У Бердянську окупаційна "влада" складається з двірників та слюсарів, - Запорізька ОВА
Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов у Бердянську на бік окупантів. "Керувати" містом їм довелося поставити спеціалістів "широкого профілю".
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мєріі города". Фейкова "нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю", - повідомили в ОВА.
Депутати міської ради при цьому не можуть працювати сесійно та приймати рішення. Тому вони працюють як волонтери.
"Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діянням нададуть відповідні органи", - йдеться у повідомленні міської влади Бердянська.
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Але в нас ще багато артистів - тому ми креативніші.
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один вопрос: почему не в мацкве или в питере?
было бы гораздо интересней!
Опісля перемоги ..вичистити.