ще не був так близько до провалу!"
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04.05.2022 17:03 Відповісти
Ребята, та йух пока с той Венгрией.. У меня такой вопрос - а сколько теперь после данного эмбарго будет стоить бенз у нас?? Гривен 60-70 за литр?
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04.05.2022 17:07 Відповісти
Примерно как и стоил, плюс несколько процентов на доставку нефти танкерами
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04.05.2022 18:00 Відповісти
Вже зрозуміло, що нікуди Угорщина не дінеться - погодиться на ембарго. Для Європи наступає цікавий період- коли ледь не всі держави ЄС будуть купувати нафту та газ по однаковій ціні і не буде ніякого сенсу в договорняках з парашею. Ось тому така "ломка" у енергозалежних від мордора. А ще досить складно знайти єдиний пул поставників вуглеводнів, але над цим працюють.
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04.05.2022 17:09 Відповісти
з пулом мабудь не так вже і складно... думаю туда багато хто захоче втиснутися...
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04.05.2022 17:19 Відповісти
А что будет с Угорщиной когда мы победим? Ведь к ним будит отношение как к дерьму они этого не бояться или просто не дальновидные? В чем их сакральный замысел и такая поддержка россии?
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04.05.2022 17:21 Відповісти
Паскудный народ мадьяры
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04.05.2022 17:22 Відповісти
нашо ес дае десятки мильярдів євро, нехай їх Москва кормить
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04.05.2022 17:33 Відповісти
Думаю пуйло повинен запустити по Будапешту кілька ракет - може тоді толерастія до кривавих енергоносіїв пройде.
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04.05.2022 17:51 Відповісти
ИСКЛЮЧИТЕ ЕЁ ИЗ ЕС !!!
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04.05.2022 18:13 Відповісти
 
 