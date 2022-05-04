Велика Британія запровадила санкції проти низки ЗМІ та журналістів з РФ

Велика Британія додала до санкційних списків, пов'язаних із РФ, ще 63 фізичні та юридичні особи, включаючи низку російських ЗМІ та журналістів.

Про це йдеться в заяві Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, під санкціями опинилися журналісти Євген Поддубний, Олександр Коц, Дмитро Стєшин.

Санкції також запроваджують проти ВДТРК, інформаційного агентства "Інфорос", видання South Front, "Фонду стратегічної культури".

Згідно з заявою, також британська влада, яка вже заборонила мовлення в RT і Sputnik, ухвалила рішення закрити доступ до їхніх сайтів, акаунтів у соцмережах і застосунків, що купують у відповідних інтернет-магазинах.

У пресрелізі йдеться, що санкції передбачають заморожування активів та заборону для фізичних осіб на в'їзд до Великої Британії.

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У роз'яснювальному документі Мінфіну Великої Британії нагадується, що МІА "Росія Сьогодні" та автономна некомерційна організація (АНО) "ТБ-Новини", яка відповідає за трансляції RT, як і раніше, залишаються під британськими санкціями.