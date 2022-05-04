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У Бердянську окупаційна "влада" складається з двірників та слюсарів, - Запорізька ОВА

бердянськ

Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов у Бердянську на бік окупантів. "Керувати" містом їм довелося поставити спеціалістів "широкого профілю".

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мєріі города". Фейкова "нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю", - повідомили в ОВА.

Депутати міської ради при цьому не можуть працювати сесійно та приймати рішення. Тому вони працюють як волонтери.

"Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діянням нададуть відповідні органи", - йдеться у повідомленні міської влади Бердянська.

Читайте: Окупанти планують селити колаборантів в покинуті квартири у Бердянську, - ОВА

Автор: 

Бердянськ (470) окупація (6740) Запорізька область (3701)


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Топ коментарі
+12
""нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю"" Ну зовсім, як фракція слуг у ВРУ.
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04.05.2022 16:09
+6
Ага расстреляем .В киевской области много расстреляли .или в сумской ?
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04.05.2022 16:09
+3
всё как завещал ...
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»
один вопрос: почему не в мацкве или в питере?
было бы гораздо интересней!
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04.05.2022 16:10
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ВСЕХ иуд расстреляем !
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04.05.2022 16:02 Відповісти
може то під дулом автомата . Спочатку треба звільнить території.
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04.05.2022 16:03 Відповісти
Ага расстреляем .В киевской области много расстреляли .или в сумской ?
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04.05.2022 16:09 Відповісти
А Єрмака скіки разів вже розтріляли ?
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04.05.2022 16:20 Відповісти
Как он только будет по делам в Германии, я тебе маякну, ты главное не прозевай, стреляй сразу
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04.05.2022 16:27 Відповісти
"пєвуни"
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04.05.2022 16:06 Відповісти
Ага, і з Дворніковим на чолі.
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04.05.2022 16:07 Відповісти
""нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю"" Ну зовсім, як фракція слуг у ВРУ.
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04.05.2022 16:09 Відповісти
Там специалисты более высокой квалификации, они же как-то оплатили свои выборы, значит явно не из слесарей будут
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04.05.2022 16:31 Відповісти
Тут ти направий - за наших двірників, комірників, прибиральників, слюсарів, шоуменів і шоувуменів заплатили "богатенькі дяді і тьоті".
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04.05.2022 17:06 Відповісти
З язика зняв. .
Але в нас ще багато артистів - тому ми креативніші.
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04.05.2022 17:04 Відповісти
всё как завещал ...
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»
один вопрос: почему не в мацкве или в питере?
было бы гораздо интересней!
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04.05.2022 16:10 Відповісти
В Мацкве есть Валька Полстакана, она там за всех сразу
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04.05.2022 16:32 Відповісти
На жаль, навіть Члєнін не казав цієї фрази про кухарку...
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04.05.2022 16:59 Відповісти
они могли бы и кацапстаном управлять в принципе. и таки делали бы это намного лучше. а Хйло конкуренции не потерпит. наверное поэтому - Бердянск.
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04.05.2022 17:26 Відповісти
Звичні до лайна і "працюють лайном " .
Опісля перемоги ..вичистити.
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04.05.2022 16:17 Відповісти
Ну і чого тут радіти? Чим більш тупа і неосвічена людина, тим вона злобніше і безжальніше - це факт. Це просто автоматично означає, що українцям в Бердянську загрожує ще більша небезпека, ніж очікувалося...
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04.05.2022 16:27 Відповісти
Ганнибал Лектор на тебя бы обиделся за тупого и необразованного
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04.05.2022 16:33 Відповісти
Просто забігли у перший ліпший ЖЕК і сказали - тєпєря ви адміністрація города...Ні х...я вам дєлать нє прідьоца,всьо равно вас скоро раз"****...
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04.05.2022 17:08 Відповісти
Зневажати двірників і слюсарів якось зверхньо. Ніби у владі бела кость, а всі інші- звичайне бидло. Так якось по дибільному написана стаття, ніби звичайна робітнича професія ганебна. Можливо в контексті новини- ок, але можна було якось по іншому написать.
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04.05.2022 18:11 Відповісти
Валэнса був електриком
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07.08.2022 15:07 Відповісти
 
 